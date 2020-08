Anses: qué son los hogares "unipersonales" y por qué están en la mira

Desde el organismo avisaron que revisarán todos los casos de jóvenes menores de 25 años que perciben el bono de $10.000 y viven con sus padres

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avisó que pondrá la lupa sobre casos en los que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pueda estar siendo "mal" otorgado, con el objetivo de que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan para subsistir a la crisis que produjo la pandemia de coronavirus.

Lo hizo a través de una resolución y puntualmente para revisar los requisitos para que los menores de 25 años accedan al cobro del bono de $10.000. A partir de ahora, los beneficiarios de entre 18 y 24 años deberán demostrar que viven solos o que ninguna de las personas que conviven con ellos tengan trabajo formal o cobren una jubilación.

De esta manera, la Anses pondrá el foco sobre 1.7 millón de jóvenes que se registraron como "hogares unipersonales" para acceder al beneficio.

El dato es, cuanto menos, llamativo, ya que indica que casi 2 millones de jóvenes argentinos mantienen una casa por sí solos a pesar de no tener ingresos fijos mensuales ni recibir planes sociales.

Lo que sospechan los directivos del organismo es que muchos de esos jóvenes (aún no se determina la cantidad) cobran el bono de $10.000 pero conviven con personas que sí perciben otros ingresos formales, por lo cual no deberían acceder al IFE.

De esta manera, en el caso de que el IFE se prolongue en el tiempo, muchos de los más de 9 millones de argentinos que lo cobraron en las primeras tres etapas podrían dejar de recibirlo.

Tercer pago con dudas

Al momento de entregarse el tercer pago, Anses publicó nuevos requisitos para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), y quedaron algunas dudas sobre quiénes podrán acceder al tercer bono extraordinario que comenzó el pago en agosto y terminará en septiembre.

Tal como lo explicó el organimo previsional, los cambios se dan para "poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones".

Las únicas bajas que se conocían hasta el momento, eran para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) para cuyo hijos hayan cumplido la mayoria de edad (18), mientras que las nuevas beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE ) se irán agregaron a la nómina.

Otros beneficiarios que no cobrarán por tercera vez el IFE son las personas presas, ya que Anses mediante la resolución 16/2020 estableció que: "Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)".

Jóvenes menores de 25 años que tengan el mismo domicilio que sus padres y quienes además cuente con un trabajo en blanco no podrán recibir el IFE.

El documento explica que: "Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente."

Se establece además que " Anses requerirá a la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud."

