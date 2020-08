Jorge Lanata contra Viviana Canosa: se refirió a la muerte del chico de cinco años

Jorge Lanata se refirió a la reciente muerte del chico de cinco años que habría tomado dióxido de cloro y repudió el accionar de Viviana Canosa

Jorge Lanata se refirió a la reciente muerte del chico de cinco años que habría tomado dióxido de cloro y repudió el accionar de Viviana Canosa, quien días atrás tomó, según dijo, una botella del preparado al aire de su programa. "Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser inbancable para vos", sentenció el conductor, dirigiéndose a la periodista.

"Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto", apuntó Lanata contra Canosa.

Jorge Lanata contra Viviana Canosa

Al inicio del editorial, el conductor dedicó los primeros minutos de su programa al recuerdo del niño de cinco años, quien según las declaraciones de sus padres, habría bebido dióxido de cloro.

El ministerio de salud de Neuquén informó que en esa provincia, en la madrugada, murió un chico de 5 años que había dióxido de cloro, un potente y tóxico blanqueador al que le atribuyeron erróneamente propiedades curativas y preventivas contra el virus SARS-CoV-2, que causa el coronavirus Covid-19.

PPT Box - Lanata: "No tomen dioxido de cloro por favor". El periodista arrancó el programa con el caso del niño de cinco años que falleció y las recomendaciones de Viviana Canosa. cc @ppt_oficial pic.twitter.com/BJSgerhmS1 — eltrece (@eltreceoficial) August 17, 2020

"Hoy a la mañana escuché a un médico del Gutiérrez decir: yo laburo hace veinte años para la salud pública, no estoy por guita. ¿Cómo me van a decir que me compraron los laboratorios?. Porque aparte del discurso paranoico de los que recomiendan dióxido de cloro, los mismos dicen que si no estás de acuerdo te compraron. Están mal", apuntó Lanata.

"El Ministerio de Salud y la pediatría advirtieron sobre los riesgos de tomar dióxido de cloro, al igual que lo hizo la OMS, la Anmat y los organismos de salud de todo el mundo. Por favor no lo hagan", señaló el conductor. Y, una vez más, apuntó contra el accionar de la conductora televisiva: "Ojalá, Canosa, que este chico estuviera vivo, pero ojalá que no se haya muerto por eso".

Qué dijo Viviana Canosa

Un niño de 5 años falleció este sábado en un hospital de la localidad de Plottier, en la provincia de Neuquén, luego de que sus padres le dieran de beber, a pesar de las recomendaciones, casi un litro de dióxido de cloro (750 mililitros), una sustancia a la que se le adjudican supuestos beneficios para la lucha contra el coronavirus pero que fue prohibida en nuestro país por la ANMAT y por la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos por su alta toxicidad y por la inexistencia de pruebas sobre su efectividad.

Diez días atrás, en su programa que se transmite por Canal 9, Viviana Canosa bebió en vivo un trago de su botella con dióxido de cloro: "Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de mi DCS, oxigena la sangre, viene divino, yo no recomiendo, les muestro lo que hago", dijo la conductora.

Canosa mantiene en sus redes sociales el video donde toma de la botella.

La conductora Viviana Canosa quedó en medio de la polémica luego de beber dióxido de cloro en su programa

Horas después de conocerse la triste noticia, Viviana Canosa publicó un tuit que generó la furia e indignación de muchos, tras ser relacionado con el deceso del menor y los dichos sobre la sustancia que ahora está bajo la lupa.

"¡El miedo paraliza y dinamita la libertad!", escribió Canosa en su cuenta de Twitter manteniendo su postura frente al tema.

El miedo paraliza y dinamita la libertad! — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 16, 2020

Dióxido de cloro: la advertencia oficial

Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación recordó que el uso de dióxido de cloro para el tratamiento del coronavirus no está autorizado y advirtió que "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso".

En un comunicado, el Ministerio afirmó que la ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales.

La misma advertencia hizo la Sociedad Argentina de Pediatría y hoy volvió a repetirla la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte diario de Covid-19, según Télam.

Las autoridades sanitarias alertan que no hay pruebas de que el dióxido de cloro sea efectivo contra el coronavirus

En las últimas 48 horas, al menos un hombre y un niño de 5 años murieron por la posible ingesta del dióxido de cloro, llamado también "la solución milagrosa".

No sólo el Ministerio de Salud y la SAP vienen reiterando que no sólo no hay ninguna evidencia de que el DCS prevenga el coronavirus sino que además puede resultar muy peligroso.

Ya el 8 de abril, la FDA, el organismo que en Estados Unidos controla la calidad de drogas y alimentos, había señalado que no existe "ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia, y presenta riesgos considerables a la salud de los pacientes".

