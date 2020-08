Más problemas para Viviana Canosa: fue imputada por "ejercicio ilegal de la medicina"

Así lo confirmó su abogado, Juan Manuel Dragan, quien dijo que la periodista está "mal y angustiada" por la situación que le toca atravesar

La periodista Viviana Canosa fue imputada por "ejercicio ilegal de la medicina" y deberá dar respuestas en la Justicia por tomar dióxido de cloro en vivo en su programa, Nada personal, que se emite por Canal 9.

Así lo confirmó su abogado, Juan Manuel Dragani, quien destacó que "ella está mal y angustiada".

La causa la impulsó el diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, "por atentar contra la salud pública", en una denuncia que según el abogado de Canosa, es "poco entendible".

"Las conductas están cargadas de subjetividad pero ella cuando cometió el acto, aclaró ‘no lo recomiendo’, entonces la conducta que desarrolló Viviana en el programa no se condice con la conducta que plantea este artículo", analizó.

En este sentido, Dragani consideró que "hay una animosidad" contra Canosa al argumentar que "es una mujer que dice lo que piensa y eso le molesta a muchos".

"Recibe políticos de todas las esferas, no tiene pruritos en decir lo que piensa y creo que eso genera molestias. Pero hay colegas de ella que inclusive responden a intereses políticos y son asalariados a líneas de pensamiento y Viviana no, eso creo que despierta envidia, su independencia, su verborragia y su condición de mujer", afirmó, en diálogo radial con La Once Diez.

De esta manera, el abogado auguró un buen desenlace y prometió que después del "sobreseimiento", irán por todas las personas que tergiversaron los dichos e iniciarán acciones por daños y perjuicios. "La denuncia que se formuló en su contra es poco seria y es faltarle el respeto a la justicia. El diputado Mansilla omitió mirar el tape y fueron un poco más allá muchos periodistas diciendo que hacía apología del delito por fallecimientos de personas que bebieron dióxido de cloro", insistió.

La conductora Viviana Canosa quedó en medio de la polémica luego de beber dióxido de cloro en su programa

"Hay cuatro periodistas a los que vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto", advirtió.

Por último, el letrado apuntó a una intencionalidad del diputado que radicó la denuncia: "Por ahí quería tener algún tipo de acceso a los medios, no sé qué lo movilizó. Pero todas las conductas son cuestionables o no porque están cargadas de subjetivismo pero hay una distancia a que eso sea un delito. No tengo dudas de que hay una animosidad contra Viviana", cerró.

¿Qué dijo ell diputado que denunció a Canosa?

Mientras Viviana Canosa está dispuesta a iniciar acciones legales contra quienes ella y su letrado consideran que vulneraron su derecho a la libertad de expresión, el diputado del Frente de Todos Mariano Mansilla contratacó: "No la acusamos de homicidio a Viviana Canosa sino de que con total irresponsabilidad anunció falsamente que tiene una sustancia curaría el Covid19".

El político explicó que el nene murió por la desesperación de los padres, que le dieron seis o siete dosis de dióxido de cloro diluido en agua, ya que pensaban que lo iba a recuperar ante los síntomas que tenía, que ellos creían que era coronavirus. El niño terminó muriendo de un paro cardiorrespiratorio, incluso recién cuando lo llevaron al hospital, ya sin signo vitales, los médicos le realizaron un hisopado para saber el diagnóstico, el cual dio negativo.

Mansilla aseguró en declaraciones radiales que la denuncia penal no es por la muerte del pequeño sino por la irresponsabilidad de salir al aire contando que tenía "la cura para el coronavirus".

Y con respecto a las acciones legales que piensa plantear la conductora, el diputado agregó: "No es contra la libertad de expresión, cada cual puede decir lo que le parece, pero hay una línea que para eso está el código penal. Esta denuncia está encuadrada en el Art. 208, que es cuando uno hace un anuncio que tiene un remedio que es falso. Que es lo que hizo Canosa y lo grave de la situación".

"Es por 'curandería' es decir quien no tiene título de médico hace un anuncio sobre una cura de una enfermedad. Todo esto que realizan algunos medios están enmarcados en una campaña contra todas las normas sanitarias que debemos cumplir para salir de esta gran pandemia", finalizó.