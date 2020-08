Guillermo Moreno anunció que será candidato y reveló un entredicho que tuvo con Alberto Fernández

El polémico ex secretario de Comercio Interior se candidateó para el 2021 y dijo que representará verdaderamente las ideas del peronismo

El ex secretario de Comercio Interior en la gestión kirchnerista Guillermo Moreno anunció que será candidato en la provincia de Buenos Aires en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año, en un espacio propio que él mismo encabezará y en el cual ya trabaja.

Moreno, quien viene cuestionando al presidente Alberto Fernández, confirmó a NA su lanzamiento y aseguró que representará verdaderamente las ideas del peronismo.

Según supo Noticias Argentinas, el ex funcionario espera competir con otras cuatro listas de renombre: la oficialista, que todavía no tiene candidato, una lista colectora del oficialismo que encabezará Sergio Berni y responderá a Cristina Kirchner, Elisa Carrió y María Eugenia Vidal.

"Alberto Fernández me dijo una vez que de las 20 verdades peronistas solamente quedan tres", sostuvo Moreno al asegurar que el actual presidente, más que peronista, es un "socialdemócrata" con "cabeza europea".

Un conflicto con Alberto

En un reciente diálogo viral que mantuvo por Zoom, Moreno comentó que uno de los últimos conflictos que tuvo con el actual Presidente se dio cuando se estaba formulando la conocida 125, proyecto que aumentaba retenciones al campo.

Moreno explicó que Fernández, que "siempre tuvo debilidad por los radicales y los socialdemócratas", defendió en una mesa chica en la que estaba Cristina Kirchner al entonces ministro de Economía Martín Lousteau frente a las críticas al proyecto que él mismo hacía.

"A mí había venido a verme el jefe de Gabinete de Lousteau, que después fue secretario de Hacienda de (Nicolás) Dujovne. Cuando me quiso explicar la fórmula, le dejé un pizarrón y le dije 'todo tuyo'. Cuando me estaba mostrando el desarrollo, vi que pasó mal un término y le dije: 'Lo que está sumando pasa restando'. Me dijo ´ahora vuelvo´ y no apareció nunca más", contó Moreno.

Pese a ese error que Moreno remarcó, Cristina insistió con mandar el proyecto porque Lousteau le dijo que había apoyo del sector, culminando en una victoria parcial de Alberto Fernández frente a Moreno.

"No sabe una pepa de economía"

No es la primera vez que Moreno habla del Presidente. Recientemente, cuando estalló el caso Vicentin, el ex secretario de Comercio Interior redobló sus críticas contra Fernández, asegurando que "no sabe una pepa de economía" y que el Gobierno "no es peronista".

"Se le vio la hilacha, ¿no? Utilizó los argumentos de (Héctor, el CEO del Grupo Clarín) Magnetto. La verdad que es sorprendente, pero bueno", dijo Moreno, en respuesta a las declaraciones del jefe de Estado, quien en medio del debate por la expropiación y posible intervención de Vicentin había "celebrado" que Moreno "ahora se preocupe por la legalidad y no que entre con matones a una asamblea".

"Algunos ya sospechábamos esto, incluso la (ex) presidenta (Cristina Kirchner), que cuando le redactó el libro a Sandra Russo dijo que teníamos en el gobierno a un representante de Magnetto. Bueno, parece, porque ahora utiliza los mismos argumentos", atacó Moreno.