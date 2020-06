Guillermo Moreno redobla la apuesta contra Alberto Fernández: "Esto es propio de mocosos"

El exsecretario de Comercio Interior dijo que el Presidente "no tiene las facultades" para introducirse en la compañía. Continúan los cruces

La decisión del gobierno de intervenir el Grupo Vicentin despertó duras críticas por parte del exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que aseguró que el presidente Alberto Fernández "no tiene las facultades" para introducirse en una empresa privada. "Esto es propio de mocosos que no tienen envergadura de lo que están haciendo", lanzó.

La frase del exfuncionario kirchnerista provocó la respuesta del presidente Alberto Fernández: "Celebro que Guillermo Moreno se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea".

El Presidente hizo referencia de esa forma a la interrupción de Moreno en una asamblea del Grupo Clarín.

Ese 25 de abril de 2013, el exsecretario de Comercio Interior encabezó una nutrida delegación que ingresó a la asamblea pese a que muchas de esas personas no estaban autorizadas a estar allí, como su esposa Marta Cascales. A todos les pidió que filmen a los accionistas que representaban al Grupo Clarín. "Váyanse de la conducción de la compañía", gritaba el exfuncionario. Por esta situación la Justicia procesó a Moreno por el delito de "turbación de una reunión lícita".

A su vez, en agosto de 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la condena del exsecretario de Comercio por usar fondos públicos para comprar cotillón anti Clarín cuando era funcionario de Cristina Kirchner. Así, quedó firme la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer como funcionario público y la pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento en suspenso.

De esta forma y tras haber irrumpido de forma irregular en la asamblea del Grupo Clarín, Moreno parece haber cambiado de opinión respecto a la inferencia del Estado en empresas privadas.

El exsecretario de Comercio volvió a apuntar contra el Presidente por Vicentin

Cruces por Vicentin

El proceso de intervención de Vicentin será llevado a cabo por el economista Gabriel Delgado, que tendrá la misión de "rescatar" la compañía que tiene una deuda total de U$S1.350 millones e ingresó en un concurso preventivo de acreedores. A su vez, el Ejecutivo anunció que buscará la expropiación de la empresa en el congreso y que será gestionada por YPF Agro.

En este sentido, Moreno rechazo de plano una de las patas del anuncio. "Me opongo a la intervención, no a la expropiación. Lo que no puede el Presidente, de ninguna manera, es intervenir una compañía. Imagínese lo que hubiese sido esta potestad con Macri, no queda nada", expresó en diálogo con Radio 10.

Y continuó: "Si usted le da las facultades a Alberto Fernández se la puede dar a cualquier presidente".

Guillermo Moreno consideró que la decisión de expropiar Vicentin es "propia de mocosos"

Una tontería

Moreno ya había expresado su malestar con algunas decisiones de la administración de Fernández, aunque en esta oportunidad catalogó de "tontería" la decisión del Presidente y afirmó: "Un gobierno que se dice peronista no puede hacer esto, no tiene capacidad legal".

En ese tramo de la entrevista, sostuvo que la intervención se lleva adelante por un "decreto de (Rafael) Videla, (Emilio Eduardo) Massera y (Orlando Ramón) Agosti".

"Encontró esa facultad en un decreto de la última y peor dictadura militar, en el que el criterio del legislador es militar. Cuando el Presidente ordenaba a la Gendarmería ocupar un establecimiento, lo hacía de manera militar. Querían expropiar las empresas de los peronistas", continuó con duros cuestionamientos.

En la convocatoria de acreedores, que sigue abierta hasta el próximo 25 de agosto, Vicentin buscaba reestructurar judicialmente una deuda total de unos $100.000 millones. El Banco Nación es el principal acreedor.

Por último, Moreno dijo que apoya la expropiación al tratarse de un proceso "legal" pero advierte que si el gobierno hubiese negociado con los dueños, "habría recibido la llave en mano".