"Ni soldada ni soldade": esta es la carta que escribió una militar en contra del lenguaje inclusivo

Lucía Zordán Herrera es una militar que escribió una carta en contra del lenguaje inclusivo en la que dice que es "soldado, no soldada ni soldade"

Después de que circularan rumores, luego desmentidos, que desde el Gobierno se analizara modificar las letras de distintas marchas militares, una mujer que integra las Fuerzas Armadas escribió una contundente carta. En sus palabras, que difundió a través de su cuenta de Facebook, se definió como soldado y explica los motivos de por qué no está de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo.

Esta es la carta completa que difundió a través de su cuenta de Facebook:

"Mi nombre es Lucía Zordán Herrera, soy soldado de primera, sí, soldado, ni soldada ni soldade, soldado. En el año 2016, el Ejército Argentino me abrió la posibilidad de esta gran familia, en la que hay hombres y mujeres como en cualquier otra. Amo tanto lo que hice y hago, no solamente somos soldados para un desfile un día patrio, somos soldados todos los días del año, con aciertos y errores. Estoy orgullosa de pertenecer a tan majestuosa institución, no me da vergüenza decirlo", afirmó la mujer en su carta.

Si bien ingresó al Ejército hace cuatro años, Zordán Herrera resalta con orgullo las experiencias vividas en las Fuerzas Armadas. "Sé manejar las diferentes armas, tuve la suerte de poder tirar con un cañón, maneje sus camiones, conocí las diferentes facetas que conlleva ser soldado, con los servicios de armas, yendo al campo, creyendo en los camaradas y sí, me hice hermana de muchos. Es lo más lindo que hay. Tuve la suerte que no todas tienen, ya sea por diferentes motivos. Sé lo que se siente tener miedo de cargar un arma, sé lo que se siente estar en un ejercicio de artillería, escuchar como explotan los proyectiles cuando tocan la tierra, sé lo que es no bañarse por días, tener el pelo duro de la sal, arena, tierra o barro", señaló la mujer.

Para Zordán Herrera en las marchas militares se refleja la historia de la Argentina y además de afirmar que siente orgullo por las personas que entregaron su vida por la patria, pide que se las cante con orgullo, tal como son.

"Las Fuerzas Armadas son historia, fundaron nuestra historia. Las persona de estas, el día de mañana van a dar la vida por todos. Dios no lo permita, pero ustedes cambiando una canción, volviéndola feminista... ¿qué van a hacer?", escribió Lucía Zordán Herrera.

"Las marchas que sean, porque son historias contadas, historias de cómo mi Argentina desde ser nada a ser todo fue saliendo adelante. como sus próceres la sacaron adelante junto con los veteranos que tuvieron que dar la vida", afirmó la militar argentina en sus palabras.

Argentina y el lenguaje inclusivo

Una de las medidas más polémicas sobre lenguaje inclusivo que se conoció recientemente fue difundida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). A través de sus redes sociales, la entidad monetaria argentina aseguró que su Directorio había aprobado el lenguaje inclusivo como recurso válido para sus comunicaciones.

El Directorio aprobó la Guía del Banco Central para una Comunicación Inclusiva y reconoció el lenguaje inclusivo como recurso válido para las comunicaciones, expedientes, formularios, documentación y producciones de la institución. Más información ▶️ https://t.co/dYYqbqGLEj — BCRA (@BancoCentral_AR) August 6, 2020

Se trata de una de las primeras entidades argentinas en reconocer el uso de esta forma de expresión para las comunicaciones oficiales.