Rating: Floricienta rompe todos los esquemas y fue lo más visto del martes

En la noche del martes, dos señales de TV por cable midieron más que tres canales de televisión abierta. ¿Quiénes son sus protagonistas?

La repetición de la serie Floricienta rompió el rating, a tal punto que fue lo más visto del martes 25 de agosto, al punto que Jesús, también por Telefé, salió el podio de los tres ás vistos.

Luego de la eliminación de Facundo Mazzei y Agustina Agazzani, un nuevo ritmo llegó a la pista del Cantando 2020. El rock arrancó con buenos puntajes y polémica en el ciclo de eltrece que logró una buena marca, aunque Jesús sigue siendo el líder indiscutidos de las noches.

Abrieron la ronda Ángela Leiva y Brian Lanzelotta con una buena performance, luego siguieron Lola Latorre y Lucas Spadafora y cerró Adabel Guerrero con puntajes más bajos.

Nuevamente la ficción de raíz bíblica logró imponerse en el "prime time" con picos de 12,9, mientras que el certamen de canto llegó a 11,4. Luego en competencia directa con Educando a Nina, el Cantando 2020 se impuso por arriba de los 10 puntos.

Canal que ganó el rating del martes 25 de agosto

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 1.8 puntos. Además, los tres programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 9.8.

eltrece: 8.0

El Nueve: 3.0.

América TV: 2.4

Televisión Pública: 0.7.

Los tres programas con más rating

Floricienta: 14.2.

Alas rotas: 13.5.

Y tú quién eres?: 12.6.

Destacados del rating del martes 25 de agosto

Floricienta (Telefe) alcanzó un rating de 14.2 puntos. Bajó 4 décimas respecto al reestreno, pero fue lo más visto del día. Mujeres (eltrece) marcó 6.4 puntos. Quedó segundo en su franja y subió 7 décimas con respecto a su estreno.100 argentinos dicen (eltrece) marcó 7.0 puntos. Quedó segundo en su franja y bajó 3 décimas respecto a su debut.

Bienvenidos a bordo (eltrece) alcanzó un rating de 10.9 puntos. Fue lo más visto de eltrece, la marca más alta del ciclo en lo que va del año y fue el quinto programa más visto del día. Cantando 2020 (eltrece) promedió 10.5 puntos y fue la medición más alta en lo que va del reality.

Rating: competencia entre Baby Etchecopar y Víctor Hugo Morales

Las señales de noticias y sobre todo programas periodísticos políticos logran buenos números de rating si se considera la fuerte competencia que tiene frente a los canales abiertos. Gustavo Sylvestre, Jonathan Viale, Eduardo Feinmann, Luis Majul y los Leuco (padre e hijo), entre otros, se destacan con sus índices de audiencia.

Pero hay un fenómeno de público que todas las noches marca números sorprendentes que es Basta Baby, por A24. Baby Etchecopar logra superar no solo a las demás señales de noticias con su ciclo sino que además mide más que Animales Sueltos y Nada Personal, que están en TV abierta.

C5N no se quedó quieto y programó desde esta semana a una de sus figuras más fuertes para competirle a A24. Victor Hugo Morales debutó en la franja de los martes a las 23.00 con su Batalla Cultural, acompañado por los periodistas Sofía Caram en judiciales, Fernando Borroni en política y Javier "Profe" Romero en medios.

Víctor Hugo Morales tiene un nuevo ciclo en C5N.

En competencia directa, el minuto a minuto lo dio como ganador a Baby que logró picos de 3.9, mientras que el estreno de C5N llegó a 3 puntos. Si bien ganó A24 en varios momentos los programas empataron en 3 puntos.

Baby Etchecopar tiene uno de los programas más vistos de la TV por cable.

Cantando 2020: Nacha Guevara pidió disculpas a Laurita Fernández

Esta semana comenzó con un enfrentamiento que comenzó en el Cantando 2020, y a lo largo del martes se trasladó a las redes sociales. Un comentario desubicado de Nacha Guevara hacia Laurita Fernández -que pretendió ser un chiste pero le cayó a la conductora como un balde de agua fría- desencadenó una catarata de mensajes en apoyo hacia la bailarina, al mismo tiempo que duras críticas hacia la jurado.

Ya el lunes, la noche en la que sucedió el lamentable episodio, Guevara se había mantenido firme en su postura, e incluso había acusado a su interlocutora de no tener "sentido del humor".

En el comienzo del programa del martes, y siendo que el incidente se originó en el marco del programa, Ángel de Brito le dio a Nacha su derecho a réplica, en función del alcance que había tenido el cruce. Así, Guevara ensayó una respuesta que sonó a pedido de disculpas:

"Mientras estaban todos insultando, puteando, criticando, nosotras ya habíamos hablado, arreglado lo que había pasado y ya estábamos durmiendo tranquilas -comenzó aclarando Nacha-. Así que este tema para nosotras es como el periódico de ayer. A muchas personas yo les diría: '¿Por qué no se compran una vida?'".

A pesar de que Fernández asentía con la cabeza mientras escuchaba, se permitió interrumpir a su colega para "agradecer mucho todos los mensajes de ayer, la verdad es que fue un momento muy incómodo. Pero es verdad, ya hemos hablado en privado y la idea es pasarla bien y que estemos todos cómodos".

Con más detalles sobre la conversación entre ambas, y como una forma de dar el tema por terminado, Nacha Guevara tomó nuevamente la palabra y, mirando a cámara, explicó: "Está todo bien. Ayer, cuando llegué a casa le mandé un mensaje diciéndole: 'Lamento haberte incomodado, no sabía que era una zona tan sensible', porque la verdad es que no la conozco tanto. Pero si es así, nunca más se hablará del asunto, así que está todo bien. Duerman tranquilos".

Cantando 2020 apela al baile de caño hot fuera de concurso para subir en el rating

Las destrezas del Bailando se extrañan, especialmente en aquellas personas que no son cantantes y cada performance del Cantando 2020 son un mayor ejercicio de perseverancia que de ductilidad.

Adabel Guerrero es uno de esos casos, y consciente de que lo suyo pasa más por lo físico que por lo vocal, en su última gala del programa la bailarina decidió incorporar una coreografía con caño incluido.

La idea no conmovió mucho al jurado (a excepción del recién llegado Oscar Mediavilla) y no se vio reflejado en el puntaje, pero Ángel de Brito le dio la oportunidad a Adabel para que -fuera de programa- recuperara parte del espíritu del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

"¿Seguiste haciendo caño?", preguntó el conductor, a lo que Guerrero contó que continúa con las clases, además de la exhibición que hace para la obra Sex, de José María Muscari.

Inmediatamente, y con música acorde, Adabel de botas rojas, short de jean y remera blanca cortita, realizó una serie de figuras que levantaron la temperatura del estudio. A pesar de lo breve de la demostración, la chica se animó a terminar con un improvisado strip tease que la dejó con un top de cuero negro.

De esta manera, y aunque haya sido por un par de minutos, el Bailando dijo presente en el programa de su primo hermano, como un aperitivo de lo que podría verse antes de fin de año; aunque al día de hoy no tenga aún lugar preciso en la grilla de eltrece.