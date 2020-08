Rating: Jesús fue destronado por Alas Rotas y Floricienta

Después de muchos años de ausencia, Cris Morena volvió a demostrar que es la reina de las tardes televisivas, logrando un promedio de 14 puntos

El regreso de Floricienta a la pantalla rindió frutos para Telefé, que obtuvo marcas del rating superiores a las del "prime time". La popular telenovela producida por Cris Morena superó a sus rivales de la franja horaria y con cifras más altas que la serie brasileña Jesús, que emite el mismo canal.

Mientras tanto, la cumbia no alcanza en el Cantando 2020 para que su rating supere a la telenovela bíblica. Fue la última noche de uno de los ritmos que peores puntajes trajo a la pista del ciclo musical.

La cumbia, género que se suponía iba a traer alegría al programa y canciones exitosas, terminó siendo la condena de más de una pareja del "reality". Este lunes fueron parte de la gala Agustín Sierra con una performance fallida y Federico Salles y Cande Molfese que pasaron a la próxima ronda.

Quedaron sentenciados Esmeralda Mitre, Facundo Mazzei y Agustina Agazzani, y Laura Novoa y Patricio Arellano. El jurado salvó a la pareja de Esmeralda y Nel y por decisión de la gente se quedó con 56,8 de los votos Laura Novoa y Arellano.

Jesús fue lo más visto del "prime time" con una marca máxima de 12.6, mientras que Cantando 2020 tuvo un pico de 10,6. Luego frente a Educando a Nina, lideró con picos de 9,3 puntos.

Canal que ganó el rating del lunes 24 de agosto

Tras ganar las tres franjas, Telefé se quedó con el día, por una diferencia de 2.8 puntos. Además, los tres programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefé: 10.2.

Eltrece: 7.4.

América: 2.2.

El Nueve: 2.2.

TV Pública: 0.7.

Los tres programas con más rating

Alas Rotas: 14.7.

Floricienta: 14.6.

Y tú quién eres?: 12.3.

Destacados del rating del lunes 24 de agosto

Alas rotas (Telefe, 17.35 hs.), alcanzó un rating de 14.7 puntos. Fue la medición más alta en lo que va de la novela y lo más visto del día. Mujeres (Eltrece), marcó 5.7 puntos. Quedó segundo en su franja. 100 argentinos dicen (Eltrece), marcó 7.3 puntos. Quedó segundo en su franja. Floricienta (Telefé), midió 14.6 puntos. Ganó cómodamente su franja y fue el segundo programa más visto del día.

Mamushka (Eltrece), marcó 6.1 puntos. Quedó segundo en su franja y fue la medición más baja del ciclo en lo que va de agosto. El gran premio de la cocina (Eltrece) marcó 7.9 puntos. Quedó segundo en su franja y le entregó a Telenoche un piso de 8.7 puntos.

Rating: Regreso con gloria de Floricienta

Apenas comenzaron los primeros rumores que hablaban de la posibilidad de que Telefe repitiera Floricienta, sus fanáticos se vieron desbordados de ansiedad. La tira juvenil creada por Cris Morena se había estrenado el 15 de marzo de 2004 marcado un promedio de 17.4 puntos de rating. Y fue aproximadamente ese mismo caudal de audiencia el que este lunes aguardó frente al televisión para ver el comienzo de la historia de amor encabezada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro.

A diferencia de lo que ocurrió hace ya 16 años, hoy gran parte de ese público también se volcó a las redes sociales, que antes no existían, para compartir sus sensaciones al ver a la desopilante Florencia Fazzarino y al frío Federico Fritzenwalden, los personajes protagónicos de la tira.

Pero también a las malvadas Delfina Santillán Torres Olviedo (Isabel Macedo) y María Laura Torres Oviedo (Graciela Stefani), o a otros miembros del elenco como Franco Fritzenwalden (Benjamín Rojas), Nicolás Fritzenwalden (Nicolás Maiques), Maia Fritzenwalden (Paola Sallustro) y Greta Van Beethoven (Henny Trayles). E, inmediatamente, el ciclo se convirtió en tendencia en Twitter.

La expectativa era mucha. Por la tarde, Florencia había grabado un video en el que le hablaba a sus seguidores. "Finalmente, llegó el gran día. Hoy a las 18.00 no te pierdas Floricienta por Telefé", decía con una sonrisa que le ocupaba toda la cara.

Y, obviamente, minutos antes de la hora indicada y la novela que la precedía, Alas Rotas, tocó un pico de 16.1 gracias a los fans de Bertotti, que esperaban el comienzo de la tira. Este número se incrementó en los primeros minutos, para terminar en 14.3 al final del capítulo.

"Hoy finalmente, a las 18 horas y por Telefé, se reestrena Floricienta. Así que quería compartir con todos los que lo disfrutaron tanto en esos años y todos los que lo disfrutarán hoy y en este momento tan particular. Un beso enorme y decirles que es un placer haber hecho eso. Y es un placer que en un momento tan especial, los chicos y las chicas, y no tan chicas y no tan chicos, puedan disfrutar de algo que fue tan importante para todos. Un beso enorme, que lo disfruten", decía por su parte el mensaje que Juan Gil Navarro les mandó a los fanáticos de la tira.

A pesar del éxito de la primera temporada, Navarro decidió no continuar en la tira al año siguiente. Por ende, sobre el final, la historia de amor que unía a su personaje -al que Flor bautizó como Freezer- con el de Bertotti ,se termina de manera trágica, cuando él muere en un accidente para salvarle la vida al conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya (Fabio Di Tomaso), quien desde entonces ocuparía el rol de galán protagónico de la tira.

La nueva pelea por el rating de la tarde

Las tardes de la tele ya no son lo que eran. Con el debut y la reposición de algunos programas, la pelea por ganar la atención de los televidentes comenzó con todo. Tanto Telefé como Eltrece reacomodaron sus grillas y ahora compiten mano a mano por el rating vespertino.

El primero de los programas en debutar fue Mujeres de Eltrece, la nueva apuesta de LaFlia que cuenta con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia "Gunda" Fontán, Roxana Vázquez y Jimena Grandinetti.

El magazine, que compite directamente con Cortá por Lozano, comenzó midiendo 7 puntos para luego bajar a 6 y terminar manteniéndose entre 5.4 y 5.9. En su jornada debut, la apuesta de Eltrece no pudo con el programa de Telefe, que no bajó de 7.5 puntos y se quedó con la franja horaria.

A las 16.00 llegó el turno de 100 argentinos dicen, el programa de juegos conducido por Darío Barassi que también debutó este lunes en la pantalla de Eltrece. El actor peleó mano a mano con Verónica Lozano por el podio, logrando pisarle los talones durante toda la tarde.

Si bien Telefé volvió a ganar en este período, la diferencia fue mínima. Mientras Barassi osciló entre los 6.5 y los 7.4 puntos, Lozano lo hizo entre los 6.7 y los 7.7, con un pico de 8.1.

El regreso de Floricienta resultó todo un acierto para Telefé. La telenovela comenzó con 14.2 puntos de rating, frente a los 6.3 que marcaba El gran premio de la cocina. Después de muchos años de ausencia, Cris Morena volvió a demostrar que es la reina de las tardes televisivas, logrando un promedio de 14 puntos con la reposición de este clásico.

Cantando 2020: cruce entre Nacha Guevara y Laurita Fernández para subir en el rating

La llegada de Laurita Fernández a la conducción del Cantando 2020 no fue fácil y su permanencia, menos. A pesar de su solidez en el compromiso, desde el día uno comenzó a pagar un derecho de piso y quedó en la mira de parte del jurado. A los primeros idas y vueltas con Moria Casán se sumó este lunes el momento más áspero en lo que va del certamen, esta vez, frente a frente con Nacha Guevara.

La jurado había arrancado molesta con la performance de Agustín Sierra: "Me aburrí. Pero pasa que después de 16 parejas necesitamos algo que nos entusiasme", y se puso peor cuando la conductora le explicó que la pareja no tenía la culpa del orden que le tocaba.

"¿Quién habló de culpa? No me saques de contexto. ¿Qué sos, la madrina de él? Pobre Mariano, tu novio, ¿cómo hace para hacerte callar?", le dijo Guevara de la nada y en tono de hastío.

Nacha confundió a Nicolás Cabré con su colega, y con su explicación, en lugar de arreglarla la embarró peor: "Ah Nico, me confundí con el anterior. Sino con alguno otro, y es que es larga la lista".

A Laurita la frase le borró la sonrisa de la cara. La bailarina endureció las facciones, sacó pecho y avanzó decidida hacia la jurado para confrontarla: "¡Perdón! ¿Larga la lista de qué? ¿De novios? Ese comentario es un poco despectivo y no tiene nada que ver. No me pareció gracioso, sino bastante desubicado".

Y a pesar de que Nacha Guevara quiso relativizar sus dichos, no le gustó nada la reacción de Fernández y le respondió seca: "Te pido perdón por no darme cuenta de que no tenés sentido del humor".

Un momento tenso que dejó mudo hasta a Ángel de Brito. Con gran parte del programa por venir, ambas mujeres siguieron adelante a puro profesionalismo como si nada hubiera pasado, aún cuando alguna referencia de sus compañeros llevó a la chicana de Laurita: "Se equivocan ellos y se enojan conmigo". Sin embargo, quedó flotando un clima enrarecido y un pedido de explicaciones puertas adentro.