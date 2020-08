La Ciudad defiende el protocolo para la vuelta a las aulas: "Es muy seguro"

"Intentamos evitar un daño social irreparable a niños que perdieron el vínculo con la escuela", dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió al proyecto presentado ante las autoridades educativas nacionales para la apertura de los gabinetes tecnológicos de las escuelas.

"Es un protocolo muy seguro. Intentamos evitar un daño social irreparable a niños que perdieron el vínculo con la escuela", dijo en conferencia de prensa tras ser objeto de críticas por parte del ministro de Educación, Nicolás Trotta, en medio de la pandemia por coronavirus.

El funcionario del gabinete de Alberto Fernández había indicado días atrás que "no están dadas las condiciones epidemiológicas" para un regreso a las clases en la Ciudad, aún cuando elogió la voluntad del gobierno porteño de llegar a unos 5000 alumnos que no tuvieron contacto con sus docentes desde el inicio del aislamiento social. "No es el momento de regresar a las aulas en este nivel de contagios", enfatizó entonces Trotta.

Quirós indicó que "no es un problema de conectividad o de tecnología. Es algo más profundo. Esos niños perdieron el vínculo con la escuela".

"Queremos ir a ver niño por niño y comprender el contexto familiar, social y cultural para ver por qué perdieron el vínculo y poner al Estado a disposición para darles oportunidades", reflexionó.

El ministro de Salud, Fernán Quirós, defendió el protocolo para la primera etapa del retorno a las clases presenciales

El protocolo

El protocolo establece un máximo de 15 alumnos por escuela, con turnos y con una estadía máxima de dos horas para cada uno y, según las autoridades de la Ciudad, está pensado para quienes por algún motivo no pudieron seguir los estudios a distancia, ya sea por problemas de falta de computadora, acceso a Internet o alguna otra situación familiar.

El plan fue rechazado por los gremios docentes, que apuntaron que esta decisión expone tanto a estudiantes como al personal docente y no docente a la posibilidad de contagio de coronavirus.

Diputados de la oposición porteña también se manifestaron contra el protocolo para la conformación de "espacios informáticos" en las escuelas públicas durante una reunión el pasado viernes de la Comisión de Educación de la Legislatura por considerar que contradice las alertas vinculadas a la situación.

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la nación: "No están dadas las condiciones epidemiológicas" para el regreso

Cuestionamientos

Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), se refirió al protocolo presentado por Ciudad para abrir los edificios escolares como gabinetes informáticos: "Fue un ensayo utilizar una población como conejillo de indias, aún más grave porque se trata de niños y estudiantes que iban a ser señalados por pobres, por no tener computadoras y por problemas de aprendizaje", cuestionó.

Graciano agregó, en diálogo con Futurock.fm, que "el consenso en todo el país es que las escuelas se van a abrir cuando la jurisdicción esté en fase 5". Y agregó: "Larreta debería garantizar la conectividad. No dieron una explicación clara. Es una decisión acertada no aprobar un protocolo en este contexto".