Baby Etchecopar dio positivo de coronavirus: cuál es su estado de salud

El periodista dio positivo en COVID-19. De esta manera, se suma a otras figuras del grupo América que contrajeron la enfermedad

El periodista Baby Etchecopar, reconocido conductor del canal A24, se sometió a un test de coronavirus y dio positivo.

Etchecopar realizó su programa de radio normalmente este jueves, lo que da cuenta de que por el momento se encuentra asintomático. Según trascendió, su novia sí presentó síntomas y eso es lo que motivó que el conductor se realizara un test.

Ahora, "Baby" permanecerá aislado en su domicilio, por lo que no podrá asistir a su programa televisivo de A24, "Basta Baby" (este jueves se emitirá una repetición). Sin embargo, como su estado de salud es bueno, no se descarta que realice participaciones vía remota, tanto para la TV como para su ciclo radial en Radio Rivadavia.

Cómo evoluciona Eduardo Feinmann

El virus que dejó en jaque al mundo sigue afectando la salud de las personas y en el caso de los medios ya fueron muchas las figuras que cayeron, entre ellas, Eduardo Feinmann quien se encuentra internado desde el martes 25 de agosto y en recuperación.

La semana anterior, el periodista había dado positivo de COVID-19 e incluso antes de realizarse el hisopado presentaba febrícula y cumplió desde el día uno con estricto aislamiento para evitar complicaciones. Sin embargo, el pasado martes fue trasladado al Sanatorio Otamendi por registrar fiebre alta que ya precisó de una atención médica más atenta. Es por ello que, según pudo saber Teleshow, la figura de A24 y Radio Rivadavia se encuentra desde hace 72 horas con mucha fiebre.

Feinmann está "sanísimo", pero que es una persona "muy miedosa con todo lo que tiene que ver con la salud".

Oxigeno

"Pasó las últimas dos noches con oxígeno pero por suerte no necesitó asistencia respiratoria, sino que está con una mascarilla", indicó la fuente y sumó: "La buena noticia es que le hicieron una tomografía de pulmón y pudo determinarse que la neumonía que le provocó el COVID-19 no había avanzado".

En esa misma línea la fuente indicó que el periodista está con atención permanente y que el viernes será un día clave para saber si la enfermedad le comienza a ceder, dado que ya convive hace 10 días con el virus y que le comenzó con una disfonía que si bien se la había atribuido en un primer momento al cambio del clima, decidió ir al Hospital Clínicas para realizarse un hisopado y descartar dudas. Y allí le detectaron el virus.

El periodista transita el noveno día de su enfermedad. Lo internaron porque no podían bajarle la fiebre

Mensaje

A pesar de la internación, todo parecía transcurrir bajo control hasta este miércoles, cuando un llamativo mensaje generó preocupación entre personas cercanas al conductor.

Feinmann envió un mensaje de WhatsApp a su chat de amigos íntimos que disparó varias alarmas: "Recen por mí".

La periodista de espectáculos Marcela Tauro reveló que el círculo íntimo de Feinmann se preocupó luego de recibir el breve texto del conductor.

Tauro, tras recibir el mensaje comentó: "No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención".

Más tarde, fuentes del Sanatorio Otamendi dijeron "en off" a algunos periodistas que Feinmann está "sanísimo", pero que es una persona "muy miedosa con todo lo que tiene que ver con la salud".