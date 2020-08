Rating: sin Lanata, ¿cómo fue la competencia entre Marley y MDQ?

Este fue un domingo diferente porque debido a una intervención quirúrgica que le provocó fiebre, Jorge Lanata fue internado en la Fundación Favaloro. Por lo tanto, su ciclo Periodismo Para Todos (PPT) no salió al aire y en su lugar eltrece adelantó MDQ y luego cine.

Por el lado de Telefe, Marley tuvo como invitada especial a Vicky Xipolitakis que habló por primera vez después del escándalo de los canjes. Además, recordaron con humor y anécdotas los viajes que disfrutaron por el mundo.

En una pelea muy pareja, Por el mundo en casa lideró en el comienzo con una marca máxima de 8,5 pero la sorpresa de la noche fue que el programa de los hermanos Weinbaum por momentos se impuso en la franja con picos de 8,3 puntos.

Cuando MDQ llegó a su final y comenzó una película, el rating de los canales se distanció y mientras el último tramo de Por el mundo estaba en 6.3, eltrece marcaba 4.8 puntos.

Durante la tarde, las repeticiones de las latas turcas en Telefe dieron muy buenos resultados, y tanto ¿Qué culpa tiene Fatmagul? como Elif brindaron excelentes resultados en materia de rating. Cerca de las 21.00 esas novelas medían 8.6, mientras el film emitido por eltrece se encontraba en 4.4.

Canal que ganó el rating del domingo 30 de agosto

Tras ganar la segunda tarde y el prime time en sus franjas respectivas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 1.3 puntos.

Promedio del día por canal

Telefe: 6.1.

eltrece: 4.8.

El Nueve: 1.8.

América TV: 1.5.

Televisión Pública: 0.6.

Los tres programas con más rating

Elif: 8.5.

MDQ para todo el mundo: 7.4.

Por el mundo en casa: 7.4

Destacados del rating del domingo 30 de agosto

Elif (Telefe) promedió 8.5 puntos y fue lo más visto del domingo. MDQ (eltrece) reemplazó a Periodismo para todos y midió 7.4 puntos. Igualó la medición más alta en lo que va del ciclo en 2020, fue el segundo programa más visto del día, junto con Por el mundo en casa, y quedó segundo en su franja.

Qué culpa tiene Fatmagül (Telefe), marcó 6.3 puntos. Esta medición fue la más alta desde su reestreno y fue el tercer programa más visto del día. Quedate #encasa (El Nueve) igualó su marca más alta tras medir 2.5 puntos. Fue el segundo programa más visto del canal.

En su estreno Héroes invisibles (América) registró 1.3 puntos. Además, fue el segundo programa más visto del canal y quedó cuarto en su franja. Living in América (América) obtuvo su medición más alta de las últimas seis semanas. Además, fue el programa más visto del canal, junto a Antes de mañana.

Por el mundo en casa (Telefe) promedió 7.4 puntos. Lideró su franja horaria y fue el segundo programa más visto del día, con MDQ, pero fue la emisión más baja en lo que va del ciclo. El Zorro (eltrece) midió 3.2 puntos, la marca más baja desde que regresó a la pantalla del canal.

Rating: Marley sus viajes con Xipolitakis

En una nueva emisión de Por el mundo, Marley y Mirko recibieron en su casa a Vicky Xipolitakis, y con ella compartieron varios de los viajes que hicieron en los últimos años.

Charlaron sobre la visita que realizaron a Grecia y la vedette se animó a hablar de su vida cotidiana con su hijo Salvador, de su exmarido y hasta recordó entre risas los audios que se filtraron en los que pedía canjes por distintos productos.

A mediados de agosto se filtraron unos audios en los que Xipolitakis pedía productos en un almacén a cambio de publicidad en sus redes. A partir de la repercusión que esto generó en los medios, se dieron a conocer otros pedidos, que iban desde objetos de decoración y juguetería a productos de librería, bazar y ropa blanca.

Al comienzo del programa, Vicky se mostró muy entusiasmada por la invitación: "¡Hace seis meses que no salgo de casa!", y luego de mostrar su vestido, agregó: "¡Les agradezco esto de canje!".

El humor de Xipolitakis para subir el rating

Sobre al error de ortografía que varios le señalaron, cuando escribió canje con "g", ella contó que se equivocó, pero que luego siguió escribiéndolo así "porque no quería romper la cábala".

Vicky dedicó unos minutos de la nota para hablar sobre la importancia de su hijo Salvador: "Para mí ser mamá es lo más lindo que me pasó en la vida. Salvi tiene mucho amor, eso es fundamental. Y mi familia es mi todo, él es un nene muy feliz, dice muchas palabras y es muy travieso pero muy inteligente. Es mi gran compañero. Soy 100% mamá".

Al momento de referirse a su exmarido, Xipolitakis destacó: "Casi siempre me hablan mal del padre, y prefiero no decir nada, pero le agradezco que hicimos algo bueno que es el hijo que tenemos. No digo nada porque me deprimo".

Por último, Marley le preguntó si estaba conociendo a alguien, pero Vicky lo negó, aunque reconoció que le escriben mucho a través de redes sociales: "Cuando se hacen los galanes, yo contesto y agradezco por decirme piropos lindos, pero no. En la cuarentena no tengo ni tiempo de contestar mucho". En la despedida del programa, Xipolitakis se lanzó a un divertido rap que cerró agradeciendo los canjes.