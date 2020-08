Rating: Cantando 2020 le mojó la oreja a Jesús

Los miércoles de agosto se renueva la pelea por el rating del "prime time", porque Telefe no emite Educando a Nina y en su lugar programa el ciclo Codo a Codo. También estira Jesús por lo menos quince minutos más de lo habitual, para darle una ayuda al programa musical producido por Mercado Libre. Por el lado de eltrece, el Cantando 2020 apuesta por su gala de rock nacional.

Después de una primera noche complicada, este nuevo ritmo provoca debate en el certamen de canto. Este miércoles se presentaron en la pista Lizardo Ponce, Sofi Morandi y Flor Torrente. En el homenaje que realiza Mercado Libre a los héroes anónimos, Sebastián Yatra cantó a María Clara Salazar, enfermera de la ciudad colombiana de Medellín.

Con la performance de Carmen Barbieri el "reality" de eltrece le ganó en varios momentos a Jesús, con picos de 12.3 a Jesús. Si bien la telenovela de raíz bíblica fue lo más visto de la noche, por primera vez, el Cantando 2020 lideró la franja de la noche. Codo a Codo se mantuvo segundo en la franja arriba de los 6 puntos.

Rating: el nuevo "prime time" es la tarde

Luego de la presentación de los nuevos programas, de los grandes números de Floricienta y de un leve repunte de algunos de los programas de elyrece, todas las miradas estaban puestas en este tercer día de competencia de la tarde.

Mujeres, que corre el riesgo de volverse un ciclo "invitado dependiente", le sacó el jugo a Gladys la Bomba Tucumana con una entrevista en la que pasaron por todos los temas.

Esta vez condujo la Gunda Fontán, y el envío llegó a tener una marca máxima de 6.6, mientras que Cortá por Lozano tuvo picos de 8,6. Más tarde llegó 100 Argentinos dicen, con una gran trabajo como conductor de Dario Barassi al que se lo ve muy cómodo en ese rol. El ciclo de juego obtuvo picos de 7,5 en un mano a mano peleado con Telefe.

Y tú quién eres? con picos 12.7 y Alas Rotas 14,5 entraron en el top 5 del día. Enfrente, Mamushka tuvo buenos picos de 7.3, considerando que se compite contra dos de los éxitos de la TV.

Floricienta sigue cómoda liderando su horario con una marca máxima de 14 puntos. Luego el mano a mano entre El gran premio de la cocina y Elif es más parejo, el reality de eltrece llegó a picos de 8.9, mientras que la novela turca tocó 11,3.

Cantando 2020: Carmen Barbieri se animó a un himno hippie

A pesar de haber sufrido un esguince en el tobillo, Carmen Barbieri no quiso estar ausente en esta nueva ronda de rock nacional de Cantando 2020. Consultada por los conductores, Laurita Fernández y Angel De Brito, la capocómica contó: "Fui al baño con los lentes, el barbijo, la máscara... Estaba cuidada pero no veía un carajo y me caí".

"Decí que sé caer, porque me caigo mucho. Caí de espaldas. Tengo los tobillos chiquitos y miren ahora", contó, mostrando la tobillera que está obligada a utilizar para poder pisar bien.

Después, contó que volvió a caerse durante la pasada general de esta nueva propuesta. "Caí, toda vestida de Mimí Pons", bromeó en referencia al atuendo que le tocó llevar.

Luego, junto a su compañero Mariano Zito brindó una versión de "El extraño de pelo largo", de Roque Narvaja. Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, quien aprovechó para dedicarle unas palabras a Pepe Cibrián, quien hasta el viernes pasado ocupó un lugar en el estrado: "Le quiero mandar un saludo a Pepe, con quien compartimos algunas semanas y siempre fue muy amable y muy gentil. Fue un placer compartir este tiempo con él".

De Brito, entonces, explicó: "Está pasando un mal momento con su tía Carmen y la señora que la cuida, que dio positivo en coronavirus. Hoy Laurita y yo hablamos con él".

Luego la conductora de Me gusta ser mujer dio su devolución a la pareja: "Esta fue una película en la cual yo trabajé, así que me trajo un montón de recuerdos. Tenía una canción que se llamaba 'La doble cero', sobre los jóvenes que no podían llevar el pelo largo y las chicas que no podíamos usar minifalda. Carmen siempre trae buena energía y alegría, pero hubo muchas desafinaciones en los graves. Fue raro. La coreografía no tenía nada que ver con el rock. Es muy pop", expresó.(6)

"No tengo nada técnico para marcar, pero no me gustó ni me pareció entretenido. Los dos cantaron muy grave y eso me resultó aburrido", sumó Karina "La Princesita" (6).

"Yo no sentí que estuviera muy grave y sí me resultó entretenido. No sé qué más se le puede pedir a este tema... Me pareció simpático", señaló Oscar Mediavilla (6), quien se encuentra reemplazando a Cibrián.

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, indicó: "Carmen es tan abarcativa que apenas saliste parecías Dolly Parton. Me encantó. Yo adoro este tema y no me parece que tenga que tener la furia de un rock. Me encantó la onda. Me gustó mucho".

Cantando 2020: Sofi Morandi se llevó el puntaje más alto de la noche

En una nueva noche dedicada al rock nacional, Sofi Morandi y Lucas Coccia brindaron en Cantando 2020 una versión de "Ya fue", de Fabiana Cantilo y volvieron a llevarse uno de los puntajes más altos de la ronda.

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (9). "¡Qué cambio, Bruno! ¡Qué bien! Te felicito. ¡Cómo me gusta cuando la gente mejora! Me da felicidad. Sofi, empezaste divinamente, en el medio la energía se fue, pero retomaste para el final. Fue una alegría. Me voy a mi casa muy contenta", expresó la exconductora de Me gusta ser mujer.

Su compañera en el jurado, Karina, "La Princesita" (8) sumó: "Son la primera pareja que manejó linda energía. Las pequeñas cuestiones de afinación fueron por el movimiento. Fue muy interesante y me gustó mucho".

"Pusieron corazón, compromiso y muchas ganas. El tema no da para más y ustedes lo hicieron muy bien", expresó, a su vez, Oscar Mediavilla (6). Por último, Moria Casán expresó: "Me fascinaron. Sofi tiene una perra que siempre larga. Es salvaje. Baila con una libertad... Se te nota la juventud. Y él está sacando un chongo tremendo. Me gustó mucho".