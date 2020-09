Cuggini denunció a su primo peluquero: la fortuna que le iban a pagar para cortarle el pelo al Presidente

El estilista fue uno de los que más bregó por la apertura de las peluquerías con la implementación de un adecuado protocolo de prevención

El estilista Fabio Cuggini denunció a su primo por cortarle el pelo al presidente Alberto Fernández por la alta cifra de 700 mil pesos por mes.

"Yo lo denuncié públicamente porque él le corta el Presidente de la Nación y le iban a dar 700 lucas por mes por ser el peluquero del Presidente. Bueno, este es el país", señaló el profesional.

El empresario seguró que el dinero que le iban a dar por este servicio "no sale por derecha, sale por izquierda", y advirtió: "Si no lo hacen en un boletín, sale de los gastos reservados".

"¿Ahora te ponen un impuesto a la riqueza para administrarlo con los amigos? Me da vergüenza cuando le dicen al los privados que tienen que sacar crédito, que la mitad del sueldo te la pagan y lo toman como un caballito de batalla, como que son salvadores. Me da vergüenza", cuestionó.

En recientes declaraciones, se mostró en contra de todos los políticos en general: "Los políticos te llenan de esperanza, de optimismo. Yo no los creo. Esto es una relación humana, si vos tenés un amigo que te miente y te miente... Bueno".

"Yo tengo 54 años, cuando voté y llegó al democracia tenía 17 años. Y me terminaron cagando todos, esa es la realidad. Ninguno solucionó los desastres de la dictadura. Hoy, la dirigencia política de este país, en su conjunto, terminó siendo tan corrupta y ladrona. Está es la realidad, nos mintieron todos", afirmó el estilista.

"Es un buen negocio ser político. Trabajar en el Estado con un buen cargo, con una buena planta permanente, y 'good show'", ironizó.

"Como me cagaron todos, yo no voto más", dijo, y agregó: "Pago la multa y cumplo con mi deber cívico. No voy a votar para que me estafen: prometen algo y no lo cumplen, entonces me parece una boludez ir a votar".

Las peluquerías en la Ciudad

Las peluquerías se convirtieron en un símbolo de la cuarentena. ​Volvieron el miércoles 29, después de 131 días sin trabajar.

Para ir, hay que tener turno, no se podrá esperar dentro de los locales y cada estilista debe tener su propio kit de trabajo que no podrá compartir.

El protocolo para las peluquerías porteñas fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad y establece que los locales podrán abrir entre las 11 y las 21. Entre algunas reglas generales que también se aplican en otros comercios no esenciales, fija algunas normas específicas para las peluquerías. Por ejemplo, se acabaron las salas de espera con revistas y café de por medio. Habrá que ir con turno y, si se llega antes o hay alguna demora, habrá que aguardar afuera, en la calle. Y no se podrá ir con acompañantes.

Dentro del local, podrá haber un cliente cada 15 metros cuadrados. Y sólo podrá ser atendido por una persona a la vez. Por ejemplo, ya no será posible recibir al mismo tiempo un servicio de corte de pelo y manicura.

En la Provincia

En la provincia de Buenos Aires, las peluquerías reabrieron el lunes 27 de julio. Previamente, el Ministerio de Trabajo bonaerense aprobó el "Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la Actividad de Peluquería", que establece el funcionamiento con sistema de turnos previo exclusivamente y horarios escalonados de trabajo, así como normas específicas para la prestación de servicios, recepción y acceso de clientes, higiene ambiental y desinfección.

Además, prevé la obligación de capacitar a la totalidad del personal brindando recomendaciones de fácil comprensión para su incorporación en la tarea cotidiana sobre higiene personal y grupal (lavado de manos, desenvolvimiento dentro del local), uso del equipo de protección personal (indumentaria, protección facial plástica, barbijo, guantes), distancia entre los trabajadores, atención a los clientes, y medidas preventivas.

También dispone que los equipos de protección personal (EPP) -cuya provisión estará a cargo del empleador- son individuales y no deben compartirse.

Los municipios en fase 3 en el AMBA son los siguientes: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz y La Matanza.

También se encuentran en esa instancia Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Roque Pérez, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, de acuerdo con la información oficial.