Pablo Duggan acusó de "fascista" al Dipy, el músico le contestó en Twitter y estalló la red social

El músico se había cruzado la noche anterior con el periodista Diego Brancatelli en el programa televisivo en el que está el panelista

El periodista Pablo Duggan se hizo eco de la fuerte discusión entre el Dipy y Diego Brancatelli durante el último programa de Intratables, y acusó al cantante de cumbia, a través de su cuenta de Twitter, de tener un "discurso fascista y antipolítico". Y el músico no tardó en responderle.

El martes por la noche, el Dipy tuvo un cruce verbal con Brancatelli, quien le dijo que era un "desclasado e ignorante", luego de que el músico le retrucara que ninguno de los políticos se había bajado el sueldo durante la crisis, entre otras cosas.

Por la noche, Duggan se refirió a esto a través de las redes sociales. "Hacia tiempo que no escuchaba un discurso tan fascista, anti político y precario como el del Dipy. Da pena que se festeje su carencia de ideas. El Dipy pretende cancelar a los políticos con la pregunta desaforada: ¿vos te bajaste el sueldo? Triste", dijo en un tuit.

Hacia tiempo que no escuchaba un discurso tan fascista, anti político y precario como el del Dipy. Da pena que se festeje su carencia de ideas. El dipy pretende cancelar a los políticos con la pregunta desaforada: ¿vos te bajaste el sueldo? Triste. — Pablo Duggan (@pabloduggan) August 26, 2020

Ante esta crítica, el Dipy decidió contestarle al periodista con un hilo donde expuso varias declaraciones de Duggan de otros tiempos, en donde mostraba algunas contradicciones con su postura actual.

"Hola pablitoo. Que lindo momento para estar vivo. Abro hilo..", dijo el cantante trás lo cual inició una serie de capturas de pantalla de antiguos tuits de Duggan.

"Argentina es un país único. Los sindicalistas y los políticos quieren ser empresarios. ¡Qué viva el capitalismo con plata ajena!", decía en una de las capturas. En otro mensaje compartido aseguraba que "solo los políticos y sindicalistas tienen choferes y asistentes. Porque no los pagan ellos, se los pagamos nosotros". También hablaba en contra del kirchnerismo, con mensajes como: "El kirchnerismo inventó una conexión entre el caso Maldonado y las elecciones, la gendarmería. El uso político del caso ya es grosero" y "Néstor Kirchner hizo desaparecer 1730 millones de dólares. 630 x regalías más 1100 de la privatización. Son 1730 millones!".

A lo que el periodista respondió: "Atrás del Dipy trabaja el callcenter libertarado. Se les ven los hilos muchachos. Solo saben insultar. ¡Ni una idea!".

Atrás del Dipy trabaja el call center libertarado. Se les ven los hilos muchachos. Solo saben insultar, ni una idea!!! — Pablo Duggan (@pabloduggan) August 26, 2020

"Jajaja. Tengo un callcenter ahora gente. No sé cómo voy a pagar el alquiler este mes pero tengo callcenter", respondió el músico. Y agregó: "Esto lo hago solo, capo. Con mi celular. No tengo un mango.No me pagan con sobres como a vos. Todavía estoy esperando que me contestes el hilo que te hice si te da la nafta".

Jaajaj tengo un call center ahora gente. No se como voy a pagar el alquiler este mes pero tengo call center. Esto lo hago solo capo. Con mi cel. No tengo un mango. No me pagan con sobres como a vos.Todavía estoy esperando que me contestes el hilo que te hice si te da la nafta https://t.co/EpDDHE7GLZ — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

"En el 2017 le diste duro a este gobierno. Eras macrista te acordas? Defendías tambien a ese delincuente. Que nos arruinó también. No pasaron 20 años, pasaron 3. En tres años te hiciste peronista. Como no sabes que contestar, contesto por vos: Nadie banca un gobierno gratis. Besi", concluyó el Dipy.

En el 2017 le diste duro a este gobierno. Eras macrista te acordas? Defendias tambien a ese delincuente. Que nos arruino también. No pasaron 20 años, pasaron 3. En tres años te hiciste peronista.Como no sabes que contestar, contesto por vos:Nadie banca un gobierno gratis????besi pic.twitter.com/SvFOtE83R4 — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

Cruce entre el Dipy y Diego Brancatelli

Diego Brancatelli, panelista de "Intratables" y funcionario de la Provincia de Buenos Aires, protagonizó un fuerte cruce televisivo en vivo con el cantante de cumbia el Dipy, a quien tildó de "desclasado e ignorante".

Hablaban sobre la inauguración que realizó el lunes pasado el presidente Alberto Fernández, de una estación de trenes en Villa Rosa, Pilar. Brancatelli es coordinador ejecutivo de la Secretaría General de ese municipio bonaerense y estuvo presente en el acto.

El músico lo cruzó por asistir a la inauguración en medio de las restricciones vigentes por la pandemia, cuando el propio Brancatelli repudia regularmente desde América las concentraciones de manifestantes en contra del Gobierno por no cumplir con el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Ante el reclamo del cantante, Brancatelli dijo: "Se inauguró una estación de tren donde la clase humilde y trabajadora a la que vos pertenecías van a ir a trabajar en situaciones más cómodas".

"Pertenezco, disculpame, porque todavía no tengo ni cortinas en mi casa", retrucó el Dipy.

El periodista intentó seguir y justificar que "había mucha gente respetando la distancia social", el Dipy lo cruzó: "Traje el video, te lo muestro para que los veas, eh".

"Relajate un poquito así yo termino", lo cortó tajante el periodista. Y el Dipy siguió: "Me comprometo, no lo miro por televisión".

Acto seguido el cantante deslizó: "El sobre es así". Y el periodista estalló: "Sos un maleducado e ignorante".

"La gente me cree más a mí que a vos. Yo puedo caminar por la calle, vos no. Por el country de Pilar podés caminar, yo camino por el barrio", agregó el Dipy sobre Brancatelli.

"Está bien que sea un desclasado, que alguien humilde, que el contexto y la coyuntura de un país le permitió ser lo que es hoy, rompa con ese molde y que hoy sea funcional a la derecha para que esa derecha castigue a los sectores que él representaba", agregó Brancatelli.

"Yo no tengo nada contra el Dipy, al contrario, lo felicito, que un desclasado pueda romper el molde y no ser partidario. Rompe con el molde y es funcional a la derecha y que esa derecha fastidie a la clase que el representa", punzó Brancatelli.

"Vos sos funcionario del Gobierno y a vos te bancamos con nuestra plata. ¿Te bajaste el sueldo? No. No tengo más preguntas Sr. Juez", cerró el cantante.

El duro cruce entre el Dipy y Brancatelli fue el detonante de su enfrentamiento con Duggan

La pelea siguió en las redes

Mientras yo sepa quién soy, me pueden decir lo que quieran. Desclasado, ignorante y todo lo que se les ocurra a la gente de la tele. Lo único que se es que prefiero ser un honesto pobre antes que ser un ensobrado rico y miserable. — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

La polémica entre el panelista y el cantante se trasladó luego a las redes sociales, tanto con los comentarios de la gente como por la propia respuesta de Dipy.

"Hola, llegó el desclasado e ignorante", publicó en un mensaje Dipy. Y siguió: "Mientras yo sepa quién soy me pueden decir lo que quieran. Desclasado, ignorante y todo lo que se les ocurra a la gente de la tele. Lo único que sé es que prefiero ser honesto y pobre antes que un ensobrado rico y miserable".

El Dipy retomó la disputa más tarde vía Twitter: "No quiero ser político. Solo quiero que mis hijos y los tuyos el día de mañana busquen sus sueños", subrayó.

El No se baja el sueldo pic.twitter.com/nuPMJuytAH — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

Y también publicó otro tuit en el que reclama nuevamente que Brancatelli se baje su sueldo de funcionario provincial.