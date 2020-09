Rating: Jesús resiste al asedio del Cantando 2020

Bienvenidos a Bordo y el certamen de canto tuvieron un impulso en sus mediciones y lideraron varias veces frente a la novela de raíz bíblica

Una nueva semana de competencia por el rating en un "prime time" que cambia minuto a minuto. Mientras que durante toda la semana pasada Bienvenidos a Bordo y Cantando 2020 habían subido en el mano a mano con Jesús, el viernes la novela bíblica se impuso con comodidad frente a los dos programas.

Pero este lunes 31 de agosto las cosas se modificaron: el ciclo de Guido y el certamen de canto tuvieron un impulso en sus mediciones y lideraron varias veces frente a la novela de raíz bíblica.

Jesús fue lo más visto de la noche con picos de 13 puntos pero creció Bienvenidos A Bordo con 10,8 mientras que Cantando 2020 tuvo 11.9. Luego frente a Educando a Nina, el reality de elTrece lideró con 10 puntos.

Cantando 2020: Para subir en el rating, Cachete Sierra se tiró un lance con Laurita Fernandez

Comenzó una nueva semana en el Cantando 2020, y la noche del lunes marcó el final del ritmo del rock nacional. El encargado de abrir la noche fue Agustín "Cachete" Sierra, que llegó dispuesto a dejarlo todo en la pista acompañado de Inbal Comedí. Al momento de entrar a la pista, el actor (e influencer) aseguró: "Estoy contento de haber zafado de la sentencia, estuvimos cerca, así que estuvimos ensayando".

Más adelante, Ángel de Brito le preguntó a Cachete si era cierto que no perdía las esperanzas de poder invitar a salir a Laurita Fernández, y él respondió: "Yo dije que es una mujer hermosa, que ahora entendemos que está en una relación, tratando de reconstruirla, y ahora no es el momento, pero uno no pierde las esperanzas y siempre hay que estar positivo. En el banco de espera y en su momento, para ser respetuoso".

Laura le preguntó entonces cómo era como seductor, y Cachete dijo: "Me gusta salir a pasear, a charlar. Escuché que no le gusta la cerveza, podemos tomar mate". Y ella con mucha elegancia dijo: "Ya tengo quién me cebe mate", y de ese modo terminó el ida y vuelta entre ambos. Y dicho eso, se entregaron a la interpretación de "Auto rojo".

En la devolución, Nacha Guevara confesó que no entendió nada: "Ustedes no se llevan ni a palos chicos, es una cosa tan poco armónica el timbre de él con el de ella, porque eso ya es parte de lo que cada uno es. Las voces no acoplan, son timbres muy diferentes. Lo siento, chicos, perdón pero no me gustó" (5).

Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda dijo: "No me pareció como para decir "qué feo", pero tampoco "qué hermoso". No me convenció, pero tampoco me pareció muy feo" (6).

En su turno, Oscar Mediavilla anunció que iba a ser breve: "Es muy difícil que congenien dos registros tan disímiles. De todas maneras no fue algo mal, pero tampoco fue como para que uno tenga pretensiones de ganar un concurso de canto" (5). Por último, Moria Casán dijo que le parece un placer ver esa pareja por su calidad de personas, y exclamó: "La pareja me encanta, pero no me gustó" (voto secreto).

Cantando 2020: Nacha Guevara y sus peleas para crecer en el rating

El show del jurado ya se ha convertido en un segmento aparte del Cantando 2020 y, por cierto, de los más rendidores. Cada programa, y en alternancia, alguno de los cuatro tiene su momento para despotricar, emocionarse, enojarse, sufrir, reír o llorar. Con la cámara y los conductores siempre atentos.

Dan Breitman venía de dar lo más salvaje de sí que pudo en su versión de "Nos siguen pegando abajo", de Charly García. Ya en sus comienzos en el certamen, Moria Casán le había recomendado "cantar desde los genitales", como una manera de ponerle más pasión a ese estilo un tanto estático que cultiva.

A la hora de las devoluciones, Nacha Guevara le marcó precisamente una merma en la fuerza interpretativa, y al recordarle Laurita la frase de su compañera de estrado, la actriz explicó: "No se trata de genitales, a veces se trata de corazón también. Hay otros órganos en el cuerpo".

Atento, apareció la voz del locutor Martín Salwe para hacer una humorada a la devolución mencionando el hígado, como "otro de los órganos". Guevara al escucharlo se interrumpió, le clavó la mirada y le dijo cortante: "Si querés los nombramos todos".

Martín, divertido, decidió seguirle la corriente: "Corazón, pulmón, riñón, páncreas...", hasta que Nacha se cansó y lo ignoró: "¿Qué interesante, no? 'Joder', como dicen los españoles".

Con el programa en vivo, y sin corte de por medio como para aclarar cuánto de broma y cuánto de bronca había en el ida y vuelta, pasó la actuación de Floppy Tesouro, y una nueva interrupción del locutor a la jurado.

Esta vez fue Ángel de Brito quien prendió la mecha: "Te conozco, Nacha: ¿querés que lo eche?". Y como para aclarar que venía levantando presión desde el cruce anterior, Guevara se sinceró: "La verdad es que sí, lo digo con cariño porque en el fondo lo quiero, pero hoy está hecho un pelotudo". Y aunque enseguida lo intentó hacer pasar como un chiste, nadie en el estudio se rió.