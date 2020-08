Rating: competencia feroz entre Telefe y eltrece

Bienvenidos a Bordo se consolida y compite con Jesús, que ya no lidera con amplitud la franja, si bien sigue siendo lo más visto de ese tramo del día

Desde que eltrece modificó sus horarios, hubieron varios movimientos en el "prime time" de la TV. Bienvenidos a Bordo se consolida y compite fuerte con Jesús, que ya no lidera con amplitud la franja, si bien sigue siendo lo más visto de ese tramo del día. Mientras tanto, el rock nacional y la llegada de Oscar Mediavilla al jurado potenciaron al Cantando 2020.

En otra noche caliente se presentaron en la pista Jey Mammón con una gran performance, al igual de Federico Salles y Cande Molfese, Gladys la Bomba Tucumana y Thiago Griffo. Los más complicados de la gala fueron Laura Novoa y Patricio Arellano.

Guido lidera eltrece frente a Telefe Noticias con picos de 11,5 y logra imponerse durante más de veinte minutos en 12,7 puntos frente a la novela de raíz bíblica. Si bien Jesús sigue al frente con una marca máxima de 11.8, el certamen de canto subió sus números y por momentos ganó con 12 puntos. Luego frente a Educando a Nina, la competencia directa de Cantando 2020, fue muy justa arriba de los 9 puntos para ambos.

Rating: dura competencia por la tarde de la TV

La tarde es el nuevo "prime time". ¿Por qué? Sus números sobresalientes demuestran que se concentra más público en proporción que a la noche, segmento más caliente de la TV por historia.

La sorpresa de Floricienta, las series turcas y la nueva tarde de eltrece con mejores números y un Cortá por Lozano instalado, potencian una competencia que se las trae.

A pesar de los estrenos el programa de Lozano sigue instalado liderando la franja con picos de 8,2. Mientras que Mujeres del Trece, que sigue basándose en gran parte en los invitados, entrevistó el jueves a Yanina Latorre con una marca máxima de 5,6. Luego 100 Argentinos dicen estuvo en una marca similar 5,5.

Mamushka se acomoda a su nuevo horario, le toca bailar con la más fea y enfrentar a los líderes de la TV, con pico de 7,1 puntos. Por su parte, Floricienta sigue sumando público a las tardes de Telefe, esta vez con una marca máxima de 11,8.

Los tanques de la tarde, Y tu quién eres? 11,9, Alas Rotas, con 13,4, se destacan, frente a una Carina Zampini que sigue siendo lo más visto de la tarde de eltrece con 9,6 puntos en una pelea muy pareja con Elif, con 10 puntos.

Cantando 2020: cruce entre Nacha Guevara y Laura Novoa para subir en el rating

Luego de haber obtenido la mayor cantidad de votos en la eliminación y haber dejado afuera de concurso a Facundo Mazzei y Agustina Agazzani, volvieron al escenario de Cantando 2020 Laura Novoa y Patricio Arellano.

"El otro día no entendíamos nada. Ahora, antes de salir, me emocioné con la propuesta de Jay Mammon, pero dejé de verla porque me di cuenta de que tenía que cuidarme la voz para cantar", contó la actriz.

Luego, para sorpresa de los conductores, Angel De Brito y Laurita Fernández, la actriz reveló que su vestuario fue armado con prendas que les cedieron sus colegas y amigas Leticia Bredice y Romina Gaetani.

Después de brindar una versión de "Mil horas", el hit de Los Abuelos de la Nada, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (4). "¡Cómo tenés que remar, Patricio! Laura, no estás arrancando. Estás incómoda. No te soltás. Estás tremendamente contenida y eso tiñe toda la propuesta. Por eso, no sucede nada. Patricio canta muy bien, pero no hay una pareja. Las desafinaciones podrían estar compensadas con pasión, con entrega o con oficio, se aceptan, pero aquí eso no pasó", consideró la exconductora de Me gusta ser mujer.

Novoa, entonces, se vio obligada a hacer una aclaración: "Es su posición y está bien. La verdad es que hacemos todo con pasión. Y sobre mi pasión no puede opinar nadie porque yo soy muy apasionada... Trabajamos mucho en todos los detalles. No soy cantante. Si no le gustó no puedo hacer nada; es su opinión".

"No estoy diciendo que no seas trabajadora ni una gran profesional. Tenés una carrera que lo avala y que yo respeto profundamente. Lo que digo es que no estás sacando a relucir la gran actriz que sos. A veces, se suple el no ser cantante con la actuación. El actor tiene muchos más recursos y vos no los estás usando", agregó Guevara.

Luego llegó el turno de Karina "La Princesita" (6), quien consideró que "más allá de las desafinaciones, al final fue a dos voces y Laura lo hizo muy bien". Además, agregó: "Fue la primera vez que me gustaron".

"Se ve el esfuerzo que Laura está haciendo. No estoy de acuerdo con Nacha. Si sacaras a la actriz, en lugar de cantar hablarías, que es lo que hacen muchos. Patricio canta muy bien y hace que se disimule lo que le falta a ella. Estuvo bien. Le pusieron garra y ganas", sumó Oscar Mediavilla.

Por último, Moria Casán -dueña durante esta ronda de rock nacional del voto secreto- expresó: "Patricio se está sacando el ataque de pánico que le produce esta pista a todos los que cantan bien. A Laura le falta determinación en la pisada. Es tan femenina y frágil que parece que se va a quebrar. Hasta virgen da. Es una pareja que tiene ganas y lo que vi me gustó".

Cantando 2020: el llanto desconsolado de Laurita Fernández en vivo

La pantalla gigante del estudio reproducían imágenes de la pandemia. Barbijos, médicos, gente anónima, dolor, sonrisas y aplausos. Y mientras tanto, Jey Mammón y su compañera Carla del Huerto sugerían "punguearle a esta vida amarreta un ramo de sueños", de acuerdo al mandato del tema "Avanti morocha".

Y la conjunción de imágenes, música y palabras alcanzó para que se el clima, por momentos festivo y por momentos denso, del Cantando 2020 se transmutara en emoción. Una emoción tan fuerte que terminó en llanto.

"Disculpame Nacha que te interrumpa -dijo Ángel de Brito con genuina sorpresa- pero me acabo de dar cuenta de que Laurita se emocionó con la canción". Mientras, a su lado, su compañera intentaba disimular las lágrimas.

Con dificultad para articular las palabras, la conductora explicó: "Me re emocionaron las imágenes que pusieron. Acá vivimos como en una burbuja pudiendo trabajar, y es muy fuerte ver todo lo que pasan y pasaron los médicos, los abuelos. Les mando un beso a mi abuela y a las abuelas de todos, que no nos podemos ver desde hace un montón de tiempo".

Enseguida fue el turno de Nacha Guevara, que acompañó el llanto de la participante: "Fue muy fuerte, vamos a llorar los dos. Construyeron un lindo momento, porque aparentemente lo que estaban cantando no tenía nada que ver con las imágenes, pero así es el misterio del arte. Me encantó".