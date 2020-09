No parece él: preocupa el audio de Eduardo Feinmann tras su internación

Marcela Tauro compartió en Fantino a la Tarde (América), donde se desempeña como panelista, un audio del conductor de El Noticiero

El conductor radial y televisivo Eduardo Feinmann fue dado de alta el lunes, luego de permanecer internado una semana en el Sanatorio Otamendi, en Buenos Aires, debido a complicaciones derivadas del coronavirus que contrajo.

El conductor de A24 y Radio Rivadavia fue internado el 25 de agosto por precaución luego de haber presentado fiebre tras ser diagnosticado con coronavirus. Durante la internación, en pleno estudio, se le detectó una neumonía bilateral que complicó aún más su salud. Por la evolución favorable de su cuadro, el cuerpo médico decidió darle el alta este lunes para que continuara su proceso de recuperación en su hogar.

Ante esta situación, Marcela Tauro, amiga de Feinmann, compartió en Fantino a la Tarde (América), donde se desempeña como panelista, un audio del conductor de El Noticiero y Alguien tiene que decirlo hablando sobre su estado que causó un fuerte impacto que alarmó a todos los que estaban escuchando.

"Les agradezco mucho el tratamiento tan serio que han dado en el programa. Gracias por cuidarme, por preocuparse por mí. Ya en poco tiempo, seguramente, voy a volver a trabajar en la radio y en la tele como siempre. Un beso muy grande", se lo escucha decir a Eduardo Feinmann.

Luego de escuchar la voz del periodista, Alejandro Fantino tomó la palabra y dijo: "Cómo le quedó la voz a Eduardo, qué bárbaro, Marce. Es shockeante", remarcó. "Cuando llegó a su casa me llamó. Y este audio es mucho mejor que lo que yo le escuché", agregó Tauro.

"Está muy agitado. Está débil, pero se va a poner bárbaro. Está en su casa, con su novia Lucía (Auat)", auguró la periodista para su amigo. Aunque después reveló: "La verdad, te digo, borró como cinco audios antes que este", siguió Tauro, quien se encuentra nuevamente aislada por precaución tras los casos positivos de coronavirus que se presentaron en Radio La 100.

Antes de pasar a otro tema, el conductor del programa le envió un saludo a Feinmann, además de reiterar su sorpresa por el "impresionante" cambio de voz en el periodista. "Te shockea. Te sorprende. Un abrazo grande a nuestro amigo y colega. Te deja tirado este virus", concluyó.

La internación de Eduardo Feinmann

El virus que dejó en jaque al mundo sigue afectando la salud de las personas y en el caso de los medios ya fueron muchas las figuras que cayeron, entre ellas, Eduardo Feinmann quien fue internado el 25 de agosto.

A pesar de la internación en el Sanatorio Otamendi, a donde lo llevaron porque tenía fuerte fiebre, todo parecía transcurrir bajo control hasta el miércoles, cuando un llamativo mensaje generó preocupación entre personas cercanas al conductor.

El conductor envió un mensaje de WhatsApp a su chat de amigos íntimos que disparó varias alarmas: "Recen por mí".

La periodista de espectáculos Marcela Tauro reveló su preocupó luego de recibir el breve texto del conductor. "No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención", dijo luego de ver el mensaje.

Este viernes, que era un día clave en su recuperación, habló Lucía Auat, la pareja de Feinmann. Lo hizo en el programa de Alejandro Fantino, por América, cuando Tauro se refería nuevamente a la salud del periodista.

"Yo lo que tengo entendido es que le había afectado un pulmón, los médicos dicen que hoy es un día clave", decía la periodista.

En ese momento llegó el mensaje de Lucía, una abogada santiagueña que convive con Feinmann.

"Te está escribiendo la novia de Eduardo, ¿lo podemos leer al aire? Quiero manejar esto con muchísimo respeto", le dijo Fantino a Marcela. "Sí, claro... Lucía es la novia de Eduardo desde 2017", respondió ella.

"Me dice que Eduardo está estable, ya sin oxígeno y que lo están monitoreando constantemente con análisis y placas de pulmón", explicó.

Y agregó: "Me dice que hace dos días que está sin fiebre, gracias a Dios. Yo creo que va a salir adelante, es una persona muy sana y deportista".

El polémico Eduardo Feinmann , uno de los conductores más seguidos de A24.

El contagio de Feinmann

El conductor de radio Rivadavia y A24 había informado la semana pasada que contrajo coronavirus. Según relató, luego de sentir algunos de los síntomas del Covid-19 se sometió a un hisopado que arrojó resultado positivo. Inmediatamente dejó de asistir a sus programas, se aisló y cumplió con los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias.

Previamente, el periodista había inquietado a sus seguidores al ausentarse primero de Alguien tiene que decirlo, el programa que encabeza en la segunda mañana de Radio Rivadavia, y después de El Noticiero A24, que conduce de 19 a 22 horas, liderando su franja horaria con picos de más de 4 puntos de rating en su pase con Jonatan Viale. Así que decidió explicar él mismo cuál era la situación que estaba atravesando.

Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febricula reciente posterior a la confirmación del mismo. — Eduardo Feinmann (@edufeiok) August 20, 2020

"Quería agradecerles a todos los que me escribieron y se preocuparon por mí. Hoy me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima... De forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda", comenzó diciendo Feinmann.

Y luego continuó: "Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que, hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo".

Finalmente, el periodista concluyó su mensaje señalando: "Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. Estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense".

Andino salió en defensa de Feinmann

La grieta hizo una inesperada aparición en un programa de televisión conducido por Guillermo Andino, quien tuvo que "retar" al aire a un periodista de su equipo que llamó "gorilas" a Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar.

El episodio tuvo lugar en el ciclo "Informados de Todo" que se transmite por el canal América en las mañanas. Allí, fue el periodista Maurio Federico quien apuntó contra otras figuras del grupo mediático.

El equipo de IDT estaba debatiendo sobre la inclinación política de los invitados que van a los programas "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La noche de Mirtha Legrand", que ahora son conducidos por Juana Viale en reemplazo de su abuela.

"Se nota que la gente espera voces críticas al gobierno, se nota en la mesa de Mirtha, en A24 que tiene una grilla también muy crítica", opinó Mauro Federico.

"Creo que hoy está liderando Baby y El Gato (Sylvestre) en dos polos opuestos, uno más cercano al Gobierno y otro anti oficialista y bienvenido que así sea para que desaparezca está grieta", agregó Andino.

El nutrido staff del programa de Guillermo Andino.

Entonces, Federico comenzó el camino de una argumentación que casi termina en escándalo. "Yo le diría a la productora de Mirtha que invite alguna vez a algún periodista que no sea de los que le tiren los dardos al gobierno, porque todos los que van a la mesa de Mirtha son críticos del Gobierno", djo.

Y agregó: "Siento que deberían invitar a periodistas que tengan una mirada diferente a todos los que desfilan por el programa".

Andino propuso que al programa de El Trece asistan Feinmann, Roberto Navarro y Sylvestre. Federico apoyó la idea: "Estaría buenísimo, para mí es una mesa que se re contra vería".

Pero enseguida disparó: "La otra vez invitó a Feinmann, Etchecopar y parecía una jaula de gorilas que se tiraban bananas entre ellos más o menos".

Sin demora, Guillermo Andino salió a moderar los calificativos: "Mauro te lo pido por favor no cruces la línea de respeto a nuestros colegas".