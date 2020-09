¿Cuándo vuelven las clases presenciales en todo el país?: la palabra del ministro de Educación

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que se evalúa de forma permanente la situación ante la pandemia con todas las regiones del país

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó que promueve "el regreso a las aulas siempre y cuando la salud lo permita", y precisó que se evalúa la situación ante la pandemia de coronavirus "con todas las regiones del país".

"Soy promotor del regreso a las aulas siempre y cuando la salud nos lo permita", aseguró el funcionario en una videoconferencia con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con quien conversó acerca de la situación educativa de la provincia.

El ministro señaló que la prioridad de su gestión "es y sigue siendo el cuidado de la salud y desplegar, como se viene haciendo, todas las herramientas posibles para llegar a las chicas y chicos para que continúen su vínculo con la escuela", señaló.

"En este momento de excepcionalidad, que estamos atravesando con la suspensión de clases presenciales, hemos acordado seguir muy de cerca la situación como lo estamos haciendo con todas las regiones del país", agregó.

Con relación al comienzo de clases, el gobernador Quintela explicó que de acuerdo con el protocolo establecido por el Consejo Federal de Educación con las 23 jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires, no están dadas las condiciones para realizar ningún tipo de actividad en las escuelas por el momento debido a la circulación del Covid-19 y es necesario esperar a que mejore la situación sanitaria.

Quintela se refirió al intenso trabajo que realizan docentes y equipos directivos para brindar continuidad pedagógica a los estudiantes en coordinación con la provincia y Nación.

Al respecto, detalló que "desde las escuelas se incentiva el vínculo de la comunidad educativa, docentes y estudiantes, pero también se cumple un rol social fundamental".

"Se distribuyen bolsones con alimentos para que las familias lleven a sus casas y coordinamos entregas domiciliarias para quienes no están en condiciones de acercarse a las instituciones", concluyó el mandatario.

El retorno a las clases presenciales dependerá de la situación epidemiológica del país

La polémica con la Ciudad

Hace pocos días, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió al proyecto presentado ante las autoridades educativas nacionales para la apertura de los gabinetes tecnológicos de las escuelas.

"Es un protocolo muy seguro. Intentamos evitar un daño social irreparable a niños que perdieron el vínculo con la escuela", dijo en conferencia de prensa tras ser objeto de críticas por parte de Trotta, en medio de la pandemia por coronavirus.

El funcionario del gabinete de Alberto Fernández había indicado que "no están dadas las condiciones epidemiológicas" para un regreso a las clases en la Ciudad, aún cuando elogió la voluntad del gobierno porteño de llegar a unos 5000 alumnos que no tuvieron contacto con sus docentes desde el inicio del aislamiento social. "No es el momento de regresar a las aulas en este nivel de contagios", enfatizó entonces Trotta.

Quirós indicó que "no es un problema de conectividad o de tecnología. Es algo más profundo. Esos niños perdieron el vínculo con la escuela".

"Queremos ir a ver niño por niño y comprender el contexto familiar, social y cultural para ver por qué perdieron el vínculo y poner al Estado a disposición para darles oportunidades", reflexionó.

Hace pocos días, el Gobierno nacional rechazó el protocolo porteño para el regreso de las clases presenciales

Vuelven en La Pampa

El gobierno de La Pampa acordó con gremios docentes la vuelta gradual a las clases presenciales a partir del 14 de septiembre en las escuelas de la provincia, luego de casi seis meses de inactividad por el aislamiento obligatorio implementado por la pandemia del coronavirus.

La medida, según comunicó el ejecutivo pampeano, dará prioridad en primer lugar a los estudiantes con los que no se logró sostener un vínculo pedagógico en los últimos meses, cuando las clases fueron dictadas en forma virtual. Ya comenzaron las clases presenciales en la provincia de San Juan.

La decisión fue consensuada con los tres gremios que nuclean trabajadores del sector docente y avalada por el ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, quien valoró que La Pampa sea "la primera provincia de la Patagonia en retomar progresivamente el sistema presencial de clases" y garantizó "el acompañamiento, con la mayor presencia posible" en el proceso de ingresar con el sistema educativo en el esquema de nueva normalidad que plantó la pandemia.