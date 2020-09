Clásicas y nuevas: las mejores películas de Disney para ver con los más chicos

Las películas de Disney han acompañado la infancia de muchas generaciones; aquí, una lista de los clásicos y las películas nuevas

Las películas de Disney han sido furor desde su aparición. Han acompañado a generaciones de niños que crecieron viendo estas películas de Disney junto a sus padres y madres, incluso esas versiones con las que esos padres y madres habían visto en sus infancias.

Muchas de esas películas de Disney están disponibles en internet; se puede acceder a ellas a través de diversas plataformas, como Youtube, Netflix, Disney Plus -que todavía no está presente en Argentina- y Amazon Prime.

También hay muchas películas de Disney que se pueden hallar de manera gratuita a través de diversas páginas de internet, aunque en esos casos es necesario tener en cuenta que seguramente tengan publicidad.

Hay muchas películas de Disney que la empresa ha estrenado a lo largo de los años y que actualmente se pueden ver, tanto en compañía de los más chicos de la casa como sin ellos.

Blanca Nieves es una de las clásicas películas de Disney

50 películas de Disney clásicas (y un poco más nuevas) que no te podés perder:

Blanca Nieves y los Siete Enanos

Pinocho

Dumbo

Fantasía

Bambi

Saludos Amigos

Los 3 Caballeros

La Cenicienta

Alicia en el País de las Maravillas

Peter Pan

La Dama y el Vagabundo

La Bella Durmiente

101 Dálmatas

La Espada en la Piedra

El Libro de la Selva

Los Aristogatos

Robin Hood

Bernardo y Bianca

El Zorro y el Sabueso

El Calderón Mágico

Policías y Ratones

Oliver y su Pandilla

La Sirenita

La Bella y la Bestia

Aladdín

El Rey León

Pocahontas

El Jorobado de Notre Dame

Hércules

Mulán

Tarzán

Fantasía 2000

La Locuras del Emperador

Atlantis

Lilo y Stitch

El Planeta del Tesoro

Tierra de Osos

Vacas Vaqueras

Los Tres Mosqueteros

Chicken Little

Vida Salvaje

La Familia del Futuro

Bolt: Un perro fuera de serie

La Princesa y el Sapo

Enredados

Ralph, el demoledor

Aviones

Frozen: Una Aventura Congelada

Grandes Héroes

Estas películas de Disney se estrenaron en 2020

La pandemia y las medidas que se tomaron en consecuencia a nivel mundial hicieron que muchos aspectos de la vida de las personas se hayan modificado. El cronograma de estrenos de las películas de Disney no estuvo exento del impacto, lo cual implicó que desde la empresa tuvieron que hacer algunos ajustes.

Así quedaron los estrenos de películas de Disney este 2020:

Artemis Fowl

Basada en una popular serie de novelas para jóvenes adultos, Artemis Fowl cuenta la historia de un joven prodigio del crimen que viaja a un mundo poblado por seres fantásticos. Dirigida por Kenneth Branagh, du lanzamiento original en cines iba a ser el 29 de mayo de 2020 pero Disney decidió estrenarla directamente en Disney Plus en junio de 2020. Para el 29 de mayo, obviamente, ya se encontraban suspendidas las actividades como ir al cine o al teatro, dado el alto riesgo de contagio que revisten.

Fecha de estreno:12 de junio de 2020 a través de la plataforma Disney Plus.

Mulan

Mulan es un remake de la película animada estrenada en 1998. La nueva versión que se estrenó este 2020 ya no es animada, sino que se filmó con actores y tiene como protagonista a la actriz china Yifei Liu. La dirige Niki Caro. Postergó su estrenó original el 27 de marzo de 2020 debido al cierre de cines por la pandemia de COVID-19. Lo había fijado para el 24 de julio pero finalmente se retrasó hasta el 21 de agosto de 2020.

Fecha de estreno: 21 de agosto de 2020

The One and Only Ivan

Esta película de Disney es una adaptación del libro The One and Only Ivan de la autora Katherine Applegate. El largomentraje es una mezcla de actores con animales recreados con animación en computadora. El elenco de esta película de Disney está compuesto por Angelina Jolie, Bryan Cranston, Helen Mirren y Sam Rockwell, entre otros destacados nombres de Hollywood.

Cuenta la historia de un gorila llamado Iván que intenta reconstruir su pasado con la ayuda de una elefante llamado Stella. Al tiempo que reconstruyen la historia ambos animales traman un plan para escapar del cautiverio. Su lanzamiento iba a ser en salas de cine pero Disney decidió emitirlo directamente en su plataforma de streaming.

Fecha de estreno: 21 de agosto de 2020 a través de la plataforma Disney Plus

Soul

Elegida dentro de la selección oficial del Festival de Cine de Cannes 2020, Soul cuenta la historia de un músico que siente que ha perdido su pasión por la música. Sin embargo, luego de sufrir un accidente, vive una experiencia extracorporal en la que siente que su alma es traslada a un lugar del que deberá sortear todo tipo de desafíos para regresar a su cuerpo. Cuenta con las voces en ingés de Jamie Foxx y Tina Fey.

Al igual que sucedió con otras películas de Disney, la empresa postergó su estreno del 19 de junio al 20 de noviembre de 2020 debido al cierre de cines por la pandemia de coronavirus que todavía pisa fuerte en algunos países.

Fecha de estreno: 20 de noviembre de 2020

Próximos estrenos de películas de Disney

Si bien no todas las películas de Disney que se estrenerán en 2021 tienen una fecha determinada, sí se sabe cuáles serán esas películas de Disney que se estrenarán el próximo año. Muchas de ellas todavía tienen una fecha por determinar, precisamente porque no se ha finalizado el trabajo.

Raya and the Last Dragon

Es una película animada con gráficos generados en computadora --en el estilo hiperrealista de The Lion King (2019) -- en el que la actriz Awkwafina da la voz en inglés a Sisu, el último dragón de China. La actriz Cassie Steele (Rick and Morty) aporta la voz a la guerrera que está a la caza de esta mítica criatura. Su estreno original estaba previsto para el 25 de noviembre de 2020 pero fue postergado por la pandemia de Covid-19.

Fecha de estreno: 12 de marzo de 2021

Bob's Burgers: The Movie

Con The Simpsons Movie (2007) como precedente, Fox adaptará al cine en una película la serie animada Bob's Burgers (2011-), con el mismo elenco de voces en inglés del show. Tras la adquisición de Fox por parte de Disney, el proyecto será distribuido por Walt Disney Studios. Se ignora por ahora su argumento, pero su creador, Loren Bouchard, explicó a New Musical Express que el proyecto audiovisual intentará satisfacer a los fanáticos de la serie así como a quienes nunca han visto el show en TV. Su estreno original en cines estaba previsto para el 7 de julio de 2020 pero Disney lo postergó a 2021 por la pandemia de COVID-19.

Fecha de estreno: 9 de abril de 2021.

Cruella

Disney ha hecho varios largometrajes en los que los y las protagonistas eran los malvados, villanos o antagonistas de películas de Disney estrenada anteriormente. Uno de los ejemplos es Malefica, el hada macabra de La bella durmiente, que llegó al cine en el cuerpo de Angelina Jolie.

Otro de los casos es Cruella de Vil, un personaje que se ha ganado el odio de muchos niños y niñas por ser esa mujer malvada que quiere matar dálmatas para hacerse un tapado con su piel. Cruella es una de las películas de Disney que se estrenará en 2021. El proyecto contará con Emma Stone como protagonista y el director de esta película de Disney es Craig Gillespie. Cabe destacar que su elenco también incluye a Mark Strong y Emma Thompson.

Esta película de Disney cuenta la historia de Cruella de Vil, la villana de la película 101 Dalmatians (cuya primera versión se estrenó en 1961 y tuvo otra en 1996), en la ciudad de Londres de la década de 1970. El estreno original de esta película de Disney estaba previsto para el día 23 de diciembre de 2020, pero debió ser postergado para el próximo año.

Fecha de estreno: 28 de mayo de 2021

Jungle Cruise

El español Jaume Collet-Serra dirige esta película de Disney inspirada en la emblemática atracción de los parques temáticos Disney. La protagonizan Emily Blunt y Dwayne Johnson, junto con Edgar Ramírez, Dani Rovira, Paul Giamatti y Jesse Plemons, entre otros.

La historia se centra en una pequeña embarcación de río que transporta a un grupo de pasajeros a través de una jungla llena de animales peligrosos y de un misterioso elemento sobrenatural.

Su estreno inicial estaba previsto para el 24 de julio de 2020 pero se postergó casi un año por la pandemia de coronavirus ya conocida por todos los ciudadanos del mundo.

Fecha de estreno: 30 de julio de 2021

Indiana Jones 5

Harrison Ford protagonizó Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008, en la imagen) y tendrá 80 años de edad para el momento en que se estrene la aún sin título quinta entrega de la saga Indiana Jones. Se ignora su trama pero ya está confirmado que James Mangold (Logan) será el director, luego de que Steven Spielberg abandonara el proyecto. Jonathan Kasdan es el autor del guión.

Fecha de estreno: 29 de julio de 2022

The Little Mermaid

El clásico animado de 1989 llegó a su versión adaptada con una mezcla de actores y animales animados de manera realista en computadora. La nueva película de Disney de La sirenita tiene a Rob Marshall como director. Además, su protagonista es la actriz afroamericana Halle Bailey, quien dará vida a Ariel. La reconocida actriz Melissa McCarthy interpreta a la villana Úrsula.

A inicios de junio de 2020 Disney recibió autorización de la British Film Commission para reanudar su rodaje en un estudio de Inglaterra, luego de que fuese suspendido por la pandemia de COVID-19.

Fecha de estreno: por determinar

Pirates of the Caribbean 6

Solo se sabe que será una nueva película de Disney dentro de la saga Pirates of the Caribbean o Piratas del Caribe, que probablemente prescinda del personaje de Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp en las cinco entregas anteriores. El guión corre por cuenta de Ted Elliott y Craig Mazin (Chernobyl), con Joachim Rønning como director.

Fecha de estreno: por determinar

Shrunk

A inicios de 2020 se anunció que el actor Rick Moranis volvería al cine -del que se había retirado- para participar en una nueva versión de la exitosa película de Disney Honey, I Shrunk the Kids (1989). Josh Gad es el protagonista, en el papel del hijo ya adulto del científico interpretado por Moranis. Joe Johnston, quien dirigió la película original, vuelve a participar como director.

Fecha de estreno: por determinar

Pinocchio

Esta es una nueva versión de la clásica película de Disney animada, pero esta vez será con actores. Robert Zemeckis (Back to the Future) está a cargo del guión y de la dirección del proyecto.

Fecha de estreno: aún por determinar

Hunchback

La película animada The Hunchback of Notre Dame o El jorobado de Notre Dame (1996) será adaptada en una nueva versión con actores, de la que está escribiendo el guión David Henry Hwang. Josh Gad es productor de la película, y los compositores de las canciones del filme de 1996, Alan Menken y Stephen Schwartz, escribirán nuevos temas para el reboot.

Fecha de estreno: aún por determinar

The Jungle Book 2

Jon Favreau ha estado ocupado luego del éxito de The Jungle Book, que sucedió en el año 2016. En aquel momento dirigió The Lion King (2019) y creó la serie The Mandalorian (2019) para Disney Plus. Favreau y el coguionista Justin Marks escribieron el libreto de la secuela en diciembre de 2017, que por los momentos no cuenta con fecha de inicio de rodaje.

Fecha de estreno: por determinar

Lilo & Stich

Nominada al Oscar a mejor película animada en 2003, Lilo & Stich (2002) también será objeto de una nueva versión de Disney. En esta ocasión la película de Disney combinará actores con criaturas animadas de manera realista en computadora. Los productores son Dan Lin y Jonathan Eirich, quienes fueron responsables de la versión de Aladdin en 2019, con Mike Van Waes a cargo del guión.

Fecha de estreno: por determinar