Se podría viajar al futuro, según un científico argentino

Juan Martín Maldacena, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, presentó una investigación que generó alto impacto en la comunidad científica

Los viajes al futuro, serían posible, según un trabajo teórico del argentino Juan Martín Maldacena, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Alexey Milekhin, del Departamento de Física de Universidad de Princeton.

Bajo el título de "Agujeros de gusano atravesables por seres humanos", los investigadores aluden a objetos cósmicos cuya existencia ya había sido considerada factible, aunque solo en la física cuántica y en dimensiones microscópicas.

Pero, los autores aclaran que "con una trampa: el tiempo que lleva viajar a través del agujero de gusano es mayor que el que toma ir de una boca a la otra por afuera".

Los investigadores aluden a objetos cósmicos cuya existencia ya había sido considerada factible, aunque solo en física cuántica

Objetos atravesables

Aseguran que existen una serie de partículas adicionales (además de las que "ven" nuestros instrumentos) y teóricamente posibles según algunos modelos de la materia, esos objetos cósmicos podrían formarse en condiciones tales que un ser humano podría atravesarlos. Es más, al hacerlo, por efectos relativistas, también viajaría al futuro distante.

Según los científicos, los agujeros de gusano parecen dos agujeros negros conectados entre sí. Sin embargo, difieren en un hecho clave: "No tienen un horizonte, una frontera más allá de la cual, si uno pasa, no puede volver a salir -explica Maldacena desde Princeton-. En el caso que estudiamos, el tubo de uno se conecta con el del otro, y uno puede entrar por una boca y salir por la otra, e incluso puede salir del otro lado, volver a tirarse y salir por la entrada original. Son como túneles que conectarían dos lugares muy distantes de nuestro universo, a miles de años luz de distancia".

El científico argentino Juan Maldacena indica que será posible viajar al futuro

Los antecedentes de la teoría

Gastón Giribet, docente de la UBA e investigador en física teórica, agujeros negros y teoría de cuerdas, explicó al diario La Nación, "la idea de estas curiosidades cósmicas data de 1935".

Einstein y Rosen, que trabajaban juntos también en Princeton, se dieron cuenta de que había una solución de las ecuaciones de la teoría de la relatividad general que permitía construir una suerte de túnel en el espacio-tiempo.

"Esos sí pueden existir en la teoría más sencilla que tenemos [el modelo standard de la materia], que describe todas las partículas conocidas en la actualidad -destaca Maldacena-. Si uno asume que no hay otras, podrían existir pero muy chiquitos; la distancia entre las dos bocas sería del tamaño de la que está explorando el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, según sus siglas en inglés, el gigantesco instrumento con el cual se descubrió el bosón de Higgs)", dijo.

De acuerdo con los parámetros que estudiaron en su trabajo Maldacena y Milekhin, cada boca de los agujeros de gusano tendría unos 10.000 km de ancho, comparable con el diámetro de la Tierra. "Si uno se tirara por ese lugar, saldría del otro lado después de aproximadamente un segundo y estaría a 10.000 años luz aproximadamente -dice Maldacena-. Pero desde el punto de vista de alguien que se quedó afuera, el tiempo que habría transcurrido sería un un poco mayor. Es decir, permitiría viajes en el tiempo, pero solo hacia el futuro. Uno podría viajar 10.000 años en un segundo. Para ir y volver, tardaría 20.000 años".

El científico advierte que no es probable que nos encontremos muy pronto con un agujero de gusano que pueda transportarnos a través de nuestra galaxia sin necesidad de nave alguna. "Seguramente entraría materia y se formarían agujeros negros -comenta Maldacena y se ríe-. No veo una manera muy práctica de distinguirlos. Para mí, lo interesante es que esas configuraciones puedan existir, que en principio se pueda cambiar de esta manera la estructura del espacio-tiempo. Son una solución curiosa, pero no creo que existan en la vida real".