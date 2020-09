Revelan que AFIP gastó más de 8 millones de pesos en cortinas

El gasto se conoción por una publicación del Boletín Oficial. También figura detallado en el portal de compras del organismo recaudador

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comandada por Mercedes Marcó del Pont obtuvo aprobó un gasto de más de 8 millones de pesos para realizar la "confección y colocación de cortinados de tela".

La decisión, que por estas horas se está viralizando en redes, es cierta y fue publicada tanto en el Boletín Oficial como en el portal de compras del organismo recaudador. En concreto, la compra es por un monto de $8.190.000 para el recambio de unos 1.400 metros cuadrados de cortinas.

¿Para qué?

El pliego inicial de la licitación estipula que AFIP solicita el "servicio de confección y colocación de cortinados de tela en edificios centralizados de esta Administración Federal".

La justificación planteada es que existe una necesidad de reposición e instalación de cortinas "que por su antigüedad se vendeterioradas y/o descoloridas".

Y se argumenta que el cambio permitrá "aumentar el confort y mejorar la imagen de las distintas oficinas deesta Administración Federal. Repeler los rayos solares, en época estival, lo que favorecería mantener un grado de refrigeración de las oficinas".

¿Quién proveerá las cortinas doradas?

La adjudicataria fue la empresa A Y M D’ESPOSITO, única oferta confirmada, que cotizó $ 5.850/m2 por la confección y colocación de: 700 m2 de cortinas de Voile Dorado y 700 m2 de cortinados pesados en tela Madrás Sedado.

AFIP: los edificios recibirán la primavera con flamantes cortinados.

Impuesto a la Riqueza

Mientras AFIP renueva cortinados, ya ingresó en Diputados el proyecto de creación del aporte solidario y extraordinario por única vez para ayudar a morigerar los impactos de la pandemia que contempla gravar a las personas que al 31 de diciembre de 2019 hayan declarado un patrimonio superior a los $200 millones, para continuar con una escala que llega hasta más de $3.000 millones.

La iniciativa alcanza a unas 12 mil personas, a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5% del patrimonio en el país.

A continuación el texto completo del proyecto:

Por única vez

"El impuesto a las grandes fortunas será por única vez, es a las personas y no a las empresas y sobre la base de sus Declaraciones Juradas, por única vez", explicó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos HellerHeller, quien precisó que "esto no será una comisión investigadora sobre el dinero que las personas tienen en guaridas fiscales; eso habría que hacerlo pero no ahora".

"El impuesto a las grandes fortunas será por única vez, es a las personas y no a las empresas y sobre la base de sus Declaraciones Juradas, por única vez"

En ese sentido, el diputado nacional aclaró que el proyecto se denominará "Aporte Solidario Extraordinario para las personas que tienen fortuna declarada de más de 200 millones de pesos".

En ese marco, afirmó que "el impuesto es progresivo y llega al 3,5% para los que tienen más de 3.000 millones de pesos" y precisó que "el universo de personas que pagarían el impuesto son 12.000".

"No sé cómo evolucionó la fortuna personal de cada persona. No conocemos los nombres de nadie, trabajamos sobre segmentos", sostuvo Heller, al afirmar que "esto debería producir un ingreso superior a los 300.000 millones de pesos".

Se calcula que el impuesto a las grandes fortunas alcanzará a unas 12.000 personas

Creemos que este es el momento para presentar el impuesto a las grandes fortunas. Hubo muchas cosas que ocuparon la agenda y tuvieron prioridad", indicó Heller.

Asimismo recordó que estuvo reunido dos veces con el presidente Alberto Fernández: "Una vez cuando le presentamos el proyecto y un tiempo después me llamó para preguntarme qué pasaba que no se presentaba", indicó.

Finalmente, el diputado dijo que a su juicio "las sesiones virtuales no son un obstáculo para tratar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas" y afirmó: "esto no es contra nadie ni tiene nombres propios; por eso lo llamamos aporte solidario, para que se entienda".