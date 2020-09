La carta de Djokovic arranca así: "Todo esto me dejó triste y vacío..."

El número 1 del mundo utilizó su cuenta en la red social Instagram para realizar un descargo sobre la situación que protagonizó en New York

Después del escándalo por su descalificación del US Open luego de pegarle un pelotazo involuntario a una jueza de línea, el tenista Novak Djokovic se retiró el domingo del recinto de Flushing Meadows, en la ciudad estadounidense de New York, sin realizar declaraciones.

El número 1 del mundo utilizó su cuenta en la red social Instagram para realizar un descargo sobre la situación que protagonizó en el partido contra el español Pablo Carreño Busta.

"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Pude chequear lo que pasó a la jueza de línea y desde el torneo me dijeron que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado. No revelaré su nombre para respetar su privacidad", publicó el serbio en Instagram.

Y agregó: "En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior, trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y mi evolución como jugador y ser humano".

"Le pido disculpas al torneo y a todos los aficionados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido a mi equipo y a mi familia por ser mi gran apoyo, y a mis fanáticos por estar siempre conmigo. Gracias y lo siento mucho", concluyó el jugador el comunicado.

Djokovic dejó escapar la posibilidad de obtener su décimo octavo título en un Grand Slam y el cuarto en el US Open, y perdió el invicto de 26 victorias en esta temporada.

Para encontrar el último antecedente, hay que remontarse al torneo de Roland Garros del 2000, cuando Stefan Koubek fue eliminado por golpear a un alcanzapelotas de la misma manera que el actual número uno del mundo, en su partido ante Atila Savolt.

Tras el incidente del serbio, estrella estelar del Abierto de Estados Unidos debido a las ausencias de Roger Federer y Rafael Nadal, se confirmó que habrá un nuevo campeón de Grand Slam después de seis años y 25 torneos, dado que ninguno de los 14 participantes que siguen en carrera cosecharon alguno de esos títulos.

Mal año de Djokovic pese a los resultados deportivos

Djokovic sumó este domingo otro mojón a su año 2020, luego de haber dado positivo de coronavirus. Así lo comunicó a través de su web oficial, pocos minutos antes de que comenzara a circular la noticia por todos los medios del mundo.

Inmediatamente después de su llegada a Belgrado, el deportista de elite fue evaluado junto con todos los miembros de su familia y el equipo con el que había estado en la misma Belgrado y en Zadar.

"En el momento en que llegamos a Belgrado fuimos a hacer la prueba. Mi resultado es positivo, igual que el de Jelena, mientras que los resultados de nuestros hijos son negativos", contó "Nole" Djokovic, como lo conocen muchos en el ámbito deportivo.

Djokovic junto a su esposa, quien también dio positivo de Covid-19

Luego de haber dado positivo junto a su esposa Jelena, la decisión médica respecto de su situación fue el aislamiento. Es por eso que ambos permanecieron de esa manera durante 14 días y repitieron la prueba en cinco días.

El tenista había participado de un Tour que apuntaba a ayudar a los tenistas establecidos y prometedores del sudeste de Europa a obtener acceso a algo de tenis competitivo.

"Todo lo que hicimos en el último mes, lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras. Nuestro torneo pretendía unir y compartir un mensaje de solidaridad y compasión en toda la región", explicó el jugador profesional.

A través de un mensaje publicado en su web oficial Djokovic se mostró compungido frente a la situación que vive el mundo. "Desafortunadamente, este virus todavía está presente, y es una nueva realidad que todavía estamos aprendiendo a enfrentar y vivir", señaló.

Al mismo tiempo, dijo que espera "que las cosas se alivien con el tiempo para que todos podamos reanudar la vida como era".

La situación mundial

El contagio de Novak Djokovic se contextualiza en un mundo que ya tiene más de 9 millones de casos positivos de coronavirus. Los países más afectados son Estados Unidos, Brasil y Rusia, que después de algún tiempo superaron a China, Italia y España, que supieron ser protagonistas del escenario a los comienzos de la pandemia.

Por su parte, la cantidad de fallecidos es de 472 mil, con Estados Unidos a la cabeza de la lista. A continuación le sigue Brasil y detrás se ubica el Reino Unido, un país que poco tiempo atrás había parecido tener un repunte en los contagios.