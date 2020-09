Video viral: Tom Cruise arriesgó su vida para Misión imposible 7 saltando al vacío con una moto

Misión imposible ya va por su séptima película, que se está grabando actualmente luego de haber suspendido por unos meses como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Su protagonista, Tom Cruise, ha grabado escenas de riesgo a lo largo de las seis películas anteriores. Por supuesto que la séptima, también dirigida y guionada por Christopher McQuarrie, no sería la excepción.

En las últimas horas se difundió un video -que se viralizó por las redes sociales- en el que se puede ver a Tom Cruise en pleno rodaje de una de las escenas más riesgosas que se le han visto hacer en su historia cinematográfica.

El protagonista de Misión imposible saltó al vacío con una moto. Así como se lee, el video muestra a un valiente Tom Cruise saltando con una moto hacia el vacío.

El video se viralizó en redes sociales y la sorpresa de los fanáticos no tardó en llegar.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020