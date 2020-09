Despidieron al paramédico que hacía 100km en bicicleta para ir a trabajar

Le aseguran que fue por haber aceptado la moto que le regaló una concesionaria y el Ministerio de Desarrollo Social para concurrir a su trabajo

Jeremías Rojo es un joven paramédico cordobés que trabajaba en un servicio de emergencia en la ciudad de Villa María.

Recientemente fue noticia porque, a falta de transporte interurbano en la zona, él viajaba 100 kilómetros por día en bicicleta para cumplir con sus guardias incluso en pandemia.

Según La Voz, en julio su historia conmovió a la provincia en medio del recrudecimiento de los casos de Covid-19 que se registran en esa zona del centro del país.

El joven, que vive en Oliva, viajaba hasta Villa María, donde trabajaba en un servicio de emergencias. El traslado le requería 50 kilómetros de ida, otros 50 de vuelta, o lo que es lo mismo, varias horas pedaleando.

Cuando su situación se hizo conocida, una concesionaria junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia le donaron una moto para que pudiera ir a trabajar y cumplir con el importante deber de salvar vidas.

Pero esta semana el joven volvió a ser noticia cuando contó a los medios locales que fue despedido de su trabajo en el servicio de emergencias precisamente por haber recibido ese necesario regalo.

Jeremías recibió una moto que usaría para ir a trabajar como paramédico

En diálogo con Villa María Vivo relató que, al momento de ser despedido, la responsable de comunicarle la situación le explicó que uno de los motivos era porque sus compañeros "no asimilaban" que le hayan regalado un motocicleta.

Despedido por un regalo

El paramédico contó que, desde que Oliva volvió a la fase 1, le habían pedido no concurrir a su puesto y luego, cuando quiso reincorporarse le dijeron que el servicio estaba cubierto y lo citaron para una reunión. Allí fue que le comunicaron la noticia de su desvinculación.

"Me despiden por el tema del regalo de la moto, como que perjudicaba a mis compañeros y dejaba mal parada a la empresa. También que estoy en zona roja y puedo contagiar a mis compañeros", sostuvo en la entrevista radial.

"La dueña me dijo: ‘No vamos a dilatar más las cosas, la situación no da para más. El motivo por el que te cesanteamos del trabajo es porque tus compañeros no asimilan que te hayan regalado una moto. Eso nos afecta a nosotros. Estás en una zona roja (Oliva) donde podés venir a contagiar a tus compañeros’", contó Jeremías.

El joven profesional de la salud sostuvo que le molestó que le notificaran "un despido arbitrario como una cacería de brujas, diciendo de que estoy en zona roja".

Lejos de demostrarle resentimiento, Jeremías dijo que sus compañeros se solidarizaron con él y calificaron como "un acto de cobardía" a su cesantía.

Por último, al ser consultado por los supuestos celos de sus colegas, resaltó: "Manifiestan de que no es así, de que ellos no lo han dicho".

"Amo mucho a la gente de Villa María, y también amo mi trabajo", dijo Jeremías por radio, y remarcó que espera que desde la empresa den marcha atrás con la decisión. "No soy una persona de hacer ni tener problemas laborales", completó.