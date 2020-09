Lapidario: ¿qué nota le puso Luis Novaresio al gobierno de Alberto Fernández?

"Es bastante difícil hacer una evaluación, más o menos sensata, porque a tres meses de haberse iniciado el gobierno irrumpió el coronavirus", indicó

El periodista Luis Novaresio participó de una videoconferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de investigación de Editorial Perfil y la Universidad del Salvador (USAL). El comunicador dejó varios títulos fuertes.

A la hora de calificar al gobierno de Alberto Fernández, el conductor de Animales Sueltos fue lapidario: un cinco.

"Es bastante difícil hacer una evaluación, más o menos sensata, porque a tres meses de haberse iniciado el gobierno irrumpió el coronavirus. Ha tenido una primera iniciativa en lo sanitario, muy interesante. Y luego no supo encontrar una alternativa. Fernando Polak, probablemente, la persona que más sabe de coronavirus, en marzo dijo: "La cuarentena es necesaria, pero hay que saber salir". Creo que el Gobierno no supo salir de allí. En el resto de los aspectos, salvo el acuerdo con los acreedores externos y todo indica que con el Fondo, no hay ningún otro logro que mostrar de parte de Alberto Fernández. Por lo cual creo que es una gestion regular. Si tuviera que ponerle nota al Gobierno, le pondría apenas un 5".

El periodista consideró que Cristina Kirchner es la garante para que Alberto Fernández sea presidente

Cristina, la garante

Además, calificó a Cristina Kirchner como la "garante" para que Alberto Fernández sea presidente y aseguró que "es la marcación de límites ideológicos y prácticos. Una dirigente de enorme peso; la política más importante del país", reconoció.

Por último, el protagonista también criticó a Mauricio Macri porque "no tiene vocación, ni actividad propia de lo que es un líder de la oposición".

Y agregó: "Irse a Europa en medio de la pandemia más fenomenal que se conoce en la historia es una abdicación de un rol preponderante".

Novaresio cuestionó al gobierno por los montos que cobran los policías

El conflicto de la policía bonaerense

El conductor sostuvo con énfasis que "el Estado tiene que dar algunas funciones indeclinables: seguridad, salud y educación" y aclaró que "hace falta la intervención del gobernador, de los jefes de cada uno de los distritos y del propio Presidente".

"¿Sabes cuánto gana un policía en la provincia de Buenos Aires?. El sueldo básico de un policía es de 3676 pesos", dijo en su programa Animales Sueltos.

En ese sentido, aclaró que a ese monto le suman bonificaciones, "algunas remunerativas o no, pero dejemos de darle vueltas, algunas en negro". "Si un trabajador no aporta para su obra social, es un trabajo en negro" y sentenció "el Estado paga en negro, el Estado que es el que debe controlar que se hagan los aportes, paga en negro", sostuvo.

Por último, Novaresio citó a la canciller alemana Angela Merkel y dijo: "Los dirigentes que estamos gobernando no podemos estar constantemente achacándole la responsabilidad a los que nos antecedieron. Por dos motivos: primero porque los que lo hicieron antes no lo hicieron bien, por eso nos eligieron a nosotros y segundo porque nos eligieron para que solucionemos los problemas, no para que los describamos".

"Hay una enorme desazón y angustia justificada de poner el cuerpo por dos mangos para ocuparse de la seguridad, de la salud y también de la educación", concluyó.