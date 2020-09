Picante tuit de Eduardo Feinmann: comparó el sueldo de un policía con el de "Les pibis" Lucas Grimson

El periodista se refirió a la protesta de la Policía Bonaerense, que están reclamando por aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo

La protesta de la Policía Bonaerense con patrulleros en la Quinta de Olivos despertó este miércoles una fuerte tensión e incluso un fuerte repudio de dirigentes del oficialismo y la oposición, que coincidieron en que es "inadmisible" una manifestación con armas frente a la residencia del presidente Alberto Fernández.

Según se informó, el gobernador Axel Kicillof comunicará en las próximas horas cómo se implementarán algunos de los pedidos, entre los que se incluye la demanda por un aumento salarial.

En este contexto, el periodista Eduardo Feinmann también se refirió a lo que está sucediendo y comparó en su cuenta de Twitter el sueldo de un policía con el de Lucas Grimson, el joven que integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes dentro del Ministerio de Salud de la Nación, y que en una conferencia de prensa dijo "les pibis".

"´Les pibis´ Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico", dijo el conductor en un tuit.

Quién es Lucas Grimson

Grimson, de 19 años, integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes. Estudia Ciencia Política y milita en la agrupación Nueva Mayoría, un espacio político que forma parte del Frente de Todos.

Hace unas semanas, el joven se unió a la mesa que componen los funcionarios que anuncian la evolución y cambios de la cuarentena. A lo largo de su discurso, Grimson apeló al uso del lenguaje inclusivo, como parte de su representatividad con los diversos géneros y como método de deconstrucción al español masculino.

Una frase fue la que llamó la atención y que fue muy comentada en las redes sociales: "Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora".

La Provincia aceptó el reclamo pero denunció "motivación política"

Kicillof y el ministro Sergio Berni: el área de seguridad enfrenta una crisis de gravedad.

El Gobierno de Axel Kicillof afirmó que el reclamo de los efectivos de la Policía Bonaerense es "absolutamente legítimo", pero advirtió que "hay quienes se suben a esto con una motivación política".

"Es legítimo el reclamo pero también hay quienes se suben a esto con motivaciones políticas", resaltó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

Aclaró que no se observa "un intento de desestabilización", pero destacó: "Hubo algunas declaraciones preocupantes, pero no es algo sistemático".

"Queremos que sea un anuncio amplio para que se terminen estas protestas", explicó el funcionario provincial en declaraciones radiales, en alusión al plan integral de Seguridad que será lanzado entre este jueves y viernes.

Propuesta para terminar con el conflicto

El reclamo de la Policía Bonaerense

La ministra de Gobierno, Teresa García, afirmó que los anuncios para destrabar el conflicto con la Policía Bonaerense serán dados a conocer "hoy a última hora o mañana a primera hora".

García se refirió a las negociaciones que se llevan adelante con los uniformados: "Lo más difícil fue reunir a todos los sectores, no estaba unificada la postura de la Bonaerense".

"El reclamo de la Bonaerense es absolutamente justo, en los últimos 4 años el salario estuvo planchado. Va a haber anuncios.

Serán hoy a última hora o mañana a primera hora. Incluye salario y equipamiento", sostuvo la funcionaria provincial.

Además, resaltó que el problema salarial "viene desde hace años", y detalló: "Mientras decían que luchaban contra el narcotráfico mantuvieron la hora extra en 40 pesos durante cuatro años".

A su vez, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, afirmó que "puede haber alguien que quiera aprovechar el conflicto" de la Policía Bonaerense a nivel político, pero resaltó que los "tiene sin cuidado".

"Estaba contemplado el aumento salarial para las fuerzas de seguridad", pero "en medio de eso se desarrolló este conflicto".

En declaraciones radiales, admitió que "el atraso salarial es real y la pandemia complicó las cosas", y concluyó: "Queremos ser muy claros en el reconocimiento del Gobierno al esfuerzo que están haciendo las fuerzas de seguridad en general. La Policía está cumpliendo su responsabilidad y está trabajando".