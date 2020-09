Antonio Laje sobre la estrategia para quitarle fondos a la Ciudad: "Fue un engaño magistral"

"Cuando le quitás recursos también le sacás posibilidades electorales, desde lo político, acá nada no está pensado", consideró el periodista

El periodista Antonio Laje analizó la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para auxiliar al gobernador Axel Kicillof en la crisis policial por las condiciones laborales, una medida que caracterizó como "intachable", "impactante" y de "una estrategia política magistral", lo cual "no quiere decir que sea algo bueno".

"Está claro que una de las intenciones del gobierno era quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando le quitás recursos también le sacás posibilidades electorales, desde lo político, acá nada no está pensado", afirmó el conductor de Buenos Días América (A24).

"Desde lo político la estrategia del presidente es impactante, eso no quiere decir que sea bueno, puede ser impactante desde lo malicioso, fue un engaño magistral. Con todos los intendentes de la oposición presentes", destacó el periodista.

Para Laje, el Presidente se puso a resolver un problema que debía ser afrontado por el gobernador bonaerense

"Un gobernador que no sabe gestionar"

"Pero también tenés otra lectura: un presidente que ayer se convirtió en gobernador, y te das cuenta que hay un gobernador que no sabe gestionar la provincia, no quiere decir que no esté capacitado; lo agarró la pandemia, descolocado", describió Laje, y agregó: "Alberto Fernández se sentó él a resolver los problemas que tiene que resolver un gobernador. Desde el otro lado de la política, la imagen del presidente resolviendo problemas de gobernadores es patética", criticó.

"Pero al margen de esto, desde todo punto de vista, Alberto Fernández hizo una jugada que lo dejó como el hombre más fuerte de la política, obviamente que es el presidente, pero ayer lo mostró. La jugada política en términos de poder fue impresionante", destacó. "Se convirtió en la persona con mayor poder político de la Argentina".

"¿Estuvo bien el presidente? Desde ya que no, pero fue una muestra de estrategia política, para la oposición y hacia adentro, de que hay que empezar a ponerse a la altura y empezar a resolver los problemas, aunque todavía no hay nada resuelto", finalizó.

¿Qué dijo el Presidente?

Fernández aseguró que no busca "intranquilizar ni jorobar a nadie" y que tampoco "nadie se puede sorprender" con la decisión de recuperar y destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que, en enero de 2016, la entonces gestión macrista había establecido, por decreto, para el distrito porteño.

"Le mandé un mensaje de texto a Horacio (Rodríguez Larreta), diciéndole 'quedate tranquilo, vamos a resolver este problema de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, pero no tenés que intraquilzarte'. Yo no lo hice para intranqulizar ni jorobar a nadie", dijo el mandatario en declaraciones a la FM Radio Con Vos.

En ese sentido, también explicó que "la rebaja de la coparticipación era una medida hablada con Rodríguez Larreta que la postergamos porque llegó la pandemia y muchas discusiones las postergamos" y añadió: "Pero de repente aparece la demanda en la provincia de Buenos Aires y tomamos la decisión que tomamos. Pero nadie se puede sorprender por esto".

"No es un menoscabo a la ciudad de Buenos Aires porque la Nación le seguirá pagando la Policía", sostuvo el mandatario sobre la medida.

La quita de un punto de la coparticipación fue conversada con el Jefe de Gobierno porteño, dijo el Presidente

Medidas pendientes

En tanto, afirmó que "lo que pasó ayer fue que intentamos empezar a resolver el problema que hace tiempo venimos planteando y por eso me asombra cuando plantean como un hecho inesperado el tema de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires porque, en verdad, es algo del primer día que lo venimos planteando".

"Recuerdo que en el inicio de la gestión planteamos que había una necesidad de revisar esos 2.4 de la copartipación que habían sido transferida con la Policía Federal a la Ciudad en la gestión anterior porque era un exceso", añadió.

Fernández explicó asimismo que "estos no son recursos copartipables, sino que son recursos que la Nación cedió porque la Ciudad no está incluida en la ley de Coparticipación porque en ese momento -que se sancionó la ley- era distrito federal al igual que Tierra del Fuego".

El Presidente dijo que no podía pedirle al gobernador boanerense, Axel Kicillof, que "vaya a una guerra con escarbadientes" en relación al reclamo de las fuerzas policiales en demanda de un aumento salarial y afirmó que "la situación financiera de la provincia es crítica".

"Yo no siento que me expuse sino que resolví el problema", dijo y reseñó: "Tenía un problema con la policía, les pedí que depongan la actitud y le di al Gobierno de la provincia de Buenos Aires los recursos necesarios para que pueda resolver el tema".