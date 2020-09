Larreta y su "catarsis" vía Twitter: ventiló detalles del conflicto con Alberto por la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño eligió la red social Twitter para descargar su bronca por la quita de un punto de la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta lanzó este jueves una dura respuesta al Gobierno nacional y dio tarde detalles sobre la estrategia de la Ciudad ante la quita de un punto de la coparticipación anunciada el miércoles por Alberto Fernández.

Rodríguez Larreta confirmó la decisión de acudir a la Corte Suprema de Justicia para bloquear la decisión del Presidente de reducir la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires para dirigir esos fondos a la Provincia.

"La decisión que tomó ayer el Gobierno es insconstitucional", advirtió el jefe de Gobierno y advirtió que utilizará todos los recursos jurídicos posibles para defender los recursos económicos de la Ciudad.

24 horas antes, en medio de una jornada de alta tensión por las protestas de la Bonaerense, el presidente Alberto Fernández había anunciado un fondo para Buenos Aires que le quita coparticipación a la Ciudad.

El Presidente comunicó el miércoles su intención de crear un fondo de fortalecimiento financiero para Buenos Aires que se financiará con un punto de coparticipación que se le quitará a la Ciudad.

¿Cuál es la suma en el centro de la disputa, a la que equivale 1 punto de coparticipación? Es lo que representarían unos 35.000 millones de pesos.

En términos comparativos, en materia de Seguridad, por ejemplo, para este 2020 la administración de Rodríguez Larreta estará destinando $75.800 millones. De modo que los $35.000 millones a los que equivaldría ese punto de coparticipación representaría el 46% del gasto en el rubro seguridad para todo el año.

Durante la noche, el jefe de Gobierno porteño lanzó un hilo de Twitter en el que señaló que "Toda mi vida elegí el camino del diálogo y más en este contexto: por encima de cualquier discrepancia política, estuve desde el primer día junto al Presidente y al Gobernador de la Provincia trabajando y coordinando acciones para cuidar la vida de los argentinos.

"Lamentablemente, lo que vimos ayer fue exactamente lo contrario al diálogo y a lo que la Argentina necesita. Se eligió deteriorar seriamente la convivencia política que habíamos logrado construir justo cuando el país más la necesita", agregó Rodríguez Larreta.

"Para solucionar un problema que nos preocupa a todos, que es la seguridad de los bonaerenses, se apeló a la división. Y no vamos a sacar el país adelante dividiendo a los argentinos", señaló, para luego recalcar que "ayer a la noche nos encontramos, sorpresivamente, con una medida improvisada e intempestiva que le quita fondos de coparticipación a la Ciudad para destinarlos a la Provincia de Buenos Aires".

"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo, en una reunión pública con el Ministro del Interior de la Nación, y no acordamos nada. Desde entonces tuve 26 reuniones con el Gobierno nacional, una por semana, y en ninguna se mencionó el tema. Esto no es diálogo", sostuvo.

También en la red social, Larreta planteó que "si lo que queremos es unir a los argentinos, es totalmente inadmisible y contradictorio que una decisión así se tome unilateralmente, afectando los recursos de una sola provincia. Lo que es más grave aún es que nos sacan los fondos de un día para el otro en medio de una pandemia"

"Un gobierno funciona planificando a partir de su presupuesto. Ya tuvimos que alterar esa planificación por la pandemia. No se me ocurren antecedentes en la historia de una situación en la que saquen presupuesto de un día para el otro", posteó.

"Tanto la redistribución de los ingresos entre la Nación y las provincias como el problema estructural de la Provincia de Buenos Aires son temas que hay que abordar con una mirada a largo plazo y con verdaderas políticas de Estado", planteó Rodríguez Larreta, quien señaló además que "hoy es con la coparticipación de la Ciudad, pero mañana puede ser la de cualquier otra provincia. Necesitamos ir a un federalismo en serio, donde cada provincia pueda crecer sin depender de la discrecionalidad del Gobierno nacional".

Respecto al desarrollo de la Ciudad, "yo no solo no estoy avergonzado, sino que estoy orgulloso del progreso y de la transformación positiva que está transitando Buenos Aires gracias al esfuerzo de todos los argentinos que viven y trabajan en la Ciudad".

"Todo lo que divide a los argentinos me enoja pero no voy a ser el que agrande la grieta. Vamos a avanzar por los caminos institucionales que corresponden, defendiendo la Constitución, la autonomía de la Ciudad, el Estado de Derecho y, sobre todo, el diálogo y el consenso", agregó, para finalizar diciendo que "vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos la autonomía y los derechos de la Ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar de manera unilateral y, mucho menos, de un día para el otro".

Según explicó el jefe de Gobierno porteño, en términos de coparticipación, la Ciudad aporta mucho más de lo que recibe: aporta cerca del 22% del producto, y recibe únicamente el 3,5%. Es decir que, de cada $100 que aporta, recibe $15.

En 2016, a raíz del traspaso de la Policía Federal -con el cual coincidieron casi todas las fuerzas políticas de la Ciudad-, también se traspasaron los fondos que nos corresponden constitucionalmente para su funcionamiento, que forman parte del 3,5% que venimos recibiendo, afirmó el funcionario.

"La Constitución es muy clara en este tema: cuando el Gobierno nacional traspasa una competencia a un distrito, tiene que transferir también los fondos necesarios para su funcionamiento. Y eso es lo que pasó con la Ciudad", dijo al respecto.

"Esos fondos se invirtieron y se invierten día a día para construir una policía profesional, entrenada y equipada con la mejor tecnología para cuidar a la gente, como lo es la Policía de la Ciudad, de la que estamos orgullosos y a la que le agradecemos por su esfuerzo diario", agregó.

Y anticipó que "hasta que la Justicia se expida, vamos a tener que tomar medidas excepcionales. Hace unos meses enviamos a la Legislatura la Ley de Emergencia Económica y Financiera para garantizar que las áreas más críticas tengan los recursos necesarios para enfrentar la pandemia. En esa misma línea, vamos a profundizar la revisión de nuestro plan de gobierno y de los contratos de la Ciudad para seguir economizando recursos", alertó.

"Eso nos va a permitir garantizar lo más importante, que son las oportunidades de progreso para todos los argentinos que viven en la Ciudad y para los que todos los días vienen a trabajar, a estudiar, a visitarnos o a atenderse en nuestro sistema de Salud. Esto es innegociable", recalcó.

"Quiero llevarles tranquilidad a todos los que viven en la Ciudad y decirles que vamos a seguir asegurando todos los servicios esenciales: la seguridad, la educación y la salud", agregó Rodríguez Larreta.

"Yo no creo en las decisiones que se toman por especulaciones políticas, creo en las decisiones que se toman por el bienestar de la gente. Yo no creo en la división, creo en una Argentina unida de verdad. Esas son mis convicciones", finalizó.