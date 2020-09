El insólito error en un graph de El Trece contra Rodríguez Larreta

Mientras el jefe de Gobierno comunicaba que el Gobierno de la Ciudad llevaría el caso a la justicia, el graph del Telenoche cometió un insólito error

Tras el anuncio de la quita del punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta manifestó su preocupación por la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández, sin consenso ni diálogo previo.

Pero lo que no estaba en planes de nadie era el insólito error que cometería El Trece mientras Larreta comunicaba los pasos a seguir por parte del gobierno porteño, a quien por un error tipográfico terminaron por burlar.

Mientras Larreta comunicaba que el Gobierno de la Ciudad llevaría el caso a la justicia, el graph del noticiero Telenoche acompañaba las palabras del gobernador con el videograph que dejaba por escrito algunas de sus declaraciones en vivo. Pero en vez de darle la autoría de las declaraciones a Rodríguez Larreta, el graph -por un momento- decía "Rodríguez Larrata".

A veces el noticiero del 13 nos da una alegría pic.twitter.com/7Yj5rvvTYd — Andrea Mazzei (@mazzeiandrea) September 11, 2020

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante este error y generaron todo tipo de comentarios de parte de los usuarios. Desde indignación por el error cometido por el encargado de los graphs hasta risas por parte de los usuarios y simpatizantes de la oposición porteña.

El jefe de gobierno porteño anunció que recurrirá a la Corte Suprema para cuestionar la decisión del Gobierno nacional

Cautelar

Horacio Rodríguez Larreta, presentará una cautelar para que la Corte Suprema de Justicia "disponga la inmediata suspensión" del DNU del presidente Alberto Fernández que le establece la quita de un punto de la coparticipación que recibe el distrito capitalino.

Así lo establece el decreto ya firmado por el referente del PRO en el que instruye al Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, "a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 735/20".

De acuerdo al texto, que será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial porteño, la presentación judicial buscará que "se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del Decreto cuestionado, más los intereses legales devengados".

El jefe de Gobierno porteño consideró que el presidente eligió "alterar la convivencia política"

"Se eligió deteriorar la convivencia política"

En una rueda de prensa que brindó el jueves, Rodríguez Larreta lanzó una dura respuesta al Gobierno nacional y dio tarde detalles sobre la estrategia de la Ciudad ante la quita de un punto de la coparticipación anunciada el miércoles por Alberto Fernández.

Allí, Rodríguez Larreta confirmó la decisión de acudir a la Corte Suprema de Justicia para bloquear la decisión del Presidente de reducir la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires para dirigir esos fondos a la Provincia.

"La decisión que tomó ayer el Gobierno es insconstitucional", advirtió el jefe de Gobierno y advirtió que utilizará todos los recursos jurídicos posibles para defender los recursos económicos de la Ciudad.

Larreta afirmó que la medida del Ejecutivo nacional fue "unilateral", "intempestiva" e "improvisada".

"Nos sacan fondos de un día para otro en el medio de la pandemia", se quejó. Y recalcó con evidente enojo: "Se eligió deteriorar la convivencia política".

Además, rechazó los dichos de Alberto Fernández acerca de que la cuestión de la coparticipación había sido conversada.

"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo. Revisé mi agenda, tuve 26 reuniones (desde ese momento), nunca me mencionaron el tema, eso no es diálogo", resaltó el mandatario El mensaje de las autoridades porteñas tuvo lugar en la sede del Gobierno porteño ubicada en la calle Uspallata 3.160, en el barrio porteño de Parque Patricios.

La palabra de Larreta generó gran expectativa, dado que el anuncio de Fernández cayó muy mal en Juntos por el Cambio y en la sede de Parque Patricios, que se enteró de la noticia minutos antes de que se hiciera pública.