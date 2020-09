Esto es lo que nunca tenés que hacer con el papel aluminio a la hora de cocinar alimentos

El papel aluminio es uno de los elementos que suele estar presente en la mayoría de las cocinas, dado que se puede emplear de distintas maneras

El papel aluminio es uno de los productos que más se usa en la cocina. Quizá no supera al film adherente, pero definitivamente es muy utilizado. Para envolver algún alimento al momento de su preparación o para tapar un recipiente y poder llevarlo a trabajar, el papel aluminio está presente en las alacenas de muchos.

Pero, ¿lo estamos usando bien?

Al igual que sucede con otros productos, el uso del papel aluminio parece sencillo. Se mide cuánto es necesario, se corta y se envuelve el alimento o recipiente, ya sea para guardar o para hornear algo.

Sin embargo, tiene una forma de uso correcto y, por otro lado, también tiene una manera de usarlo incorrectamente. Esto significa que es seguro siempre que se use de manera adecuada.

Para saber si esta herramienta presente en la cocina se está usando bien o no es necesario conocer las características que tiene.

El papel de aluminio de cocina está cubierto con una película que evita que el aluminio que contiene se transmita a la comida. Es una cobertura fina que el ojo no puede apreciar. Una película de óxido evita que la base de aluminio entre en contacto con los alimentos.

El papel aluminio es de uso frecuente en la cocina

No es el caso, no obstante, del papel de aluminio industrial. Este último no está diseñado para guardar comida y tiene otra cobertura. La película que tiene el papel aluminio de uso industrial no se puede usar en la cocina. Esto significa que no es seguro ponerlo en contacto con los productos que se van a comer porque podría ser tóxico para quienes ingieran dichos alimentos.

Aluminio y limón juntos ¡no!

Más allá de que el papel aluminio que se utilice sea apto para alimentos, es esencial tener en cuenta que algunos productos podrían dañar la superficie. El problema de que esto suceda es que el aluminio propiamente dicho, es decir, el metal se puede transmitir a las comidas y provocar una reacción adversa o una intoxicación.

Los productos que podrían provocar daños en este tipo de papel son el limón y el vinagre, que son de uso frecuente en la mayoría de las cocinas. Cualquier otro producto cuya acidez sea elevada podría provocar un daño, aunque lo cierto es que son pocos los casos en que esto sucede.

Los expertos señalan, entonces, que el uso de papel de metal de aluminio es totalmente seguro siempre que se lo emplee de manera adecuada. Además, es cierto que se trata de un elemento fundamental cuando se quieren cocinar ciertos alimentos o se quiere conservar el sabor de una comida luego de colocarla en la heladera.

EL limón podría deteriorar la superficie del aluminio

Nunca al microondas

El aluminio, obviamente, es un metal. Como tal, no se debe colocar dentro del microondas porque generaría una reacción totalmente adversa que puede acabar en una explosión o un incendio del electrodoméstico, además de las lesiones que eso podría provocar.

Es importante tener en cuenta esta información, dado que en muchos casos los recipientes de comidas rápidas o de delivery son de este material o tienen tapas así y podría cometerse el error de calentarlas en el microondas.