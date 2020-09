Tato Bores lo predijo en 1962: mirá su monólogo sobre el precio del dólar

Tras conocerse las nuevas restricciones económicas, salió a luz un video del humorista en donde predijo cuál sería la situación actual de la moneda

El renombrado humorista argentino Tato Bores era muy reconocido por sus monólogos políticos, uno de los cuales entró nuevamente en vigencia a 58 años de haberlo realizado: es que en 1962, predijo el futuro de la economía y más precisamente, el valor del dólar actual.

"Fíjense que nosotros en vez de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135", dijo en dicha oportunidad el cómico.

Este video sale nuevamente a la luz luego de que el Gobierno diera a conocer las nuevas restricciones económicas.

En el monólogo, Tato retomó uno de sus temas recurrentes: el dólar. Y allí describió a la perfección la situación cambiaria actual, luego de que la nueva retención al dólar ahorro hiciera escalar su precio a un promedio de $130.

"Y si nos mojan la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos", dijo en aquel momento el humorista, explicando así lo que era la "expansión monetaria".

También advertía a los ciudadanos de EE.UU, que se cuidaran de los argentinos ya que "todos compramos. Todos juntamos". Y agregó que "el día que tengamos todos los dólares del mundo iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yankees que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros."

"Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial. Fíjense que antes cuando un tipo tenía un ahorrito ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates. Esas cosas que hace la gente en los países pobres", continuaba el humorista en su monólogo.

Tato describió en 1962 la la perfección la situación cambiaria actual

"En cambio acá es distinto. Usted va por la calle San Martín, donde están las casas de cambio, y está todo el país parado en frente a las pizarras", comparaba Tato.

"Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos y ahora se han vuelto economistas. Cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra entran todos en patota. Uno dice ‘deme tres dólares’, otro dice ‘deme cuatro dólares’, otro dice ‘deme ocho dólares’ y salen corriendo. Y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra se meten y los venden", concluyó.

El cepo al dólar hoy: 10 nuevas trabas al dólar

El Gobierno lanzó una batería de medidas para controlar la sangría continua de dólares que viene sufriendo. En este contexto, se dieron a conocer una serie de restricciones que afectan a los ahorristas y a los argentinos que usen sus tarjetas en el exterior o realicen compras desde la Argentina a través de páginas de afuera.

"La iniciativa se propone mantener el cupo de 200 dólares mensuales vigente, pero desalentar la demanda de moneda extranjera que realizan las personas humanas con fines de atesoramiento y gastos con tarjeta", indicaron desde el BCRA a través de un comunicado.

1. Retención de impuesto a las Ganancias del 35%

AFIP estableció una retención de impuesto a las Ganancias del orden de 35% para dólar ahorro y pago contarjetas al exterior:

Será efectiva a partir de este miércoles 16 de septiembre.

Quien compre dólar ahorro abonará el 30% de Impuesto PAIS y, además sufrirá la retención de Ganancias del 35%.

Los funcionarios aclararon que los dos porcentajes se aplican sobre el precio del minorista. Es decir que no se acumulan.

2. Quienes no tributen Ganancias deberán reclamar a la AFIP cuando finalice el año calendario

Los ahorristas que no sean contribuyentes de los impuestos a las Ganancias o sobre los Bienes Personales podrán solicitar la devolución del gravamen percibido a la AFIP una vez finalizado el año calendario en el cual se efectuó la percepción.

3. Controlarán la apertura de cuentas en dólares

"El BCRA va a establecer claramente cuáles son las condiciones para la apertura de cuentas bancarias en dólares. Hasta ahora los bancos venían aplicando la debida diligencia simplificada. Esto tiene sentido para la primera cuenta en pesos pero no para las cuentas en dólares. Lo vamos a clarificar. La persona que abre una cuenta en dólares va a tener que demostrar ingresos propios como para poder ahorrar en moneda extranjera", indicó el titular de la entidad.

4. No se se podrá abrir una cuenta si se cobra plan social

Quienes abran cuentas en dólares no pueden ser beneficiarios de ningún plan social que de el Gobierno (ni los de antes ni los de después de la pandemia).

5. Compras con tarjeta en el exterior, a cuenta de dólar ahorro

En el mismo sentido, el BCRA estableció que a partir del 1 de septiembre de 2020 los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito se tomarán a cuenta del cupo mensual.

El Gobierno lanzó una batería de restricciones para frenar la sangría de dólares

6. Gastos con tarjeta en el exterior no se "resetean" a fin de mes

¿Qué implcia esto? Que si alguien compra por con tarjeta por u$s1.000 no va a poder comprar dólares en el mercado de cambios por 5 meses.

"Para no afectar la operatoria habitual, la deducción del límite será aplicada al inicio del mes siguiente a la realización de los consumos con tarjeta de crédito en moneda extranjera. En el caso de que los pagos con tarjeta de un mes resultaran superiores al límite disponible para la FAE, la deducción será trasladada a los meses subsiguientes hasta completar el monto adquirido", explicaron.

7. Empresas deberán reestructurar deudas

En el plano corporativo, el BCRA le va a pedir a las empresas que tengan vencimientos de más de u$s1 millón mensual que presenten un programa de reestructuración de esa deuda. El plan es que se refinancien el 60% de esos vencimientos a 2 años, en promedio.

8. Limitaciones a no residentes

Los no residentes tendrán prohibido llevar adelante operaciones de liquidación de títulos valores contra moneda extranjera, a fin de regular la salida de divisas a través del mercado de capitales local. Esto reducirá la demanda de contado con liquidación en un 50%, por lo que el BCRA espera que tenga un efecto positivo sobre la brecha cambiaria.

"La iniciativa se propone desalentar la demanda de moneda extranjera" que realizan los ahorristas, según el BCRA

9. Habrá "parking" de 15 días para el contado con liqui

Habrá parking de 15 días para el contado con liquidación, es decir, la transferencia de títulos al exterior adquiridos en pesos. "Cuando se giran los títulos al exterior, se pierde trazabilidad", dijo Pesce, y admitió que este parking extendido es una especie de castigo.

10. Habrá "parking" para liquidación de títulos comprados con dólares en el exterior

También habrá 15 días de parking para el que trae un título que compró en dólares en el exterior y lo trae al país para liquidar contra pesos. Es para que no vayan con dólares a comprar afuera.

En paralelo, se elimina el parking para las operaciones de compra de títulos con moneda extranjera en el mercado local. Aquellas personas que tengan dólares en el mercado local van a poder comprar títulos en dólares y, si quieren, venderlos contra pesos sin parking de 5 días. Esto va a facilitar la compra de residentes.