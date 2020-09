Amado Boudou al micrófono: conducirá un programa en El Destape Radio

El programa comenzara el domingo 27 de septiembre, bajo el nombre de Boudou Lounge en El Destape Radio FM 107.3, a las 12 del mediodía

El ex vicepresidente Amado Boudou tendrá su programa desde finales de este mes en El Destape Radio, la emisora radial que dirige el periodista Roberto Navarro, donde ya participaba como columnista.

La noticia se confirmó el miércoles a la tarde. Según los detalles revelados, el programa comenzara el domingo 27 de septiembre, bajo el nombre de Boudou Lounge en El Destape Radio FM 107.3, a las 12 del mediodía.

El ex vicepresidenter se encuentra actualmente con el beneficio de prisión domiciliaria, que le fuera otorgado en abril pasado. Cumple una condena de 5 años y 10 meses por quedarse con acciones de la imprenta Ciccone. El juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), le otorgó el beneficio, con argumentos como la buena conducta en la cárcel, el monto de la pena que se le impuso -que no es de las más altas del Código Penal, dijo- y el avance de la pandemia del coronavirus.

Actualmente, el ex titular de la cartera de Hacienda se desempeña como columnista en el programa La Radio MAK, que se emite por la misma emisora, los viernes, a las 21, con Rinconet, El Bosnio, Lu Álvarez y Sergio Marino.

El ex vicepresidente tendrá su propio programa de radio

Desde El Destape confirmaron que el nombre es por el juego de palabras con el disco de The Rolling Stones titulado Voodoo Lounge. Será un programa básicamente musical, pero con un bloque inicial político/económico. Además, uno de los objetivos es que le dé lugar a la presentación de material de bandas nuevas.

Cabe recordar que en abril, cuando se conoció la programación de Radio Provincia AM 1270, se pautó que el también exministro de economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, condujera un ciclo propio. Pero el plan quedó suspendido debido a la pandemia.

En la actualidad, en su columna habitual, Boudou elogió el refuerzo del cepo cambiario anunciado por el Gobierno y atacó a la administración anterior. "Macri nos dejó en una situación casi imposible de arreglar. No hay una sola variable que estuviera mejor que cuando asumió Macri. Todo estaba peor. De salarios a pobreza", dijo.

Según él, "Alberto Fernández recibió con un panorama de deuda casi inarreglable". Y añadió: "El Gobierno hace muy bien en reaccionar. Era una situación de un deterioro importante de las reservas. Nada garantiza que el dólar blue no vaya a subir".

Desde junio, ANSES suspendió pagos de retroactivos de la pensión a Boudou

En junio, la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó que se suspendió el pago de los retroactivos de las pensiones no contributivas solicitadas por el ex presidente Mauricio Macri y los ex vicepresidentes Amado Boudou y Gabriela Michetti, y justificó la decisión ante "la situación de emergencia sanitaria frente a la pandemia del coronavirus".

La Anses, por medio de la resolución 230-2020, resolvió que abonará sin retroactivos las pensiones no contributivas solicitadas por Macri, Boudou y Michetti, según marca la Ley 24.018, en orden a la emergencia económica, financiera y previsional frente al pandemia y aislamiento por la Covid-19.

La titular de ANSES tomó la decisión por la emergencia económica ocasionada por la pandemia

"Por los retroactivos, esas pensiones acumulan una cantidad de dinero que nosotros tendríamos que pagar a quienes se les otorga el beneficio, y en este caso tomé la decisión de no pagarlo, por ahora, hasta que la situación de la pandemia nos permita estar mejor, porque el esfuerzo tenemos que hacerlo todos y todas", afirmó Raverta en diálogo con radio Del Plata.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que sí "se pagarán las pensiones al ex presidente Macri y los ex vicepresidentes Boudou y Michetti por haber terminado el trámite de liquidación respectivo", beneficios que se harán efectivos a partir de agosto próximo.

Raverta aclaró que, según la ley vigente, se fija una asignación mensual vitalicia para quienes hayan ejercido el cargo de primeros mandatarios con un haber similar al 100% de un juez de la Corte Suprema y de un 75% para los vicepresidentes.

Boudou

Respecto de la situación de Boudou, la funcionaria recordó que, en el gobierno anterior, "la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley emitió un expediente de pago en el que solicitaba que se otorgue esa pensión", pero, dijo, "sin embargo, y en una decisión atípica, la Anses obvió ese pedido y le dio intervención a la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, quien desaconsejó pagar el haber".

Ahora, la Procuración del Tesoro, que conduce Carlos Zaninni, emitió un dictamen favorable a la posición del ex Vicepresidente por considerar que la resolución que emitió la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Macri es "nula de nulidad absoluta".