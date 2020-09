Así se burló Feinmann del economista "gurú" que aseguraba que no valía la pena comprar dólares porque no iba a subir

El periodista y conductor compartió a través de Twitter un video en el que el especialista en economía decía que no habría aumento en el valor del dólar

Eduardo Feinmann no tiene filtro. Esta vez el conductor se burló de un economista que había dado un consejo a través de C5N: había recomendado no comprar dólares e invertir en plazos fijos, ya que no habría aumento en el valor de la moneda extranjera.

La realidad, luego de las nuevas restricciones en el cepo al dólar, mostró que el dólar blue llegó a venderse a 145 pesos el miércoles.

El periodista decidió compartir en su cuenta de Twitter un video del director Juan José Campanella, en donde el economista Juan Alberto Enrique lanzó un consejo: "El mercado financiero ya no quiere dólares, quiere renovar deuda en pesos. Por eso, insisto, el dólar no va seguir aumentando".

"Insisto, el ministro Martín Guzmán y el secretario de Finanzas Diego Bastourre están manejando muy bien la economía", agregó.

Ya terminando el video, repitió: "La gente me pregunta: '¿Qué hago, Juan? ¿Compro dólares o hago un plazo fijo? Bueno, yo les tengo que decir que el dólar no va a aumentar, va a quedarse estable. De elegir, elijo un plazo fijo que te paga el 30 por ciento, encima con un dólar estable".

Al compartir el video, Feinmann ironizó: "Un gurú este Juan".

Alerta de un economista sobre el dólar blue

Tras las restricciones al dólar que implementó el Gobierno este martes, el economista Diego Giacomini aseguró que el dólar "no tiene techo" en la Argentina.

Acto seguido, el experto proyectó que el paralelo alcanzará los 200 pesos "mucho más rápido de lo que la gente piensa". Pero, acto seguido, aclaró que ahí no se frenará, sino que "va a pasar" esa cifra e "iniciar un viaje".

"Estemos preparados para que el dólar suba, empiece con dos rápido y siga subiendo. El dólar no tiene techo y esto depende de la cuarentena bancaria, hay muchos pesos encerrados en forma artificial en el sistema bancario. Cuando esos empiecen a salir se va a empezar a alimentar la dinámica de que el dólar va a subir fuerte y, detrás de esa suba fuerte del dólar, va a subir fuerte la inflación", advirtió Giacomini en declaraciones a LN+.

El economista agregó que la restricción "es un desastre con todas las letras", que el Gobierno "va a responder con más cepo" y comentó: "Cuanto más fuerte sea, más desequilibrio cambiario y monetario. Va a haber más suba del dólar, más suba de la inflación y, en la economía real, menos producción, más destrucción de empleo, peores salarios, más desempleo, más pobreza y más indigencia en la película de largo plazo".

Giacomini pronosticó más inflación y más presión cambiaria

"Para adelante, hay que esperar mucho más dolar y más inflación de lo que tuvimos hasta ahora. Cuando miremos de punta a punta toda la película 2020-2023, va a haber más suba del dólar, más inflación acumulada, más caída del PBI, más destrucción del empleo, más pobreza que la que tuvo Mauricio Macri entre 2016 y 2019", pronosticó.