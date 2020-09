Los tres efectos inmediatos que el súper cepo al dólar provocará en el mercado, según expertos

Tras una jornada muy difícil luego de conocerse las restricciones al dólar, analistas anticipan lo que hay que esperar en el mercado

Fue una mañana difícil en el mercado, tras las medidas anunciadas ayer y que ponen mayores controles sobre el dólar ahorro y el contado con liquidación. En las sociedades de Bolsa tuvieron que analizar las normativas y empezar a contestar las preguntas de los clientes, que no tardaron en llegar.

A la vez, después de las 11, cuando abrió el mercado, también comenzaron con las primeras operaciones. La primera reacción de los dólares financieros a las medidas fue subir. Las acciones y los bonos, en cambio, operaron en terreno negativo.

"Por lo que veo hasta ahora, esto le pegó de lleno a las acciones de los bancos. El contado con liqui también está subiendo", señaló el operador financiero Mauro Cognetta.

1. Prevén más demanda de dólar Mep

Esta mañana, la Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó los 4 principales cambios que hizo en el parking de títulos públicos para desalentar la demanda de contado con liquidación:

1) Eliminación del plazo de permanencia para personas humanas que compran activos en dólar MEP o dólar Cable y luego lo liquidan en una modalidad distinta a la comprada.

2) Eliminación del plazo de permanencia para personas jurídicas que compran activos en dólar MEP y luego lo liquidan en dólar Cable.

3) Introducción de un plazo de permanencia de 15 días para vender un valor negociable con liquidación en moneda local luego de una Transferencia Receptora (transferencia de un título desde el exterior al depositario local)

4) Incremento del plazo de permanencia desde 5 días actuales a 15 días para realizar una Transferencia Emisora (transferencia de un título desde el depositario local al exterior) luego de comprar un valor negociable con liquidación en moneda local.

El tercer punto es el que afecta al contado con liquidación, ya que le agrega 15 días de plazo al venta contra dólares en el exterior de títulos comprados en pesos en el mercado local.

Por eso, los expertos prevén que la demanda que antes iba al contado con liquidación ahora quede en el dólar Mep.

"Subió un poquito el Mep, se fue de $123 a $127 hoy. Se explica un poco por el temor que generan estos cambios monetarios y cambiarios. El dólar ahorro quedará aproximadamente en $130, que debería ser el valor más bajo a partir de ahora. El Mep todavía está en $127, con lo cual, quedó medio barato con respecto al oficial más los impuestos", sostuvo Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com.

En esa línea, el nuevo valor del dólar ahorro, que incluye un 65% de impuestos y estará en torno a $130, es visto como el nuevo piso para el dólar bursátil a partir de ahora.

El Banco Central busca preservar sus reservas con las medidas que tomó

2. Prevén una brecha más elevada

"En principio, y mientras se van analizando las nuevas medidas (que además podrán generar adecuaciones en los próximos días), entendemos que la reacción de la brecha será hacia arriba con un dólar 'libre' que tendrá como piso -en principio- el que surge del oficial más los recargos varios que sufrirá desde hoy", indicaba el reporte matutino de Portfolio Personal Inversiones.

Consultado sobre las medidas, Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, se refirió a los mayores costos y dificultades que acarrean estas medidas para aquellos clientes que quieren internacionalizar su inversiones desde Buenos Aires.

"La limitación de la transferencia impacta en la fijación de precios, y eso obliga a más ingeniería financiera para ofrecerle a los clientes un precio firme en el exterior. Los costos, obviamente, aumentan".

En las primeras horas de operatoria, la brecha cambiaria con respecto al tipo de cambio oficial, lejos de bajar, se amplió. Llegó a 68% con respecto al Mep y a 76% en relación al contado con liquidación.

No obstante, un operador que prefirió el off the récord, sostuvo que es posible que baje la brecha con el contado con liqui en los próximos días, debido al recorte de la demanda, aunque reconoció que ese interés se canalizará hacia el Mep que, a la vez, tendrá mayor oferta.

Bianchi se manifestó en la misma línea. Para él, la eliminación del parking para vender dólares en la Bolsa, podría reforzar la oferta de dólar Mep. "A partir de ahora, las empresas no deberían tener problema en pesificarse vía Bolsa. Eso puede aumentar la oferta de dólares legales en ese mercado", señaló.

Precisamente, uno de los objetivos de las medidas es reforzar esa oferta en el Mep y disminuir su precio para reducir la brecha.

2. El blue captará más demanda

Aunque el presidente del Banco Central (BCRA) se ocupó ayer de calificarlo de ilegal y decir que allí operan los delincuentes, el dólar blue captará parte de la demanda que ahora de divisas que las nuevas reglamentaciones excluyen del mercado oficial y el contado con liquidación.

"Quienes quieren comprar más que los u$s200 mensuales, tienen las alternativas de ir al mercado bursátil o al blue en lugar del oficial. Obviamente, a este último va quien tiene el dinero en negro porque hay una diferencia de precio. Hoy, sería $147 versus $127 en la Bolsa. Al blue van a ir los que tienen los fondos en negro y los extranjeros, que ahora no pueden acceder al mercado de cambios bursátil", apuntó Bianchi.

Mazza, en tanto, resaltó que todavía resta por ver la operatoria de títulos que haga el BCRA, que podría salir a vender sus bonos para mantener a raya más la brecha. "Esperamos que Pesce sea más agresivo vendiendo títulos, aunque sea con un rendimiento del 13% y resulte escandaloso. Esto contendrá al contado con liquidación y al Mep y es la apuesta de Pesce para contener al blue".

Con respecto a la diferencia de precios entre el dólar Mep y el blue, el operador de Bull Market Broker anticipó: "Creemos es que el blue debe negociarse por un tiempo arriba de 145, para hacer viable el puré (la operatoria de comprar dólar oficial y vender en el mercado informal), porque sin puré no hay oferta para el blue".