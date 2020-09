Rating: ¿Cuáles fueron los programas más afectados por el regreso del fútbol?

El retorno de la competencia futbolística por la Copa Libertadores de América impactó en las franjas vespertinas y nocturnas de la televisión abiert

La novela de raíz bíblica Jesús está en sus momentos culminantes, el Cantando 2020 se recalentó con nuevas figuras y la vuelta de Guido Kaczka luego de recuperarse de coronavirus potenció los números de Bienvenidos a bordo. Así, el "prime time" volvió a ser competitivo, a la espera de la llegada de Masterchef Celebrity.

Luego de la última cena, Jesús se convirtió de nuevo en lo más visto del día con un pico de 12.3, mientras que el ciclo de entretenimientos de eltrece tuvo buenos picos de 10 puntos.

Luego llegaron a la pista del ciclo de la Flia Jey Mammón, una enojada Sofi Morandi y Floppy Tesouro con una marca máxima de 10.6, como consecuencia del regreso del fútbol por la Copa Libertadores. El Cantando 2020 logró imponerse en el minuto a minuto luego con una marca máxima de 10.2 en la franja frente a Educando a Nina con picos de 8 puntos.

Rating: la competencia vespertina, afectada por el fútbol

La tarde sigue dando sorpresas por los buenos números de Floricienta. Las novelas turcas bajaron un poco aunque siguen al frente en la franja. El cambio de horario de eltrece no perjudicó ni a Mamushka y a El gran premio de la cocina que se consagran como lo más visto del canal. 100 Argentinos dicen fue beneficiado por los minutos extras que ganó sobre Mujeres del Trece.

Con alzas y bajas, así midieron los diferentes ciclos: Cortá por Lozano, que se extiende hasta las 17.00, tuvo picos de 8.5. Del otro lado, el nuevo equipo de Mujeres del Trece, con Soledad Silveyra, Jimena Grandinetti, Roxy Vázquez, Flor de la Ve y María Julía Oliván, llegó a una marca máxima de 5.4, y 100 Argentinos, que desde este viernes arranca diez minutos antes de las 17.00, obtuvo picos de 6.2.

Luego Alas Rotas llegó a picos de 10.5, mientras que Mamushka tuvo una buena marca máxima de 8.2 puntos. Floricienta llegó a 8.5 puntos y luego Elif tuvo picos de 8.8 y El gran premio de la cocina, 8.9 puntos en una tarde donde la vuelta del fútbol perjudicó a varios ciclos.

Cantando 2020: enfrentamientos del jurado para subir en el rating

Después de haber expresado en Los ángeles de la mañana que Karina "La Princesita" ofrece devoluciones destructivas, regresó a la pista Floppy Tesouro, pero no pudo evitar referirse una vez más al conflicto que mantiene con la intérprete de "Corazón mentiroso". "Me molestó que dijera que la discusión conmigo era pedorra y que no pidiera disculpas", expresó.

"No entiendo por qué tendría que pedir disculpas. Jamás dije que ella era pedorra ni que las discusiones con ella lo eran. Me preguntaron por qué no miraba a Mariana Brey y a Floppy Tesouro y dije que me parecía pedorro tener que responder eso. Ojalá algún día ella pueda tener una previa sin tener que buscarme pelea", cerró la jurado.

Pero la participante insistió: "Tendría que pedirle disculpas a Moria Casán, porque dijo que había amiguismo". Y la respuesta de Karina no tardó en llegar: "Yo nunca di nombres. Vos pensás que todo gira en torno a vos. Moria sabe que no tengo dos caras, si tuviera que decirle algo, se lo diría sin problemas".

Luego, junto a Pablo Torturiello, la ex Gran Hermano interpretó una versión de "Deseo de cosas imposibles", de La Oreja de Van Gogh. Tras escucharlos, Nacha Guevara (7) expresó: "A mí no me molesta que se queden quietos al cantar una canción. Floppy cantó poco en relación a Pablo. Estuvo distribuido raro. La afinación estuvo un poquito mejor, pero se le escaparon algunas notas. Pablo cantó muy bien, fue sentido, afinado. Creo que fue la vez que mejor lo he escuchado. Floppy tiene que mejorar. Estuvo bien, pero el que llevó la posta fue él".

"Pablo, es hermoso lo que hacés, porque no solo cantás bien sino que transmitís. Con Floppy lo que hay que trabajar es el final de las frases. Estuvo mejor, he notado un progreso, pero le falta más interpretación", sumó Karina (6).

Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de género libre, agregó: "Los vi concentrados, compenetrados. Hoy me gustó lo que hicieron. Por ahí hubo un detalle en algún final, pero vendieron muy bien la canción".

"Para mí estuvo genial. Hay otra Floppy más segura, con otra energía. Te escuché fantástica y te entendí todo. Siempre con una sonrisa maravillosa con sus labios rojos. Estuvo muy bueno. Me gusta porque tienen verdad y son respetuosos. Que digan que sos mi preferida, me chupa un huevo todo", cerró Casán (9).