Feinmann volvió a la radio tras sufrir coronavirus: "Es una enfermdad inhumana"

El periodista volvió a su programa de radio después de superar al coronavirus: "No es joda. Vamos a tener que convivir con este bicho por muchos meses más"

Con la voz perfectamente limpia, como si el mes de convalecencia por coronavirus no hubiera existido, Eduardo Feinmann volvió a conducir su programa de radio Alguien tiene que decirlo (Rivadavia), después de haberlo hecho por última vez el 18 de agosto pasado.

Feinmann comenzó la transmisión poco antes de las 9.30 con un saludo enérgico a los oyentes y un sentido agradecimiento a todo el equipo de la radio que lo acompañó durante el tiempo en el que se recuperaba de la infección, que lo llevó a estar internado por una semana en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires.

"Somos el equipo Covid-19, en este programa estamos todos inmunizados", bromeó, haciendo referencia a sus compañeros de programa Claudio Zin, Manuel Adorni y Guadalupe Vázquez quienes también resultaron contagiados por coronavirus y debieron realizar reposo y estricto aislamiento con distintos grados de dolencia.

"Hoy es el día de la primavera y a los chicos les pido que se cuiden con mucha responsabilidad porque, señores, en serio, este virus no es joda, lo venimos diciendo desde el primer día", afirmó el conductor que también retornaría esta tarde al frente del noticiero de A24.

Feinmann : "Esta enfermedad es totalmente inhumana. No le vi la cara a nadie, ni a los médicos".

"Totalmente aislado"

Al aire contó sobre su dura experiencia con la enfermedad. "Estaba ailsado. Esta enfermedad es totalmente inhumana. No le vi la cara a nadie, ni a los médicos. A la enfermera sólo le conocí los ojos porque se ponen un traje de astronauta. Tenía cero contacto con mi familia, sólo por el teléfono", reveló.

"No hay medicamentos. Hay un tratamiento, que usaron conmigo, que es el protocolo. Me ponían anticoagulante, me pinchaban todos los días, tremendo. La cabeza te corre. Y después Dexametasona, un corticoide. Tuve asistencia de oxígeno, pero no respirador", indicó.

"Más allá de que yo dijera que estaba hinchado las pelotas y que quería mi vida normal, nunca hice mi vida normal, era solamente una expresión de deseo y de hartazgo, pero hay que ser responsables, cuidarse y cuidar al otro. La distancia interpersonal, el barbijo y el lavado de manos, ese es el camino, es la clave, porque vamos a tener que convivir con este bicho podrido por muchos meses más", consideró.

A causa del coronavirus , el periodista estuvo un mes sin concurrir a su programa de radio

Críticas al Gobierno

"La historia no es estar encerrados, sino cuidarse", remarcó, y criticó al gobierno: "nos mintieron, porque nos dijeron que el pico iba a llegar en abril, después en mayo, después en junio, después a mediados de julio y después a mediados de agosto, y así hasta septiembre", enumeró el periodista.

"Cortenla viejo, hay que cuidarse y convivir con el virus", finalizó.

Además, habló de quienes celebraron que se haya contagiado de coronavirus. "Hice algo que no había que hacer, meterme en las redes a ver qué pasaba. En ese momento vi #FuerzaCovid. Ahí me hicieron apagar el teléfono y no lo abrí más. Me angustié mucho. Otros decían 'murió Feinmann'. Fue fuerte. Después veía la tele y había una periodista, una idiota, que dijo 'Feinmann está en terapia intensiva con respirador'. Entonces la cabeza te camina de una manera muy fuerte. Es una enfermedad que como no tiene cura, los médicos te dicen 'vamos a ver'. La cabeza juega un papel", señaló.