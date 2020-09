Test viral: ¿qué personaje de esta imagen está más seguro?

El desafío es de lógica y tiene un límite de tiempo. ¿Quién es en tu opinión la persona más segura en esta imagen? Resuélvelo en 10 segundos

Hoy te presentamos el reto viral que pocas personas logran resolver. El desafío es intentar determinar quién es la persona más segura en la imagen principal de este artículo.

Todos los días surgen diferentes desafíos que las personas, aburridas por la cuarentena, logran superar. En esta ocasión se trata de un test viral para saber qué persona en la que está más segura en la siguiente imagen.

Pero lo más importante es que no solo es una prueba de visión, sino de lógica. Un tipo de test viral que ayuda a mantener tu cerebro activo y estimulan a que poco a poco intentes resolverlos más rápido.

Pero esto no sería un verdadero desafío si no se pone un tiempo límite. La idea es tener la respuesta en tan solo 10 segundos (aunque si es antes, mejor). ¿Sos una persona observadora? Si es así este reto viral no será nada para vos.

Soluciones

Este es en realidad un desafío de lógica para resolver

La respuesta a este tipo de test viral está basada en las matemáticas. Aunque, no obstante, pueden existir otras maneras de dar con la solución del reto. Por eso hay que estar muy atento para poder darle la vuelta al desafío.

Si ya tenés tu respuesta, te vamos a aclarar la situación de cada personaje. El menos seguro es el número 4, el que sí o sí va a termina cayendo en un pozo.

Le siguen en número 3 que no está seguro, porque es sabido que se va a hacer daño en el pie. Mientras que el hombre que figura como 2 tampoco va a terminar ileso, ya que el golpe con el árbol se sabe que va a ocurrir.

Finalmente el que sería el número 1, tampoco está a salvo ya que un auto lo está por atropellar y él ni se da cuenta. Por esta razón que las cuatro personas, sin dudas, no van a salir ilesos de esta imagen.

Por lo que se puede asegurar que la persona más segura en esta imagen es el hombre que está dentro del auto. Aunque si se analiza con énfasis del 1 al 4, y se tiene en cuenta que el coche está estacionado, se puede decir que el número 1 es el que está más seguro.