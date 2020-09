Roberto Navarro ahora le pega al Gobierno: "Todos los caminos por delante son una porquería"

El periodista estuvo duro por la lentitud en la toma de algunas decisiones y hasta criticó el endurecimiento del cepo cambiario

El periodista y conductor de El Destape Radio, Roberto Navarro, expuso en su reciente editorial que no está de acuerdo con muchas de las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández.

"La verdad, que no haya explotado ante esto es un milagro. Todos son elementos que tenías en la mesa y que ya los conocías: ya sabés que te dejaron el problema con el FMI, el entramado productivo hecho mierda y los medios en contra. Ahora, ¿qué hacés? Bueno, a mi me parece que se dejó pasar mucho tiempo", fue el inicio de su columna.

Uno de los temas clave de su editorial fue la devaluación: "Nosotros tenemos problemas enormes con las devaluaciones porque siempre nos han llevado al sufrimiento del pueblo. Ha habido distintas formas de devaluaciones. Hubo momentos en el que el país se devaluó y, al mismo tiempo, se subieron las retenciones, y eso hizo que tenga menos impacto. En un momento recesivo, ya de por sí, una devaluación va a tener menos impacto".

Y advirtió: "Si además lo hacés con retenciones que hacés que no llegue al precio de la comida eso, quizás sea la forma en la que vos puedas negociar para que aparezcan los dólares. Abrís una ventana desde el momento en que devaluás hasta que subís las retenciones, y ahí te va a aparecer toda la liquidación junta. Te vas a hacer dólares y te vas a poner en un tipo de cambio de equilibrio y cuidando a la población. Esto, que te digo, es una porquería, pero no hay ningún camino bueno".

"Todos los caminos que veo por delante son una porquería. El camino que estamos siguiendo es una lenta agonía en la que poco a poco te vas quedando sin reservas y un día te devalúa el mercado. El Gobierno va a tener que tomar una decisión y los caminos son malos", agregó.

Internas en el Gobierno

Para Navarro, Guzmán quedó desautorizado esta semana con el cepo total

Navarro dejó en claro que hay internas en el equipo económico Nacional y en esto apuntó al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al súper cepo: "El Banco Central todos estos meses permitió que las empresas hicieran lo que quisieran y cancelaran deudas que no tenían que cancelar, y eso complicó un poco la cosa".

"Es cierto lo que dicen los medios sobre las diferencias que hay en el equipo económico, hay discrepancias entre lo que piensa Guzmán y lo que piensa Pesce, dos personas respetables, honestas, que no tienen negocios con nadie. Pero me parece que Guzmán quedó desautorizado, el tipo más exitoso que teníamos en el equipo económico, respetado en el mundo y los empresarios argentinos. Fue desautorizado esta semana con el cepo total".

Su visión de los próximos meses

"El dólar blue existe y ahora va a seguir subiendo por mayor demanda y menor oferta", advirtió

El periodista también se refirió a su visión hacia los próximos meses, con la falta de dólares como una de la grandes complicaciones. Al respecto, señaló: "Todos los funcionarios de Cristina han hecho una autocrítica con respecto a las épocas del cepo total porque vos lo único que hacés es disminuir, nunca desaparecer, la cantidad de dólares que salen pero prácticamente desaparecen los dólares que entran. Entonces, entrás en una lenta agonía en donde las reservas, tarde o temprano, se acaban".

Y continuó: "El Gobierno cree que va a aguantar hasta la próxima cosecha pero falta mucho hasta abril y los tipos del campo van a guardar lo que más puedan en silobolsas. Desde que existe el silobolsa ya no hay una explosión de liquidaciones".

Sobre el futuro de la cotización de la moneda extranjera, anticipó: "El dólar blue existe y ahora va a seguir subiendo por mayor demanda y menor oferta porque los que antes abastecían a ese mercado eran los que compraban en el oficial y revendían en el blue. Cuanto más grande sea la brecha, menor será el incentivo para que los exportadores liquiden y no se los puede obligar porque esto es capitalismo, no seamos fantasiosos".

"No podés ir con un tanque. Uno tiene que trabajar con incentivos y hoy no hay incentivos para que liquiden su cosecha y tampoco para que entren dólares. Esto de ir apretando cada semana un poco más estoy seguro que no va a servir. Se tienen que sentar con los distintos actores y encontrar una forma de salir de esto", concluyó.