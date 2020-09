Video: para Eduardo Costantini, "vamos de frente hacia una pared"

El empresario del real state y líder de Consultatio considera que en la economía argentina se vive una "tormenta perfecta" que es estructural y sistémica

El empresario de real state y titular de la firma Consultatio, Eduardo Costantini, se refirió el martes por la noche a las últimas medidas económicas definidas por el gobierno nacional.

Costantini puso el foco en la crisis económica que atraviesa la Argentina y el histórico derrumbe de su Producto Bruto Interno (PBI), que cayó 19,1% en el segundo semestre de 2020.

Consultado por LN+ sobre las nuevas modificaciones al proyecto que establece un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, en discusión en la Cámara de Diputados, Costantini opinó que este tipo de medidas "no ayudan al cuadro general". Y con mirada empresarial expresó que las autoridades nacionales "meten miedo, porque dan una sensación de inseguridad fiscal".

Costantini sostuvo que la raíz de la crisis es política y económica. "Creo que es una tormenta perfecta, y que es estructural, sistémica. Pero lo veo como un gobierno que toma medidas y actúa como si fuésemos el centro del mundo", apuntó.

Por otra parte, para el empresario las medidas que llevó adelante el Gobierno de Alberto Fernández como la pretendida reforma judicial y el traslado de los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi repercuten en la falta de confianza y en la inversión. "Da inseguridad jurídica y daña la percepción de la calidad de la república, la calidad institucional", opinó.

En esta línea, resaltó que el mercado "nunca acompañó el entusiasmo" de cierto sector del establishment que apoyaba al Presidente. Y ahora se suma la pandemia, que le exige al Gobierno más diálogo. "Pero vemos que aparentemente está triunfando una línea más dura, que es más combativa con sectores políticos disidentes", dijo.

Cambio y plan

Para el dueño de Consultatio, "vamos de frente hacia una pared"

Respecto a las últimas medidas económicas referidas a la compra de moneda extranjera y adquisiciones en el exterior, Costantini fue categórico: "Vamos de frente hacia una pared", expresó.

Y con respecto a la escasez de divisas y al dólar sostuvo que todo depende de las expectativas. Por lo que concluyó: "Si no se cambia la política, si no hay un programa económico consistente va a ser muy difícil cambiarlas. Si no hay disciplina fiscal y no hay señales políticas que avalen todo esto, va a seguir habiendo una demanda de dólares. Es estructural, es sistémico".

No es la primera vez que el empresario y dueño del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y del barrio privado Nordelta pide la presentación de un plan económico integral para la Argentina. Días atrás había pronosticado que la presentación del presupuesto económico no apaciguaría la avidez del mercado por el dólar.

De hecho, Consultatio cree que es difícil que el Gobierno logre su cometido a través de este instrumento. Dice que históricamente, la ley de presupuesto ha mostrado ser incapaz de oficiar como un eje rector del planeamiento macro de las distintas gestiones, y es difícil que el del año que viene sea la excepción.

La interpretación optimista, dice Consultatio, es que el Gobierno se está guardando un "colchón" para poder cumplir con las exigencias de mayor consolidación fiscal del FMI. La visión pesimista es que las demandas políticas no son consistentes con el ajuste necesario requerido para estabilizar las variables.