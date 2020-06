Dólar, cepo, canje y cuarentena: las diez claves para la economía según el gurú más importante de la City

Las incertidumbre en torno a la economía, la deuda, el dólar y cómo sigue impactando la pandemia del coronavirus en la Argentina es parte de la agenda para el segundo tramo del este atípico 2020. Consultatio Plus, la empresa del gurú Eduardo Costantini, publicó un interesante documento en donde intenta responder las principales consultas que se hacen inversores, ahorristas, y la gente común de cara a lo que viene.

El empresario, economista y además fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, es optimista con el canje de deuda y cree que más tarde o temprano el Banco Central tendrá que devaluar el tipo de cambio oficial. Estas son las 10 claves para entender lo que viene de parte de uno de los gurúes más respetados del país.

1) ¿Se sale del default en la deuda ley internacional? "Somos constructivos respecto de una solución favorable para ambas partes en torno a los 55 dólares al 10% de exit yield (los acreedores propusieron 61 dólares en su última contraoferta conjunta). Con paridades en torno a 40%, el mercado también asigna una mayor probabilidad a un desenlace positivo para el canje".

2) ¿Cómo se reestructura la deuda con el FMI? El perfil de vencimientos de capital con el FMI (11.000 mil millones en los próximos cuatro años) luce muy difícil de cumplir, aun luego de un arreglo exitoso para la deuda con acreedores privados. "Por esta sencilla razón, creemos que se va a llegar a un nuevo acuerdo con el organismo. La gran pregunta es qué formato toma el mismo: una solución de más largo plazo (un programa de Extended Fund Facility) permitiría reperfilar los vencimientos hasta 10 años, aunque el FMI demandaría fuerte compromiso con reformas estructurales que permitan corregir debilidades económicas e institucionales, lo cual –a priori- parecería poco digerible desde el punto de vista político para el Gobierno; una solución de más corto plazo (un nuevo Stand-By) no exigiría reformas pero sí un fuerte compromiso fiscal. Creemos que la relación entre el Gobierno y el Fondo comenzará a tensarse gradualmente a medida que nos acercamos al primer vencimiento de capital en junio de 2021, poniéndole fin a la idea del nuevo FMI proclamada por el Gobierno durante el último tiempo".

3) ¿Hasta cuándo dura la cuarentena? En el corto plazo, ¿se seguirá flexibilizando o volvemos a la fase 1? ¿qué forma toma la recuperación? "La evolución de los contagios en el área metropolitana sugiere que la paulatina flexibilización de las actividades que había comenzado a percibirse (sobre todo en CABA) podría dar marcha atrás. De hecho, el Presidente hizo referencia a que "deberíamos volver a la fase 1 de la cuarentena". En línea con estas señales, nuestro escenario base contempla que las medidas de aislamiento en el AMBA se mantienen hasta agosto (con flexibilizaciones en el resto del país) y que la recuperación se da muy lentamente. Con esto, la economía caería 10% en 2020 y terminaría el año en un nivel de actividad todavía 3% inferior al de feb-20. Los riesgos son a la baja" .

"En lo que va del año, prácticamente el 100% del déficit fiscal fue financiado con transferencias del BCRA (590.000 millones de pesos a abril, último dato fiscal). Dado el panorama que proyectamos para la actividad, la situación no parecería cambiar rápidamente. Lo que sí cambió fue el accionar del BCRA: pasó de un desarme de Leliqs por 430.000 millones en marzo y la primera mitad de abril a una fuerte contracción por más de 550.000 millones desde entonces.".

Los segundos semestres, en general, suelen ser menos favorables para el balance cambiario porque no cuentan con la estacionalidad favorable de las liquidaciones del agro. Por eso, creemos que tras el canje de deuda, el Gobierno ajustará el nivel de tipo de cambio oficial. La gran pregunta es si lo hará de una vez o si acelerará el ritmo de devaluación. El segundo semestre tendrá la respuesta

6) ¿Hay posibilidad de desdoblar el tipo de cambio con un tipo de cambio financiero y otro comercial? "El mercado cambiario ya está desdoblado de facto vía mecanismos de retenciones a las exportaciones, sin embargo la cuenta financiera del balance cambiario, o bien sigue ligada al tipo de cambio oficial (deudas financieras) o bien están reguladas por cantidades (formación de activos externos). Una posibilidad que venimos resaltando hace tiempo es la de sincerar la cuenta financiera y crear un tipo de cambio financiero que sea libre y que aliente el ingreso de divisas ".

Costantini cree que podría haber una suba del dólar oficial después de cerrar el canje No más brecha, pero sí alza del oficial

7) ¿Qué pasará con la brecha? ¿la resolución de la deuda tiene un impacto? "La brecha se redujo de máximos de 85% a mediados de mayo a 65% actualmente, donde distinguimos dos razones: (i) mayores controles cambiarios; (ii) un cambio en la estrategia del BCRA, que comenzó a reducir el crecimiento de la base monetaria vía absorción con Leliqs y pases. Teniendo en cuenta que el impacto de los controles cambiarios en la brecha, a mediano plazo, son al alza; y que el Banco Central no podrá seguir esterilizando al mismo ritmo, no vemos demasiadas razones para un descenso abrupto (por debajo del 45%) de la brecha. La resolución de la deuda, por un lado, y la devaluación del oficial, por otro, podrían llevarla algo más abajo hacia fin de año, pero no mucho" .

8) ¿Hay espacio para más controles cambiarios? " El espacio es cada vez más reducido, pero siempre hay algo más para ajustar . De hecho, al momento de escribir estas líneas, el BCRA redujo el monto mínimo por el cual los importadores pueden acceder al MULC para pagos anticipados de importaciones". 9) ¿Qué tan pronunciada será la aceleración inflacionaria? ¿cuáles son los factores que la explicarán? El consenso del REM descuenta una aceleración hasta niveles mensuales máximos de 4% en octubre. "Para nosotros, la aceleración inflacionaria sería mayor, llegando a niveles de, 5,5% de manera tal de aproximarse a un número cercano al 50% para 2020. Las razones son las siguientes: (i) una mayor velocidad de circulación del dinero a medida que se flexibiliza la cuarentena; (ii) una monetización del déficit que continúa a todo vapor; (iii) un crawling peg más acelerado o una devaluación de una vez del tipo de cambio". 10) ¿Habrá un cambio en la conducción económica? " Teniendo en cuenta que el ministro Martín Guzmán habrá cumplido (para bien o mal) con su mandato de la restructuración, y teniendo en cuenta que la opción electoralmente menos riesgosa es hacer los ajustes cuanto antes, podríamos pensar en un escenario de recambio en la conducción económica. La semana pasada, el presidente se reunió con el ex ministro Roberto Lavagna y hubo muchas especulaciones al respecto ". ". . De hecho, al momento de escribir estas líneas, el BCRA redujo el monto mínimo por el cual los importadores pueden acceder al MULC para pagos anticipados de importaciones".

Durante abril y mayo, meses estacionalmente favorables para el mercado cambiario, el BCRA tuvo que vender 1.500 millones de dólares, mientras fijaba la devaluación en una velocidad crucero de 35% anual. Una batería de regulaciones cambiarias y una mayor incertidumbre (que paralizó importaciones) generaron una mejora en la dinámica de reservas en los últimos días, pero que creemos que será transitoria.".