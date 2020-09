Juan Carlos De Pablo: "Cuando el Presidente perciba que no funciona su equipo económico, deberá buscar otro"

Juan Carlos De Pablo: "Cuando el Presidente perciba que no funciona su equipo económico, deberá buscar otro"

El economista analizó la situación económica del país como consecuencia de las decisiones que va tomando el Gobierno en el medio de la pandemia mundial

El economista Juan Carlos De Pablo afirmó este miércolesque el presidente Alberto Fernández "tiene que ser exigente con su equipo económico, y donde vea que no está funcionando, tiene que salir a buscar otro".

Lo hizo al analizar la situación económica por la que a traviesa el país como consecuencia de las decisiones que va tomando el Gobierno en el medio de la pandemia mundial.

"La Argentina es un país presidencialista y personalista por eso estamos tan atentos a los de dice, menos importante, y a lo que termina haciendo, más importante, el Presidente de la Nación", describió De Pablo.

En sentido, el economista señaló que "un presidente no cambia un gabinete, una forma de gobierno simplemente porque alguien le diga. Lo que motiva a una decisión tan dramática y costosa, es que él perciba que realmente está al borde del abismo en materia económica y o que tenga una alta probabilidad de creer que va a perder en las próximas elecciones".

"Quien tiene una responsabilidad ejecutiva no tiene que preguntarse tanto y mandarse, y eso estamos esperando mientras seguimos luchando por la vida", apuntó el economista esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Para De Pablo, Alberto Fernández "tiene que ser exigente con su equipo económico"

"El Presidente tiene que ser exigente con su equipo económico, juntarlos a todos y decirles que lo que están haciendo, no está funcionando tiene que ponerse a trabajar", opinó. Y sugirió que en "donde considere con este equipo económico no llega ni a la esquina, tiene que salir a buscar otro".

"Los criterios son elementales, está la congruencia que quiere decir la lógica interna, que es que no pueden pretender que la política económica quede igual después del aumento a la policía de la Provincia de Buenos Aires y la avalancha de demanda de aumento de salario o lo que está pasando en materia cambiaria", agregó.

"La congruencia de la política económica no hay que pontificarla, hay que vivirla. Cada vez que se mueve un pedazo importante de la política económica hay que prestar atención cuál es el impacto en el resto de las cosas. Entonces, acá se complementa una tarea técnica con una tarea económica, y eso es lo que estamos esperando", planteó De Pablo.

Qué pasa con el dólar

Al opinar sobre lo que está pasando con el tema del dólar, dijo: "Si sucediera en otro país sería risible, pero está pasando en Argentina. Hace varias semanas atrás dije que no entendía como este Gobierno no baja la cortina y deja de una buena vez de vender los u$s 200 a 4 millones de argentinos comprometiendo más de la mitad del superávit comercial".

"Pero por el contrario hicieron la famosa comunicación del Banco Central que tiene tantos requisito que hoy tenemos un feriado bancario virtual, nadie puede creer que esto termina así", lamentó.

De Pablo sobre el dólar: "Si sucediera en otro país sería risible"

"Ahora no se pueden rearmar las cosas excepto dentro de un programa. Porque el titular del BCRA, Miguel Pesce, decide hoy hacerle caso a muchos de los que piden que se saque el cepo cambiario, vamos a pensar que se volvió loco y vamos a salir a comprarlo los últimos u$s 4 que le quedan, porque en media hora va a tener que volver a poner el cepo otra vez".