La renuncia de Ameri: qué dijo el único diputado que votó en contra de la dimisión

Después de horas de escándalo y controversia por la escena erótica que protagonizó el diputado Juan Emilio Ameri durante la sesión virtual de la Cámara baja, el legislador salteño presentó su renuncia anoche. Durante la madrugada, sus colegas aceptaron la dimisión por amplia mayoría (224 votos), mientras que tres diputados se abstuvieron y uno solo votó en contra: Alfredo Schiavoni (PRO).

Cuestionado en las redes sociales por su voto, Schiavoni, diputado de Juntos por el Cambio por Misiones, expresó por esa vía su explicación: "Me opuse porque entiendo que la renuncia no era suficiente. La comisión debía expedirse y correspondía la expulsión", escribió esta mañana en Twitter.

