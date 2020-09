Coronavirus: cuáles son los síntomas más y menos recurrentes

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, brindó un panorama sobre los síntomas que reportan los pacientes con coronavirus en el país

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, brindó un panorama sobre los síntomas más y menos frecuentes que reportan los pacientes con coronavirus en Argentina, y sostuvo que gracias a los datos aportados por el sistema de Salud se fue modificando la definición de caso sospechoso para poder detectar a más infectados por la Covid-19.

"Cuando se inició la pandemia en nuestro país, la definición de casos solamente tenía a la fiebre y a los síntomas respiratorios, y cuando vamos construyendo los casos reportados vamos actualizando la definición", comentó la funcionaria al encabezar el reporte diario que emite la cartera sanitaria.

Los dos signos más característicos siguen siendo aquellos del principio de la pandemia, la fiebre y las dificultades en el sistema respiratorio, como la tos y el dolor de garganta. Dentro de los síntomas neurológicos, el más importante es la cefalea.

Dentro de los síntomas respiratorios, la tos se presenta en el 56% de los casos y el dolor de garganta en el 43%.

La falta de aire y la agitación -que son síntomas de mayor gravedad- están notificados en el 8,1 y 3,7% de los reportados respectivamente, la neumonía en 3,1% y la insuficiencia respiratoria en el 2,7%.

"Cuando vemos los síntomas neurológicos, se han presentado en 47,2% de los casos. El más importante es la cefalea con el 46% y por eso se lo incorporó a la definición. Mucho menos importante (en proporción del reporte) son la irritabilidad, confusión mental y convulsiones que son síntomas de mayor gravedad", comentó Vizzotti.

Los "músculo-esqueléticos", es decir los dolores musculares y articulares, se dan en un 29% de los pacientes, fundamentalmente el dolor muscular que fue recientemente incorporado a la definición de caso.

Los síntomas gastrointestinales, más frecuentes en pediatría, están en alrededor del 15% de los pacientes, fundamentalmente diarrea y dolor abdominal.

"Un signo muy característico del coronavirus es la falta aguda y repentina de gusto que está presente en un 20% de los casos, y del olfato, en un 27%", agregó Vizzotti.

La funcionaria recalcó "la importancia de la carga de la ficha" médica de reporte "no sólo al inicio (de la infección) sino durante la evolución "para poder recolectar la información y adaptar la definición de casos".

Eso no sólo permite que los profesionales del sistema conozcan qué buscar, sino también que "la población pueda consultar" cuando presente alguno de estos síntomas abarcados en la definición de caso.

Últimos números

Otras 391 muertes y 13.467 contagios con coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 14.766 los fallecidos y 678.266 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.527 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61% en el país y del 66% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 53,62% (7.221 personas) de los infectados de hoy (13.467) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. De los 678.266 contagiados, el 79,11% (536.589) recibió el alta.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 6.122 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.009; en Catamarca, 2; en Chaco, 128; en Chubut, 162; en Córdoba, 1.626; en Entre Ríos, 115; en Jujuy, 223; en La Pampa, 34; en La Rioja, 100; en Mendoza, 656; en Misiones, 3; en Neuquén, 253; en Río Negro, 247; en Salta, 286; en San Juan, 12; en San Luis, 71; Santa Cruz, 86; en Santa Fe, 1.928; en Santiago del Estero, 116; en Tierra del Fuego, 68; y en Tucumán 224.

En tanto, Formosa no reportó casos, mientras que Corrientes (-4) reportó números negativos porque reclasificó casos a otros distritos.

El continente americano concentra la mitad de los casos en el mundo

Posibles conductas peligrosas de la gente que hacen crecer los casos

El médico intensivista Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), expresó su sensación de "fracaso" al ver a parte de la ciudadanía ejerciendo "conductas peligrosas" para el contagio de coronavirus y afirmó su temor porque esos comportamientos aumenten los casos y la letalidad del Covid-19.

"Siento que hemos fracasado, los médicos, los funcionarios, los periodistas, que aún haciendo el mejor esfuerzo, no pudimos comunicar los riesgos de esta enfermedad que si algo nos ha enseñado es que no podemos descuidarnos nunca", expresó.

"La situación epidemiológica es grave", dijo el médico

El médico intensivista remarcó que "este sentimiento de frustración no es vano y la mejor prueba de nuestro fracaso son las conductas peligrosas que adopta una parte de la sociedad".

"La única forma de evitar que el virus pase de una persona a otra es con distanciamiento, no hay otra forma; y a mí me preocupa cómo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano hay mucha gente tomando conductas peligrosas al no guardar las distancias sociales recomendadas, con un uso incorrecto del tapabocas, y que se agolpan en reuniones sociales", detalló con desaliento.

Dubin expresó su temor que "esto amenace nuevamente el sistema sanitario y que todos los casos que bajaron comiencen a aumentar nuevamente", y agregó que ya se percibe un "aumento de la letalidad" que todavía es baja con respecto a los índices mundiales.

"La situación epidemiológica es grave; si bien el epicentro inicial, la Ciudad de Buenos Aires, está estabilizado con tendencia a la disminución de casos, todavía el promedio de 900 casos diarios es una meseta peligrosa", advirtió.

Dubin puntualizó que "la enfermedad se extiende en forma amenazante a todo el país, con números altos en Santa Fe y Córdoba, donde los sistemas sanitarios no están tan desarrollados".

Con pesadumbre, reconoció que los médicos intensivistas, "después de un trabajo demoledor en el AMBA estamos exhaustos física y emocionalmente, y eso nos torna proclives a cometer errores: nos contagiamos, nos enfermamos, hay compañeros muertos en esta pandemia y el resultado de todo esto es que la calidad de la terapia está mermando".