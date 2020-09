Niembro reapareció en la TV y apuntó contra Tinelli: "No entiendo por qué no quiere asumir las responsabilidades"

Niembro reapareció en la TV y apuntó contra Tinelli: "No entiendo por qué no quiere asumir las responsabilidades"

El periodista reapareció ante las cámaras tras casi cinco años, cuando tuvo que renunciar a la candidatura del Pro por una denuncia por lavado de dinero

ESPN había anunciado el primer programa de un equipo periodístico conformado por los principales nombres de la señal y los que llegaron desde Fox Sports, tras la adquisición por parte de Disney, pero no estaba su nombre.

Ahí se explica gran parte del impacto que tuvo al salir al aire: Fernando Niembro reapareció en la TV como invitado de ESPN FC tras estar sin demasiados minutos de cámara desde 2015 (su lugar en los partidos de Copa Libertadores fue tomado por Diego Latorre). Por entonces, tuvo que renunciar a la candidatura del Pro luego de una denuncia por lavado de dinero en su contra.

Niembro reapareció en la TV después de cuatro años

Críticas a Tinelli

La señal deportiva presentó como una "selección" el equipo integrado por Alejandro Fantino, Mariano Closs, Diego Latorre, Oscar Ruggeri y Miguel Simón, y había avisado que iban a ir sumando invitados especiales y a otros reconocidos integrantes del staff del canal (así estuvo Gustavo López), pero pocos podían imaginar a Niembro. ¿De qué se trata el programa? Desde ayer, y cada lunes, la idea es armar una mesa-debate con los más diversos temas futbolísticos, con el análisis de los especialistas.

El primer programa se fue moviendo entre la conducción de Fantino, las anécdotas de Ruggeri (con recuerdos del día que tuvo que marcar a Gabriel Batistuta en Italia), algunos dardos del invitado (Niembro nombró a Marcelo Tinelli como "un cortesano de Tapia"), el preciso análisis de Simón (explicó por qué Angel Di María debe estar en la selección, con base en las estadísticas de los campeones del mundo de los últimos 20 años) y los aportes de López, Closs y Latorre.

"No sé porque tiene esta actitud. Tiene que recuperar los colores. No sé porque tiene esta actitud oscura, escondida. Casi como un cortesano de Tapia", disparó Niembro sobre el presente de Tinelli como hombre fuerte de la Liga de Fútbol Profesional. Y añadió: "No entiendo por qué no quiere asumir las responsabilidades que tiene". El duro mensaje sobre el conductor y productor televisivo fue en el contexto de un fuerte debate sobre la parálisis del fútbol argentino en medio de la pandemia.

La última aparición pública de Niembro había sido en 2015, cuando intentó ser candidato a diputado

Su salida de radio Rivadavia

En el arranque de 2020, Radio Rivadavia anunciaba el regreso de uno de sus programas históricos: "La Oral Deportiva" volvía al aire y con nuevo conductor. Se trataba de Fernando Niembro, que llegaba con todo su equipo desde la AM 990. Niembro estaba al frente de un grupo también integrado por Sergio Danishewsky y Claudio Federovsky, sus laderos de mesa, entre otros. Desde febrero, el programar radial salía en dos turnos: de 12 a 14 y de 19 a 21.

Sin embargo, todo se dio vuelta para el hombre que llegó a ser candidato a diputado nacional por el Pro en 2015: la radio descartó su presencia en abril. Según su propio mensaje, por "cuestiones políticas", como dejó entrever en su monólogo al comienzo de su última emisión.

Desde la emisora, tuvieron una mirada que coincidió en algunos aspectos (que el programa del mediodía se levantaba), pero no en otros: descartaron la censura por motivos políticos, afirmaron que la decisión obedeció a "motivos artísticos", apuntaron a la continuidad de la tira vespertina y agregaron que hasta le ofrecieron el cargo de Director Deportivo de Radio Rivadavia.