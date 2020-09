Vuelve con fuerza el debate sobre las pistolas Taser: qué posturas tienen la Ciudad, la Provincia y el Gobierno nacional

La Ciudad pide que le den a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para afrontar determinadas situaciones, incluyendo las armas electrónicas

Luego del homicidio del Inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, quuien fue asesinado a puñaladas por un hombre en estado de alienación mental, se generó un nuevo debate sobre la posibilidad del uso, por parte de las fuerzas de seguridad, de las pistolas Taser.

Al respecto, el secretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D Alessandro, pidió que se le otorgue a las fuerzas de seguridad las "herramientas necesarias" para afrontar determinadas situaciones e hizo hincapié en la pertinencia de la utilización de la pistolas Taser.

"Hay un cuestionamiento a los jueces de qué herramienta la damos a los que nos cuidan para poder cuidarse", expresó el funcionario. Y advirtió que el policía podría haber sido procesado por "homicidio simple" por haber disparado sobre el agresor, que terminó muriendo.

"Un juez podría haberlo detenido por homicidio simple. El hombre seguía agrediendo a pesar de haber recibido tres disparos en las piernas", señaló.

También cuestionó la forma en la que la sociedad entiende el accionar policial, al señalar que cuando le dispararon al agresor "una mujer se levantó de su mesa" en el bar en que se originó el incidente e increpó a los oficiales que actuaron en el hecho.

D Alessandro indicó que una herramienta para esa situación son las pistolas Taser, un arma electrónica promovida como no letal durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Cuando hablamos de las pistolas Taser lo primero que hacen es discutir de la dictadura militar, uno de los hechos más trágicos de nuestra historia", explicó, mientras que sostuvo que hay un encargo de ese dispositivo por parte de la Ciudad que está frenado por la pandemia.

Qué dice Berni del uso del arma Taser

Para Berni, ha quedado claro que el arma Taser es de uso fundamental para estas situaciones

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, también se pronunció a favor de dotar a la policía de la provincia con pistolas Taser, al afirmar que "en el 2020 no podemos discutir Taser si o no por cuestiones ideológicas". Y asegura que ese tipo de arma "es de uso fundamental en situaciones" como la de este lunes, en la que fue asesinado el efectivo.

"Lo que ha ocurrido (refiriéndose a la muerte de Roldán) vale la revisión de todos aquellos que por cuestiones ideológicas no cuantifican lo que es la vida de un policía", sostuvo en declaraciones radiales.

El funcionario provincial expresó que hay ciudadanos "que piensan que la vida de un delincuente está por encima de la de cualquier persona honesta, vale más que la de un policía. Creen que la vida de un policía no vale nada, es la yuta, la gorra".

"Al policía lo tienen como una moneda de cambio", consideró Berni, quien fue consultado sobre el uso de pistolas Taser (un arma no letal que genera una descarga eléctrica para inmovilizar a un agresor) en situaciones como las que afrontó Roldán, al intentar contener a una persona con las facultades mentales alteradas que exhibía un cuchillo.

Berni dijo terminante que "ha quedado claro que el arma Taser es de uso fundamental para situaciones de estas características".

"El oficial Roldán actuó en el marco de la ley y actuó con esa indecisión de sacar el arma ante una situación como esa. Un policía puede sacar un arma basándose en la razonabilidad de la fuerza que es lo que permite actuar en legitima defensa y esa legítima defensa la proporciona el medio empleado y es muy subjetivo", sostuvo.

Remarcó que "a simple vista puede parecer un arma inofensiva pero resulta letal como en el caso de Roldán".

"No podemos estar discutiendo en el 2020 'Taser si o Taser no', por cuestiones pura y exclusivamente ideológicas", aseveró, tras lo cual explicó que quien discute de ese modo "es gente que no está en la calle, no tiene un hijo que se le muere apuñalado por un delincuente".

Cafiero subrayó que el uso de las Taser "no está en estudio"

Cafiero aseguró que no está en estudio el tema de las Taser para ser usadas por las fuerzas federales

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que la utilización de las pistolas Taser "no está en estudio" dentro de las fuerzas federales de seguridad y afirmó que tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires "tienen autonomía" para decidir su implementación.

En tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron a Télam que la Nación "no se opone a la utilización de las Taser" y aclararon que desde el 2016 existe un fallo de la Justicia porteña que habilita a la fuerza de seguridad de la Ciudad a implementar a ese tipo de armas, pero que por motivos que desconocen "no se pusieron en funcionamiento".

El crimen del policía federal Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo volvió a poner en debate la utilización de este tipo de armas no letales y generó opiniones distintas sobre su implementación.

Los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser habían sido revocados el 24 de diciembre del año pasado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, luego que la exministra del área Patricia Bullrich había autorizado su uso dentro de las fuerzas federales.

Este mediodía, al ser consultado sobre la implementación de este tipo de armas, el jefe de Gabinete dijo a la prensa que "no está en estudio el tema de las Taser" para ser usadas por las fuerzas federales, ya que el Gobierno Nacional continúa con su "línea de seguridad".

"Nosotros tenemos nuestros propios protocolos y nuestras normas para las tareas que hacen las fuerzas federales", afirmó el funcionario, tras lo cual explicó que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen "autonomía para definir ese tipo de cuestiones".

"El debate es otro, es la violencia, es la pérdida de una vida, de una familia que se destruye", aseguró el jefe de gabinete, y añadió: "El Presidente de la Nación estaba muy sentido (por el crimen), por eso hoy se decretó duelo, realmente fue un hecho muy desafortunado con una pérdida de un muchacho con familia, la verdad que muy triste todo".