Video: "Tenemos que promover el ahorro en dólares", el blooper de Santiago Cafiero

Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Ministros estaba hablando sobre la mentalidad de los argentinos con el dólar y cometió un blooper tremendo

En el medio de todo el revuelo que generó el nuevo endurecimiento del cepo al dólar, el jefe de gabinete de ministros Santiago Cafiero tuvo un blooper en el medio de una entrevista en TN. El mandatario estaba haciendo un análisis sobre el ahorro de los argentinos y cometió un insólito error.

Tras las declaraciones de Alberto Fernández que los argentinos "tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos", Santiago Cafiero estaba analizando las palabras del presidente en "A dos Voces y cometió un blooper que no se lo dejaron pasar.

"No creo, no es un delito tener dólar", comenzó a responder Cafiero a la pregunta de Bonelli si el presidente iba a obligar pesificar los ahorros de los funcionarios de su gabinete. "No es mi caso, yo no tengo pusieron en una nota que yo tenía dólares pero yo no tengo dólares", remarcó el funcionario.

"No es pesificar, lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares, obviamente. Y eso es para todos para la clase dirigente y para los trabajadores que pueden tener un acceso para ahorrar que no somos muchos", dijo Cafiero que a los segundos recibió el aviso de los periodistas por su error.

"Yo lo que digo es que nosotros lo que vamos a proponer siempre es que haya ahorros en pesos, ahí está", dijo el ministro mientras se reía por su blooper. El final de la entrevista fue muy cordial entre los periodistas y el funcionario que pudo aclarar su postura.

Más ahorristas piden turno para retirar sus dólares

Los argentinos, afectados por décadas de auges y crisis económicas, están comenzando a retirar sus depósitos en dólares de bancos locales después de la última ronda de medidas que tomó el Gobierno para endurecer los controles de capital, según los primeros datos disponibles públicamente.

Cerca de u$s205 millones, o 2% del total de depósitos en dólares inferiores a u$s1 millón, fueron retirados en los tres días posteriores al 15 de septiembre, fecha en la que el Banco Central aumentó los controles para dificultar y hacer más costoso comprar dólares a través de canales oficiales, según datos publicados por la entidad.

Las cifras dejan de manifiesto la inquietud de los ahorristas minoristas que han estado convirtiendo sus pesos en dólares ante la especulación de que la moneda local se encamina hacia una mayor devaluación. Si bien aún es demasiado pronto para señalar una tendencia definitiva, según Bloomberg los datos sugieren que los ahorristas ahora están optando por mantener los dólares físicos en lugar de mantenerlos en el banco, ante la preocupación de que podrían imponerse restricciones más severas.

Los ahorristas ahora están optando por mantener los dólares físicos

Incertidumbre entre los ahorristas

Un funcionario del Central que pidió no ser identificado dijo que las autoridades están preocupadas por los rumores que están creando incertidumbre entre los ahorristas. Todas las entidades bancarias están trabajando de la forma más regular posible dentro de lo que permiten las medidas de distanciamiento social, agregó la persona, y el acceso a los depósitos sigue estando disponible.

Aquellos que elijan retirar dólares físicos del banco deben solicitar una cita virtual, una medida implementada para alentar el distanciamiento social debido a la pandemia de coronavirus, que ahora está sirviendo para reducir la velocidad de los retiros. Los argentinos pueden mantener cuentas bancarias en pesos y dólares a nivel local.

"Estamos viendo que esta salida de dólares de las cuentas de ahorro está aumentando y creemos que continuará", dijo Emiliano Anselmi, economista de Portfolio Personal Inversiones en Buenos Aires, a Bloomberg. "Sin embargo, el sistema tiene una liquidez récord para responder", agregó.

Desde que se implementaron las medidas, es imposible comprar dólares a través de canales oficiales

Banco Central: todo funciona "con normalidad"

El Banco Central aseguró este miércoles que el sistema financiero funciona "con normalidad", y puntualizó que los ahorristas tienen "libre disponibilidad" de sus depósitos en la moneda que se hayan realizado. En otras palabras, que los argentinos pueden, si lo desean, retirar sus dólares de los bancos.

Fuentes del BCRA expresaron su "preocupación por la circulación de rumores por las redes sociales, destinados a generar incertidumbre en los usuarios de servicios financieros sobre la disponibilidad de sus ahorros".

Sin embargo, remarcaron que "está garantizado el normal funcionamiento del sistema financiero y la libre disponibilidad de los depósitos en las monedas en las que fueron efectuados".

"Las entidades financieras funcionan con normalidad dentro de las restricciones del Aislamiento y el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, según las normas emitidas por Poder Ejecutivo", precisaron las fuentes.

Sin embargo, los ahorristas que sumaron dólares a sus cuentas no pueden ir directamente a los bancos a retirarlos en forma física. Esto ocurre porque la cuarentena impone que los clientes bancarios deban sacar turnos con anticipación para poder realizar cualquier operación presencial en las sucursales.