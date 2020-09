"Vienen por lana, van a salir trasquilados": la dura advertencia de Pepe Mujica a los argentinos que van a Uruguay

El ex presidente uruguayo criticó al gobierno de Luis Lacalle Pou: "Están dando la imagen de carroñeros en un momento de dificultades de los argentinos"

José "Pepe" Mujica, ex presidente del Uruguay, lanzó una llamativa advertencia a los argentinos que piensan instalarse en ese país y criticó la política inmigratoria del actual mandatario Luis Lacalle Pou.

Mujica advirtió a los argentinos que se quieren mudar a su tierra para aprovechar beneficios fiscales que van a volver con menos dinero del que llevaron.

"Quieren venir por lana, van a salir trasquilados", afirmó el político uruguayo.

El ex jefe de Estado evaluó que "los ricos quieren vivir en Uruguay como una forma de especular seguramente", pero que no se trata de "un país barato", sino que más bien "es un país bastante evasivo".

"Hay lugar y hay una cierta tradición: creo que en el único lugar donde mis compatriotas no se sienten extranjeros es en Argentina y al revés pasa lo mismo", declaró Mujica en una entrevista con El Destape.

Punta del Este, uno de los destinos más elegidos por argentinos

Críticas contra Lacalle Pou

El ex presidente también rechazó que la llegada de argentinos sea demasiado beneficiosa para Uruguay. "A nosotros como país no nos arregla nada estos que vienen", dijo.

Aunque admitió que el turismo argentino es importante, Mujica afirmó que actualmente Uruguay "está dando la imagen de carroñeros en un momento de dificultades de los argentinos". De esta manera cargó contra los incentivos fiscales que lanzó el actual mandatario oriental con el fin de atraer residentes y fondos del exterior.

"Uruguay es muy chico y ustedes tienen soñadores muy grandes", afirmó Mujica. Y señaló que no duda de que los argentinos, como hicieron en el pasado, podrán salir de la crisis económica que atraviesa el país.

"Siempre dije que en economía hay que estudiar a nivel mundial, pero en particular la Argentina. Como soy un viejo, ya la vi muchas veces: a veces se dice que está fundida y sale a tirar manteca al techo y darle para adelante, es notable", reflexionó.

Lacalle Pou: para Mujica, da una imagen de "carroñero" al Uruguay

Mujica, cerca del retiro

El expresidente uruguayo José Mujica anticipó el domingo pasado luego de votar en las elecciones departamentales que está dispuesto a dejar su banca en el Senado y retirarse de la política por problemas de salud, y le pidió disculpas a la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto partidario.

"Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica", argumentó el popular "Pepe" -un personaje de relieve político continental- al anticipar su próximo abandono de la banca en el Senado y su decisión de retirarse de la actividad política.

"Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar (entonces) no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador", consideró, citado por el diario El País y el portal La Red21.

Mujica indicó que debido a su enfermedad no podrá darse una vacuna contra el coronavirus en el momento en que salga y agregó: "Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto".

Reiteró que dejará su bancada en el Senado. Se especulaba con que lo haría en octubre, y respondió: "Si puedo lo voy a hacer antes".

"Voy a dejar la banca porque estoy por una pa salir. Amo la política, pero más amo la vida. Y tengo que estirar los minutos que me quedan", insistió.

También aprovechó para disculparse con la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto público por "bajarse de los taquitos para descubrir que en Montevideo hay ratas".

"Se enojó, ella es muy digna, yo no la conozco, yo me refería al contenido y estaba en el Cerro hablando con mi barra. Que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto", aseguró.

De inmediato Raffo aceptó las disculpas: "Leí las declaraciones, me parece bien, acepto las disculpas por supuesto, pero creo que lo central hoy es concentrarnos en el día de la elección", dijo luego de votar.