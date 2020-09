Brancatelli abrirá un supermercado llamado Don Ahorro

El periodista y reconocido militante del PJ anunció que reconvertirá su restaurante en un local de productos más baratos que los "precios cuidados"

Diego Brancatelli, panelista y reconocido militante peronista, sorprendió con su nuevo emprendimiento: abrirá un supermercado "low cost".

El panelista de Intratables anunció en Informados de todo que su local se llamará Don Ahorro y que buscará vender productos más baratos que los denominados "precios cuidados".

Junto a su suegro, quien tiene una postura política totalmente distinta a la de Brancatelli, decidieron invertir en este emprendimiento. "Yo tengo un restaurante hace ya dos años en Ingeniero Maschwitz y aun así, con lo que significó esta pandemia (de coronavirus), estamos con el tema de poner un supermercado", explicó.

"No es un supermercado 'normal' sino que vamos a hacer un 'low cost', un mercado de bajo costo, un mercado social donde la gente pueda acceder a mejores precios", destacó, y precisó que estará situado frente a la plaza de Caseros en el partido de Tres de Febrero.

Brancatelli, siempre polémico.

"El 'low cost' es también para nosotros y por eso nos vamos a poner un mercado llamado Don Ahorro y pese a que es privado, la idea es ayudar a la gente. Teníamos una plata y en lugar de comprar dólares vamos a poner un negocio, a contratar gente", agregó.

Brancatelli polémico

El periodista de Intratables se refirió a su nuevo emprendimiento en medio de un contexto de crisis económica en el país, donde la inflación está jugando una mala pasada.

Sin embargo, el ferviente defensor del Gobierno y seguidor fiel de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, apoya todas las políticas del Gobierno. Recientemente se metió en el tema del cepo cambiario y defendió las medidas del Gobierno.

Tras el anuncio del Banco Central sobre el ajuste el cepo cambiario y las nuevas restricciones para la compra de dólares, en la emisión de Intratables de este martes se debatieron las medidas y Diego Brancatelli las defendió.

"Esta preocupación de los dólares es de la clase alta. La clase media, media baja, está preocupada por otra cuestión. Este Gobierno está preocupado por la clase media y baja. El gobierno de Macri ajustó la tarifa de gas, de luz, los impuestos a los autos importados; este Gobierno tiene otras prioridades", afirmó el periodista.

"Chicos, vayamos a conceptos sanos. La gente que compra 200 dólares, los compra porque tiene un peso que no existe, tiene una inflación hace 10 años", comentó Paulo Vilouta. "Los compra porque le sobra la plata, porque llega a fin de mes. El que no llega no los compra", lo interrumpió Brancatelli.

Brancatelli abrirá un supermercado llamado Don Ahorro

"Diego, los 200 dólares los compran casi cinco millones de personas", le aclaró Fabián Doman. "El que llega justo que es clase media, con sus hijos en la escuela pública, los compra para que no lo mate la inflación y pueda tal vez comprarle un par de zapatillas a fin de mes", planteó Ernestina Pais.

Con el anuncio de estas nuevas medidas, además del 30% de recargo correspondiente al impuesto PAIS, las operaciones en dólares comprendidas dentro del cupo mensual estarán alcanzadas por una percepción adicional de una alícuota del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.