Diego Brancatelli defendió el cepo: "A la gente que compra los 200 dólares le sobra la plata"

El periodista aseguró que el anuncio del Banco Central sobre el ajuste el cepo cambiario y las nuevas restricciones es una preocupación de la clase alta

Tras el anuncio del Banco Central sobre el ajuste el cepo cambiario y las nuevas restricciones para la compra de dólares, en la emisión de Intratables de este martes se debatieron las medidas y Diego Brancatelli las defendió.

"Esta preocupación de los dólares es de la clase alta. La clase media, media baja, está preocupada por otra cuestión. Este Gobierno está preocupado por la clase media y baja. El gobierno de Macri ajustó la tarifa de gas, de luz, los impuestos a los autos importados; este Gobierno tiene otras prioridades", afirmó el periodista.

"Chicos, vayamos a conceptos sanos. La gente que compra 200 dólares, los compra porque tiene un peso que no existe, tiene una inflación hace 10 años", comentó Paulo Vilouta. "Los compra porque le sobra la plata, porque llega a fin de mes. El que no llega no los compra", lo interrumpió Brancatelli.

"Diego, los 200 dólares los compran casi cinco millones de personas", le aclaró Fabián Doman. "El que llega justo que es clase media, con sus hijos en la escuela pública, los compra para que no lo mate la inflación y pueda tal vez comprarle un par de zapatillas a fin de mes", planteó Ernestina Pais.

Con el anuncio de estas nuevas medidas, además del 30% de recargo correspondiente al impuesto PAIS, las operaciones en dólares comprendidas dentro del cupo mensual estarán alcanzadas por una percepción adicional de una alícuota del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Para Brancatelli, a la gente que compra los u$s200 mensuales "le sobra plata"

¿Qué dijo el Gobierno?

Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina, justificó las nuevas restricciones cambiarias que anunció la entidad en busca de controlar la fuga de reservas profundizada por el llamado "dólar ahorro".

"Los objetivos de las medidas son varios; en principio, tratar de normalizar el mercado cambiario, que está sufriendo distorsiones a partir de maniobras especulativas en el mercado de títulos y por la demanda de dólar ahorro en el mercado oficial", justificó el funcionario este miércoles en diálogo con Radio 10.

En ese contexto, apuntó a la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri: "Venimos hablando de la situación que dejó el gobierno anterior con el aumento del endeudamiento público".

"Pero también el sector privado se ha endeudado fuertemente en dólares; la deuda financiera del sector privado entre 2015 y 2019 fue de veinte mil millones de dólares, un aumento del 84 por ciento, que también está trayendo distorsiones en tanto esa deuda comienza a vencer y las empresas, aprovechando la baja de la tasa de interés en pesos, toman deuda en pesos para comprar dólares y pagar así esas deudas", agregó.

"Son grandes empresas que tienen posibilidad de tomar deuda afuera, a las que estamos pidiendo que colaboren con la situación de nuestra balanza cambiaria y reestructuren la deuda con vencimiento en el corto plazo", completó Pesce.

El titular del Banco Central justificó las medidas dictadas en las últimas horas para "defender las reservas"

Dólar blue

Además, Pesce sostuvo que "es muy difícil saber lo que va a pasar con el dólar blue porque es un mercado ilegal".

Y afirmó que se trata de "un mercado ilegal, delictivo". "Cuando hicimos allanamientos en las cuevas, que está muy bien llamarlas así, encontramos que hay narcotraficantes, traficante de armas, es imposible saber lo que está dispuesto a pagar el delito", agregó.

"Hay una visión romántica de ese mercado, la gente va a un 'arbolito' que realiza el cambio y son todos muy simpáticos, pero es lo mismo que ir a comprar repuestos a un desarmadero de autos, por eso no sabemos que va a pasar en ese mercado".

"La gente que hace eso que lo asuma, porque puede estar comprándole dólares a alguien que cometió un delito", concluyó.