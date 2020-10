Test: elegí una de las figuras y te dirá qué tan narcisista sos

Esta sencilla prueba psicológica te ayudará a saber si has desarrollado o no una verdadera obsesión por tu propia imagen como Narciso

Amar y cuidar el uno al otro es esencial. Pero los narcisistas van más allá, desarrollando una verdadera obsesión por su propia imagen..

¿Qué tipo de relación tienes con tu imagen? ¿Es tu autoestima narcisista o saludable? ¡Hacé esta prueba y descubrilo!

Participar es muy sencillo: mirá la foto principal de esta nota y elegí la figura que más te llame la atención.

A continuación encontrará las respuestas y descubrirás cuan narcisita eres.

Resultados

Perf il 1

No eres narcisista en absoluto. Eres alguien que sabe aceptar las críticas y no siempre busca la admiración de los demás.

De hecho, le gusta cuidar a las personas que le importan; tienes el don de escuchar y de la empatía, características que nada tienen que ver con el narciso.

Perfil 2

Si existe una posible distinción entre narcisismo sano y patológico, seguramente perteneces a la primera categoría. Te gustas mucho a ti mismo, estás satisfecho con tu apariencia y también con tu carácter.

¡Te encanta ser el centro de atención, sabes que tu forma de hacer influye en los demás y esto es puro disfrute para tu alma!

Un consejo: ten cuidado de no cruzar la línea, corres el riesgo de hundirte en un narcisismo patológico.

Perfil 3

Eres consciente de tus habilidades pero también de tus límites y no presumes de tus habilidades con los demás, sino que intentas demostrarlas con hechos, dejando que los demás las aprecien.

No te llevas bien con los narcisistas en absoluto. Crees que ser narcisista es un rasgo de personalidad negativo.

Perfil 4

Eres un narcisista, uno de esos tan enamorados de sí mismos que no ven nada más que a sí mismos. El problema es que al ser tan dedicado a ti mismo, no puedes prestar atención a los demás.

El tiempo que pasas en compañía de personas, de hecho, solo sirve para satisfacer tu inmenso ego. En realidad, nunca estás ahí para un amigo, una novia o un colega, estás ahí para confirmar tu superioridad hasta el enésimo grado.

Perfil 5

No te consideras el centro del mundo y no te consideras la persona más importante sobre la faz de la tierra. A pesar de tener autoestima alta, siempre tratas de no excederte en autoproclamación, demostrando ser una persona sencilla y humilde.

Perfil 6

Muestra algunos signos de comportamiento narcisista: está convencido de que siempre lo está haciendo bien, siempre quiere tener la razón, está demasiado en el espejo ...

Sin embargo, está presente cuando se necesita su presencia, es dulce, está disponible, desinteresado.